വിദേശികൾ തേടിയെത്തുന്ന കോഹൻസ് എബ്രോയിഡറിയും താഹ ഇബ്രാഹിമും; ഒരു ജൂത- മുസ്ലിം സ്നേഹകഥ
അമ്മ ജൂത മതത്തിൽ നിന്നും മകൻ മുസ്ലിമും. താഹാ മട്ടാഞ്ചേരിയുടെ കോഹൻസ് എബ്രോയിഡറിയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് കറ കളഞ്ഞ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥ. ജ്യൂവിഷ് എംബ്രോയിഡറി ജീവിതമാക്കിയ മട്ടാഞ്ചേരിക്കാരൻ.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഇസ്രയേൽ പലസ്തീൻ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് വിരാമമായതോടെ ഇങ്ങ് ദൂരെ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ മട്ടാഞ്ചേരി ജൂത തെരുവിലും അതിൻ്റെ സന്തോഷം പ്രകടമാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ഇസ്രയേലിൽ നിന്നുള്ള ജൂതന്മാരായ ടൂറിസ്റ്റുകൾ കൊച്ചിയിലെത്തിയിരുന്നില്ല.എന്നാൽ ഗാസയിൽ വെടിനിർത്തൽ നിലവിൽ വന്നതോടെ ധാരാളം ജൂതന്മാരാണ് കൊച്ചിയിലെത്തുന്നത്. പുരാതനമായ കൊച്ചിയിലെ സിനഗോഗ് സന്ദർശിച്ചും ജൂത തെരുവിൽ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തിയുമാണ് അവരിൽ പലരും മടങ്ങുന്നത്.
ജൂത മുസ്ലിം സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി താഹാ മട്ടാഞ്ചേരി
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന്റെ വാർത്തകൾ ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തിയിരുന്ന മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിയാണ് താഹ. സംഘർഷമൊഴിയുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ. തന്റെ വളർത്തമ്മയും ജൂത വിശ്വാസിയുമായ സാറ കോഹന്റെ സഹോദരിയും മക്കളും മറ്റ് ബന്ധുക്കളും ഇസ്രയേലിലാണ് ഉള്ളത്.
അവരെ കുറിച്ചും നിരപരാധികളായ ഗാസയിലെ മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുമായിരുന്നു മട്ടാഞ്ചേരിക്കാരൻ്റെ ആശങ്കകൾ.
കൊച്ചിയിലെത്തുന്ന ജൂത ടൂറിസ്റ്റുകളിൽ ഏറിയ പങ്കും താഹയുടെ ജൂയിഷ് എബ്രോയിഡറി വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന സാറാ കോഹൻസ് എബ്രോയിഡറി സ്ഥാപനം സന്ദർശിച്ചാണ് മടങ്ങാറുള്ളത്.
മതങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യ നന്മയ്ക്കാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അവിടെ മറ്റു വേർതിരിവുകളുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നുമാണ് താഹയുടെ അഭിപ്രായം. ജൂത മത വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ആചാരത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായ നിരവധി ഉത്പന്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിൽപന നടത്തുന്നത്. ഹിബ്രു ഭാഷയിൽ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഇവയെ കുറിച്ച് താഹാ വിശദീകരിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ്.
1. ഹാലാ കവർ
വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം മുതൽ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം വരെ നീളുന്ന ഷബ്ബാത്ത് പ്രാർഥനാ ദിനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഹലാ കവർ. ഹിബ്രു ഭാഷയിൽ ഹാലയെന്നാൽ ബ്രെഡാണ്. പ്രാർഥനാ വേളയിൽ ബ്രഡും ഉപ്പും സമീപത്ത് വെക്കാറുണ്ട്.
ഇവ മൂടിവെക്കാനാണ് ഹാലാ കവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ കവറിൽ ഹിബ്രു ഭാഷയിൽ പ്രാർഥനാ വാചകവും ദാവീദിൻ്റെ നക്ഷത്രവും എംബ്രോയിഡറി വർക്കായാണ് താഹ ചെയ്യുന്നത്. പഴയ കാലത്ത് സ്വർണ നൂലിൽ ഹാലാ കവറിൽ ജൂതന്മാർ എബ്രോയിഡറി വർക്കുകൾ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു.
- സിംഹത്തോറ പെരുന്നാൾ: ജുതന്മാരുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായ തോറ ഒരു വർഷം പാരായണം ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ദിവസം നടത്തുന്ന ആഘോഷമാണ് സിംഹത്തോറ പെരുന്നാൾ. കൊച്ചിയിലുണ്ടായിരുന്ന ജൂതന്മാർ സിംഹത്തോറ പെരുന്നാളിന് പെർപ്പിൾ നിറത്തിലുള്ള ഹാല കവറായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്
- യോംക്കിപൂർ പെരുന്നാൾ: പുതുവത്സര ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പതാം നാൾ ആചരിക്കുന്ന യോംക്കിപൂർ പെരുന്നാളിന് വസ്ത്രങ്ങളും ഹലാ കവറും വെള്ളനിറത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
- സുക്കൂത്ത് പെരുന്നാൾ: മോസസിൻ്റെ പ്രയാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആചരിക്കുന്ന സുക്കൂത്ത് പെരുന്നാൾ അഥവാ കൂടാര പെരുന്നാളിന് പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഹാലാ കവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
2. കൊച്ചി നിക്കിപ്പ
കിപ്പയെന്നാൽ ഹിബ്രൂ ഭാഷയിൽ തൊപ്പിയെന്നാണ് അർഥം. കൊച്ചിയിലെ ജൂതന്മാർ പ്രത്യേകം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തൊപ്പിയാണ് കൊച്ചി നിക്കിപ്പ. വിവിധ പെരുന്നാൾ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരോ നിറത്തിലുള്ള തൊപ്പിയാണ് ജൂതന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള തൊപ്പികളെല്ലാം താഹാ നിഷ്പ്രയാസം നിർമിക്കും. ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്.
3. ഗസ്റ്റ് ടവലുകൾ
ജ്യൂയിഷ് എബ്രോഡിയറി ചെയ്തിട്ടുള്ള മനോഹരമായ ടവ്വലുകളുടെ വലിയ ശേഖരം തന്നെയുണ്ട് താഹയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ. ഇവയിൽ ആനയും വിത്ത് നടീലും ഉൾപ്പടെ കേരളീയ രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും മറ്റും ഗസ്റ്റ് ടവ്വലിലെ വർക്കിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
4. മെസൂസ കൈസ്
തോറയിലുള്ള പ്രാർഥന പുരോഹിതൻ പേപ്പറിലെഴുതി ചുരുട്ടി മൈസൂസ കൈസിനുള്ളിൽ വെക്കുന്നു. വീടിൻ്റെ പ്രധാന വാതിലിൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന മൈസൂസ തൊട്ടാണ് ജൂത്മാർ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോവുകയും വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. മൈസൂസ കൈസ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജൂത്മാർ താഹയെ തേടിയെത്താറുണ്ട്.
5. മെനോറ വിളക്ക്
ഷബാത്ത് ദിനം അഥവാ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് കത്തിക്കുന്ന ഏഴ് തിരിയുള്ള വിളക്ക് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്കാണ് അണയ്ക്കാറുള്ളത്. മെനോറ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജൂതന്മാർ വീടുകളിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാറില്ല. കച്ചവടം ചെയ്യുകയോ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുകയോ പേന കൊണ്ട് എഴുതുകയോ ചെയ്യില്ല. യാത്രകളുണ്ടെങ്കിൽ അതും മാറ്റിവക്കും.
6.കത്ത്ബ
കല്യാണ ഉടമ്പടി പള്ളിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ശേഷം സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള വെള്ളിയിലോ സ്വർണത്തിലോ നിർമിച്ച കത്ത്ബ കൈസിന് ഉള്ളിലായാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. സ്വർണ പണിക്കാരെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ആഘോഷ പൂർവമാണ് കത്ത്ബ സ്ഥാപിക്കുന്ന ചടങ്ങ് നടത്താറുള്ളത്.
7. തലീത്
പ്രാർഥനയ്ക്കായി പുരുഷൻമാർ തലയിൽ മൂടുന്ന ഷാൾ ആണിത്. രണ്ട് ഭാഗത്തും നീല നിറത്തിൽ നാല് വീതം വരകളും ഒരു പ്രാർഥനയും ഉണ്ടാകും. ഈ ഷാളിൻ്റെ നാല് ഭാഗത്തും കെട്ടുന്നത് പ്രത്യേക നൂലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇത് ഇസ്രയേലിൽ നിന്നും വരുത്തിക്കുകയാണ് പതിവ്. ഈ നൂലുകൾ ജൂതന്മാർ തന്നെ ഷാളിൽ കെട്ടണമെന്നാണ് വിശ്വാസം.
8. വിവാഹ വസ്ത്രം
കല്യാണ ദിവസം പുരുഷന്മാർ ധരിക്കുന്ന നീളക്കുപ്പായവും സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പ്രത്യേക വസ്ത്രവും താഹാ നിർമിച്ച് നൽകാറുണ്ട്. ദിവസങ്ങളെടുത്ത് കൈകൾ കൊണ്ട് അലങ്കാര പണികൾ ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കിയാണ് കല്യാണ വസ്ത്രങ്ങൾ തയാറാക്കാറുള്ളത്. മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ജൂത വിശ്വാസികൾക്ക് കല്യാണ വേളയിൽ ധരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ഡ്രസ്കോഡ് തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു.
ജൂത ദമ്പതിമാരുമായുള്ള സൗഹൃദം
നാല് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പാണ് മട്ടാഞ്ചേരി ജൂതപള്ളിക്ക് സമീപം വഴിയോരത്ത് താഹ ഇബ്രാഹിം സുഗന്ധ വ്യജ്ഞന വില്പന തുടങ്ങിയത്. അന്നത്തെ ആ പന്ത്രണ്ടുകാരനെ സഹാനുഭൂതിയോടെയാണ് സാറ കോഹനും ഭർത്താവ് ജേക്കബ് ഏലിയാഹു കോഹനും കണ്ടത്.
മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ തന്റെ വീടിനു സമീപം വഴിയോര കച്ചവടം നടത്തുന്ന താഹയോട് ആദായ നികുതി വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയായ ജേക്കബ് ഏലിയാഹു കോഹന് ഏറെ അനുകമ്പയായിരുന്നു. പഠിക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് യോജിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും മട്ടാഞ്ചേരിക്കാരനായ കൗമാരക്കാരന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചും മിഠായി നൽകിയും സ്നേഹത്തോടെ അദ്ദേഹം ചേർത്തു പിടിച്ചു.
മക്കളില്ലാത്ത സാറ കോഹന്റെയും ജേക്കബ് ഏലിയാഹു കോഹന്റെയും വളർത്തു മകനായി കാലക്രമേണ താഹ ഇബ്രാഹിം മാറുകയായിരുന്നു. അന്ന് 14 വയസ് മാത്രം പ്രായമുളള ഇസ്ലാംമത വിശ്വാസിയായ താഹയ്ക്ക് ജൂത പുരോഹിത കുടുംബമായ കോഹൻ ഫാമിലിയില് ഒരംഗത്തിന്റെ സ്ഥാനം തന്നെയാണ് ലഭിച്ചത്.
വഴിയോരത്തെ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്രമിക്കുന്നതും കച്ചവട സാമഗ്രികൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതും ജൂതപ്പള്ളിക്ക് സമീപമുള്ള വീട്ടിലായിരുന്നു. താഹയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കുന്നതും കോഹന് ദമ്പതികള്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. കാലക്രമേണ താഹയും കോഹൻ കുടുംബത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത കച്ചവടത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറി.
അങ്ങനെ താഹയും കോഹൻ കുടുംബവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിച്ചത് പോലെയായി.
ജേക്കബ് ഏലിയാഹു കോഹൻ അസുഖ ബാധിതനായതോടെ വളര്ത്തു മകനായ താഹയോട് 'ഒരൊറ്റ കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, തനിക്കെന്ത് സംഭവിച്ചാലും അമ്മ സാറ കോഹനെ സംരക്ഷിക്കണം'.
എന്നാൽ അത്തരമൊരു ആവശ്യത്തിന് പോലും അവർക്കിടയിൽ പ്രസക്തി ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം താഹയ്ക്ക് സാറ കോഹൻ സ്വന്തം അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. 1999ൽ ജേക്കബ് ഏലിയാഹുവിന്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം സാറ കോഹന്റെ സംരക്ഷണം താഹ ഏറ്റെടുത്തു. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കാലം സാറയുടെ മാതൃ സ്നേഹത്തിന്റെ തണലിലായിരുന്നു താഹ ഇബ്രാഹിം.
അദ്ദേഹം വിവാഹിതനായതോടെ ഒരു മകളെ പോലെ ഭാര്യ ജാസ്മിനും സാറ കോഹനൊപ്പം കൂടി. ജൂയിഷ് എബ്രോയിഡറി ജോലി താഹ പഠിച്ചെടുത്തത് സാറ കോഹനിൽ നിന്നാണ്. ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് നിർമിച്ച എബ്രോയിഡറി ഉത്പന്നങ്ങൾ വീടിനോട് ചേർന്ന കടയിലായിരുന്നു വില്പന നടത്തിയിരുന്നത്. സാറയുടെ മരണത്തിന് ശേഷവും താഹാ ഇത് തുടർന്നു.
2019 ൽ 97-ാം വയസിൽ അവർ മരണപ്പെടുന്നതിന്ന് മുമ്പ് അന്ത്യ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം സ്വന്തം മകന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നിർവഹിക്കാൻ താഹയെ ഏല്പ്പിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ മരണശേഷവും മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ വീട്ടിൽ സാറ കോഹന്റെ സ്മരണകൾ അതേപടി നിലനിർത്തുകയാണ് കര്മം കൊണ്ട് മകനായ താഹ.
അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വിളക്കും കട്ടിലും കസേരയും ഫോണുൾപ്പെടെ എല്ലാം അപൂർവമായൊരു മാതൃസ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമായി സംരക്ഷിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഏഴ് തിരിയിട്ട പ്രത്യേക തരം വിളക്ക് കത്തിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു ദിവസം പ്രാർഥന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നതായിരുന്നു സാറ കോഹന്റെ ശീലം. അത് ഇന്നും അതേപടി തുടരുകയാണ് താഹ ഇബ്രാഹിം. ജൂത-മുസ്ലിം സൗഹൃദത്തിന്റെ അടയാളം കൂടിയാണ് താഹയുടെ ജീവിതം.
