Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്നും കൃഷിയിടത്തിലേക്ക്; ഇത് നഗര ഹൃദയത്തിൽ പൊന്ന് വിളയിക്കും 'വിജയ'ഗാഥ

കാർഷിക രംഗത്ത് മാറ്റത്തിൻ്റെ മാതൃക തീർത്ത് തിരുവണ്ണൂരിലെ ദമ്പതികള്‍. കോഴിക്കോട്ടെ പ്രമുഖ ജ്വല്ലറി വ്യാപാരിയുടെയും പങ്കാളിയുടെയും കാർഷിക വിശേഷങ്ങളിലൂടെ.

AGRICULTURAL NEWS ORGANIC FARMING FARMER VIJAYAN FROM KOZHIKODE CUTIVATION IN HOME SURROUNDINGS
Vijayan in his agricultural land (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 15, 2025 at 11:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: പൊതുവെ നാട്ടിലെങ്ങും ഒരു സംസാരമുണ്ട്. നഗരവാസികൾ മണ്ണിൻ്റെ മണം അറിയാത്തവരാണെന്ന്. അവർ എല്ലാറ്റിനും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നവർ ആയിരിക്കുമെന്ന്. എന്നാൽ ഇതിനെ തിരുത്തുകയാണ് വിജയൻ എന്ന കർഷകൻ.

ശൂരൻ പടയിലൂടെ പ്രശസ്‌തിയാർജിച്ച തിരുവണ്ണൂർ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ ആൽത്തറയോട് ചേർന്ന ഈ മുപ്പത് സെൻ്റ് സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ ഏതൊരാളുടെയും മനസ് ഒന്ന് കുളിർക്കും. അത്രയും ഹരിതാഭമാണ് ഈ മണ്ണ്. വിവിധതരം പച്ചക്കറികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാർഷിക വിളകൾ ധാരാളമുണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത്.

വിജയൻ്റെ കാർഷികലോകം (ETV Bharat)

കോഴിക്കോട്ടെ പ്രമുഖ ജ്വല്ലറി വ്യാപാരിയായ കളരിക്കൽ വിജയനും ഭാര്യ ശ്യാമളയും ചേർന്നാണ് മികച്ചൊരു കാർഷിക മാതൃക തീർത്ത് വിജയഗാഥ രചിച്ചത്. വെണ്ടയും, പയറും, വഴുതനയും, പീച്ചിങ്ങയും മത്തനും, പാവലും, ചുരങ്ങയും, കോവയ്ക്ക‌യുമുണ്ട് ഇവരുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ. ഇതിനുപുറമെ വിവിധതരം മാവുകളും പ്ലാവുകളും സമൃദ്ധമായി കായ് ഫലം നൽകുന്നുണ്ട്.

"ഞാൻ വർഷങ്ങളായി സ്വർണക്കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആളാണ്. സ്വർണക്കച്ചവടം വളരെ വിഷമം പിടിച്ച ജോലിയാണ്. ഇതിൽ നിന്നൊരു ആശ്വാസം കിട്ടാനാണ് പച്ചക്കറി കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്" എന്ന് വിജയൻ പറയുന്നു.

AGRICULTURAL NEWS ORGANIC FARMING FARMER VIJAYAN FROM KOZHIKODE CUTIVATION IN HOME SURROUNDINGS
വിജയനും ഭാര്യയും കൃഷിയിടത്തിൽ (ETV Bharat)

അടുത്ത വീട്ടിലുള്ള സുഹൃത്താണ് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം നൽകിയത്. ചെയ്‌ത് നോക്കിയപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വരുമാനമുണ്ട്. മാനസിക സംഘർഷങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. മറ്റ് പണിക്കാരുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ടാണ് കൃഷിപ്പണി ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മനസു തുറന്നു.

കൃഷി ചെയ്യാൻ താത്‌പര്യം ഉണ്ടായിട്ടും സ്ഥലം ഇല്ല എന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്നവർ ഏറെയുണ്ട്. ഇവരോട് കുറച്ച് വെണ്ട, വഴുതന എന്നിവയുടെ വിത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവനവന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചക്കറി ഉത്‌പാദിപ്പിക്കാം എന്ന് നിർദേശിക്കുകയാണ് വിജയൻ. ഇതിന് മറ്റ് വളങ്ങളും ആവശ്യമില്ല. പുതിയ തലമുറയ്ക്കും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൃഷിയിലൂടെ നല്ല ആരോഗ്യം വാർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നും വിജയൻ പറയുന്നു.

AGRICULTURAL NEWS ORGANIC FARMING FARMER VIJAYAN FROM KOZHIKODE CUTIVATION IN HOME SURROUNDINGS
തോട്ടത്തിൽ വിളഞ്ഞ വഴുതന (ETV Bharat)
AGRICULTURAL NEWS ORGANIC FARMING FARMER VIJAYAN FROM KOZHIKODE CUTIVATION IN HOME SURROUNDINGS
വിജയനും ഭാര്യയും പച്ചക്കറികൾ ശേഖരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

വീഡ് മാറ്റും ഡ്രിപ്പിംഗും

പ്രദേശത്തെ മാതൃകാ കർഷകനായ സിദ്ധിക്കാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദേശങ്ങളെല്ലാം നൽകി ഒപ്പം നിൽക്കുന്നത്. വീഡ് മാറ്റ് സ്ഥാപിച്ചാണ് കൃഷികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ ഡ്രിപ്പ് പദ്ധതി വഴി ആവശ്യമായ
വെള്ളവും നൽകുന്നു. ഓരോ തവണയും കാർഷിക വിളകൾ കഴിയുന്നതോടെ അടുത്തത് ഇതേ വീഡ് മാറ്റിന് മുകളിൽ തന്നെ നട്ട് വളര്‍ത്തും. ഇത് ചിലവ് കുറച്ച് കൃഷിയെ വളരെ ലാഭകരമാക്കി നിലനിർത്താൻ പര്യാപ്‌തമാക്കും.

AGRICULTURAL NEWS ORGANIC FARMING FARMER VIJAYAN FROM KOZHIKODE CUTIVATION IN HOME SURROUNDINGS
മുപ്പത് സെൻ്റിലെ പച്ചക്കറി തോട്ടം (ETV Bharat)

ശാസ്ത്രീയ കൃഷി രീതി അവലംബിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ മികച്ച വിളവും നല്ല വരുമാനവും ഇവർക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട്. വിളവെടുക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ തൊട്ടടുത്ത കടകളിൽ വിൽക്കുന്നതിനു പുറമെ തോട്ടത്തിൽ നേരിട്ടെത്തിയും പ്രദേശവാസികൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. വിജയൻ്റെയും ഭാര്യയുടെയും കാർഷിക മാതൃക കണ്ടറിയാൻ നിരവധി പേരാണ് ഓരോ ദിവസവും തിരുവണ്ണൂരിലെ ഇവരുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ നേരിട്ട് എത്തുന്നത്.

AGRICULTURAL NEWS ORGANIC FARMING FARMER VIJAYAN FROM KOZHIKODE CUTIVATION IN HOME SURROUNDINGS
തോട്ടത്തിൽ വിളഞ്ഞ മത്തൻ (ETV Bharat)

കൃഷിയെ ഒരു വരുമാന സ്രോതസായി മാത്രമല്ല ഇവർ കാണുന്നത്. ബിസിനസിനിടയിലെ വലിയ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ഒരു ചാലക ശക്തിയാണ് ഹരിതാഭമായ ഈ കൃഷിയിടം. ഒപ്പം കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാർഷിക മനസുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരാൾക്കും എന്ത് കൃഷിയും വിജയിപ്പിക്കാനാകും എന്ന ഉറപ്പും ഇവരുടെ കൃഷിയിടം നൽകുന്നുണ്ട്.

Also Read: കോഴിക്കോട് കോർപറേഷനിൽ 'സംവിധായകനാവുമോ'? മേയർ സ്ഥാനാർഥി സാധ്യതയിൽ മനസ്സുതുറന്ന് വി എം വിനു

TAGGED:

AGRICULTURAL NEWS
ORGANIC FARMING
FARMER VIJAYAN FROM KOZHIKODE
CUTIVATION IN HOME SURROUNDINGS
FARMER VIJAYAN CUTIVATION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.