തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ചിത്രം തെളിയുന്നു: അപ്രതീക്ഷിത പ്രഖ്യാപനവുമായി കേരള കോൺഗ്രസ്; മുസ്തഫയ്ക്ക് കന്നിപ്പോരാട്ടം
തൃക്കരിപ്പൂരിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ഥിയായി ജെറ്റോ ജോസഫിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉദുമയിൽ സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു തന്നെ മത്സരിക്കും. ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഉരുക്കുകോട്ടകൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഉറച്ച പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി യുഡിഎഫ്
Published : March 5, 2026 at 3:52 PM IST
കാസർകോട്: സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഉരുക്കുകോട്ടയായ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ഇത്തവണ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം മാറുകയാണ്. നിലവിലെ എംഎൽഎ എം രാജഗോപാൽ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായതോടെ, പാർട്ടി ഇവിടെ വി പി പി മുസ്തഫയെ കളത്തിലിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ, യുഡിഎഫിൽ സ്ഥാനാർഥി ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാകും മുൻപേ കേരള കോൺഗ്രസ് (ജോസഫ്) തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച് രാഷ്ട്രീയ നീക്കം സജീവമാക്കി.
കേരള കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ജെറ്റോ ജോസഫിനെ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചത്. മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങൾ തടയാനാണ് അടിയന്തര തീരുമാനമെന്ന് നേതാക്കൾ പറയുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന യുഡിഎഫ് നേതൃത്വവും കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുമാണ്. അന്തിമ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ പ്രചരണം തുടങ്ങാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാനാർഥിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ ചിലർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടം ലഭിക്കുവാനുള്ള പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത്തരം നുണപ്രചരണങ്ങളെ ശക്തമായി നേരിടുമെന്ന് ജെറ്റോ ജോസഫും ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിൻസ് ജോസഫും പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ രാഷ്ട്രീയ കളം ചൂടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഇ കെ നായനാർ, ഒ ഭരതൻ തുടങ്ങിയ അതികായന്മാരെ നിയമസഭയിലെത്തിച്ച മണ്ഡലമാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ. 1977-ൽ രൂപീകരിച്ചത് മുതൽ ഇന്നുവരെ സിപിഎം മാത്രം വിജയിച്ച ചരിത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. 2021-ൽ 26,137 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ സിപിഎമ്മിന് വിജയപ്രതീക്ഷയിൽ വലിയ ആശങ്കകളില്ല.
1977-ൽ മണ്ഡലം രൂപീകൃതമായത് മുതൽ സിപിഎമ്മിനൊപ്പം മാത്രം നിന്നിട്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് തൃക്കരിപ്പൂരിൻ്റേത്. ഇ കെ നായനാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതികായന്മാരെ നിയമസഭയിലേക്ക് അയച്ച ഈ മണ്ണിൽ, നിലവിലെ എംഎൽഎ എം രാജഗോപാൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായ സാഹചര്യത്തിൽ വി പി പി മുസ്തഫയെയാണ് സിപിഎം ഇത്തവണ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 26,137 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ സിപിഎമ്മിന് വിജയപ്രതീക്ഷയിൽ വലിയ ആശങ്കകളില്ല.
കുഞ്ഞമ്പുവിന് രണ്ടാമൂഴം; വെല്ലുവിളിയുമായി പ്രദീപ് കുമാർ
തൃക്കരിപ്പൂരിനൊപ്പം തന്നെ സിപിഎമ്മിൻ്റെ മറ്റൊരു ശക്തികേന്ദ്രമായ ഉദുമയിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചകൾ സജീവമാണ്. നിലവിലെ എംഎൽഎ സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പുവിനെ തന്നെ വീണ്ടും മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റിൻ്റെ തീരുമാനം. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം ഉയർത്തിയ രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും 13,000-ത്തിന് മുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയത് കുഞ്ഞമ്പുവിന് അനുകൂല ഘടകമായി.
35 വർഷമായി ഇടതുമുന്നണിയെ മാത്രം തുണയ്ക്കുന്ന ഉദുമയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മുൻ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് പ്രദീപ് കുമാറിനെ ഇറക്കി അട്ടിമറി നടത്താനാണ് യുഡിഎഫ് ആലോചിക്കുന്നത്. 2016-ൽ കെ സുധാകരൻ മത്സരിച്ചപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം അയ്യായിരത്തിൽ താഴെ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിനുണ്ട്. മഞ്ചേശ്വരവും കാസർകോടും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റുകളായി തുടരുമ്പോൾ, തൃക്കരിപ്പൂരിലെയും ഉദുമയിലെയും ഇടതു കോട്ടകൾ തകർക്കുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് യുഡിഎഫ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
