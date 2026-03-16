ജസ്ന തിരോധാനം ചുരുളഴിയുമോ? അന്വേഷണം തുടരാൻ സിബിഐ, എരുമേലി ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് തുറന്നു
അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് എത്തും. കേസ് അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അനുമതി തേടി 2024ൽ തിരുവനന്തപുരം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ സിബിഐ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു.
Published : March 16, 2026 at 12:53 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ജസ്ന തിരോധാന കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം തുടരും. അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാന് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന സിബിഐ എരുമേലി ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിലെ ഓഫിസ് തുറന്നു. അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് എത്തും. പത്തനംതിട്ട വെച്ചുച്ചിറയിൽ നിന്നും എട്ട് വർഷം മുൻപു കാണാതായ കോളജ് വിദ്യാർഥിനി ജസ്ന മരിയ ജയിംസിൻ്റെ തിരോധാനത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരാനാണ് സിബിഐ ഓഫീസ് തുറന്നത്. പുതിയ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ സിബിഐ അന്വേഷണം തുടരുന്നത് എന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.
കേസ് അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അനുമതി തേടി 2024ൽ തിരുവനന്തപുരം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ സിബിഐ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. ജസ്നയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്താന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അതിനാല് കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാന് അനുവദിക്കണമെന്നും കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചാൽ തുടരന്വേഷണം നടത്താമെന്നുമാണ് അന്ന് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്.
20 വയസ് ഉണ്ടായിരുന്ന പത്തനംതിട്ട വെച്ചൂച്ചിറ കൊല്ലമുള ജയിംസ് ജോസഫിൻ്റെ മകള് ജസ്ന മരിയ ജയിംസിനെ 2018 മാര്ച്ച് 22നാണ് കാണാതാകുന്നത്. കാണാതാകുമ്പോൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എസ്ഡി കോളജിലെ രണ്ടാം വര്ഷ ബിരുദ വിദ്യാര്ഥിനിയായിരുന്നു ജസ്ന.
മുണ്ടക്കയത്തെ ബന്ധുവീട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നു പറഞ്ഞാണ് ജസ്ന അന്ന് വീട്ടില് നിന്നിറങ്ങിയത്. പിന്നീട് കാണാതാവുകയായിരുന്നു. എരുമേലിയിൽ വരെ ജസ്ന എത്തിയതായി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. ആദ്യം ലോക്കല് പൊലീസും പിന്നീട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചും അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനാവാതെ വന്നതോടെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2021ലാണ് കേസ് സിബിഐ ഏറ്റെടുത്തത്. ജസ്നയെ കാണാനില്ലെന്നു കാട്ടി 2018 മാർച്ച് 22ന് ആണ് പിതാവ് വെച്ചൂച്ചിറ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്.
തീരാ ദുരൂഹതയായി ജസ്ന തിരോധാനം
സിബിഐയെ ഏറെ വലച്ച കേസാണ് ജസ്ന തിരോധാനം. ഏറെ ദുരൂഹത നിറഞ്ഞ കേസിൽ ജസ്നയുടെ പിതാവിൻ്റേയും സഹോദരൻ്റേയും മൊഴികളും പരിശോധിച്ചു. എന്നാൽ കേസിന് ഗുണകരമാവുന്ന യാതൊരു തെളിവുകളും ലഭിച്ചില്ല. എന്നാൽ ജസ്നയെ കാണാതാകുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോഡ്ജില് വച്ച് ജസ്നയോട് സാദൃശ്യമുള്ള പെണ്കുട്ടിയെ കണ്ടതായി ഒരു ജീവനക്കാരി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.
രണ്ടര മണിക്കൂർ സമയം എടുത്താണ് സിബിഐ ഇവരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മുണ്ടക്കയം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ചായിരുന്നു മൊഴിയെടുക്കൽ. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള അന്വേഷണ സംഘമാണ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പക്ഷേ അന്വേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു തുമ്പും അന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.
ALSO READ: പാതയോരം ചുവപ്പിച്ച് എൽഡിഎഫിൻ്റെ റോഡ് ഷോ; തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ശംഖൊലി മുഴക്കി എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികൾ