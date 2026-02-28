ജെ.ബി കോശി കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടു; നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സഭാ നേതൃത്വം
ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ, കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ച കമ്മിഷൻ്റെ തുടർനടപടികൾക്കായി മേൽനോട്ട സമിതി രൂപീകരിക്കും. ബാക്കിയുള്ളവ നടപ്പാക്കാൻ നയപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
Published : February 28, 2026 at 9:01 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ ജനവിഭാഗങ്ങൾ നേരിടുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോശി കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഔദ്യോഗികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിളിച്ചുചേർത്ത വിവിധ ക്രിസ്ത്യൻ സഭാ പ്രതിനിധികളുടെ യോഗത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയ ശിപാർശകൾ യോഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ഇവ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.
കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന നയങ്ങളും വിവിധ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പരിഷ്കരിച്ചാൽ മാത്രം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവയും കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള പരിശോധന ആവശ്യമായവയുമാണ് കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത്. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ചേർത്തുനിർത്താനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനുമാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ മുഖ്യമന്ത്രി, വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ രേഖാമൂലം നൽകണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിവരങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഇനി നടപ്പാക്കാനുള്ളവയെപ്പറ്റിയും സർക്കാരുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരു മേൽനോട്ട സമിതിയെ നിയോഗിക്കണമെന്ന ആവശ്യം യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു. ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി. ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോശി കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടിനെപ്പറ്റി ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നുവന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും രേഖാമൂലം നൽകുന്ന വിവരങ്ങളും സർക്കാർ വിശദമായി പഠിച്ച ശേഷം വീണ്ടും യോഗം ചേരുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോശി കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ട സർക്കാരിൻ്റെ നടപടിയെ കർദിനാൾ ക്ലീമീസ് കാതോലിക്ക ബാവ യോഗത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തു. വെബ്സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ പഠിച്ച ശേഷം അഭിപ്രായം അറിയിക്കാമെന്ന് വിവിധ സഭാ മേലധ്യക്ഷന്മാരും സഭാ പ്രതിനിധികളും വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ, നിയമ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ്, ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. എ ജയതിലക്, അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. രാജൻ ഖോബ്രഗഡെ, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശർമിള മേരി ജോസഫ്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചീഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. കെ എം എബ്രഹാം തുടങ്ങിയവരും ക്രിസ്ത്യൻ സഭാ മേലധ്യക്ഷന്മാരും സഭാ പ്രതിനിധികളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
കമ്മിഷൻ്റെ രൂപീകരണവും തെളിവെടുപ്പും
സംസ്ഥാനത്തെ ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ പിന്നാക്കാവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും അവർ നേരിടുന്ന സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ അവഗണനകളെക്കുറിച്ചും ശാസ്ത്രീയമായി പഠനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് 2020ൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ കമ്മിഷന് രൂപം നൽകിയത്. റിട്ടയർ ചെയ്ത ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോശി ചെയർമാനും മുൻ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി ജേക്കബ് പുന്നൂസ്, മുൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സെക്രട്ടറി ഡോ. ക്രിസ്റ്റി ഫെർണാണ്ടസ് എന്നിവർ അംഗങ്ങളുമായുള്ള മൂന്നംഗ സമിതിയാണ് വിശദമായ പരിശോധനകൾ നടത്തിയത്.
കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ സിറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തിയും വിവിധ സഭാ മേലധ്യക്ഷന്മാർ, വൈദികർ, അത്മായ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ, സാധാരണക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞുമാണ് കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. വിദ്യാഭ്യാസ, കാർഷിക, തൊഴിൽ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം നിവേദനങ്ങളാണ് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ സംഘടനകളിൽ നിന്നുമായി ലഭിച്ചത്. 2023ൽ കമ്മിഷൻ സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാത്തതിലും തുടർനടപടികൾ വൈകുന്നതിലും വിവിധ ക്രൈസ്തവ സഭകൾ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. റിപ്പോർട്ട് എത്രയും വേഗം പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും ശിപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രത്യേക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും സഭാനേതൃത്വങ്ങൾ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടുവരികയായിരുന്നു.
പ്രധാന ശിപാർശകളും പരിഹാര നിർദേശങ്ങളും
ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ ഉന്നമനത്തിലാണ് കമ്മിഷൻ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. കാർഷിക മേഖലയിലെ, പ്രത്യേകിച്ച് മലയോര മേഖലയിലെ കർഷകർ അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമായി. റബ്ബർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാണ്യവിളകളുടെ വിലത്തകർച്ച, വന്യജീവി ആക്രമണം മൂലം കർഷകർക്കുണ്ടാകുന്ന ജീവഹാനിയും കൃഷിനാശവും, വനാതിർത്തികളിലെ ബഫർസോൺ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം വേണമെന്ന് കമ്മിഷൻ ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തീരദേശ മേഖലയിൽ അധിവസിക്കുന്ന ലത്തീൻ കത്തോലിക്കാ വിഭാഗവും മറ്റ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹവും നേരിടുന്ന പാർപ്പിട, ഉപജീവന പ്രശ്നങ്ങളും കമ്മിഷൻ വിശദമായി പഠിച്ചു.
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ക്രൈസ്തവ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സ്കോളർഷിപ്പുകളുടെ വിതരണത്തിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുക, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രത്യേക ധനസഹായം നൽകുക, ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി വിതരണം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന ആവശ്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ സർവീസുകളിലെ ക്രൈസ്തവ പ്രാതിനിധ്യം കുറഞ്ഞുവരുന്ന പ്രവണത തടയുന്നതിനായി പിഎസ്സി പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആരംഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്. ദലിത് ക്രൈസ്തവർക്ക് പട്ടികജാതി സംവരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നയപരമായ ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമായതിനാൽ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തണമെന്ന കാര്യവും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.
നിയമപരമായ തടസങ്ങൾ ഉള്ള ശിപാർശകളിൽ വിശദമായ നിയമോപദേശം തേടിയ ശേഷമായിരിക്കും സർക്കാർ അന്തിമ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുക. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അധികാരപരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിന് പ്രത്യേകം കത്തയക്കും. വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പൂർണരൂപം സഭാ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നിയമ വിദഗ്ധരുടെ സംഘം വരും ദിവസങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കും. ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കും മേൽനോട്ട സമിതിയുടെ രൂപീകരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർനടപടികളിൽ വ്യക്തത കൈവരിക.
