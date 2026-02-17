ETV Bharat / state

'തട്ടിപ്പ് നടത്തിയവർ കുടുങ്ങണം'; ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ജയറാം ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ

കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയാണ്. ഇയാളുമായുള്ള ജയറാമിന് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഇഡി പരിശോധിക്കുന്നത്.

ജയറാം ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് എത്തിയപ്പോൾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 17, 2026 at 11:45 AM IST

എറണാകുളം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരങ്ങൾ ആരായാനായി നടൻ ജയറാം കൊച്ചിയിലെ എൻഫോഴ്സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഓഫിസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഹാജരായി. ശബരിമലയിൽ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഓരോ മലയാളിയുടെയും ബാധ്യതയാണെന്നും അതിൽ ഒരാളാണ് താനെന്നും ജയറാം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷമായി ശബരിമലയിൽ പോകുന്ന ഭക്തനാണ് താനെന്നും തട്ടിപ്പ് നടത്തിയവർ എല്ലാവരും കുടുങ്ങട്ടെയെന്നും എല്ലാം ശുഭകരമായി പര്യവസാനിക്കട്ടെയെന്നും ഇഡി ഓഫിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജയറാം വ്യക്തമാക്കി.

പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും തന്നെ ക്ഷണിക്കാറുണ്ടെന്നും അത്തരത്തിൽ ഇവിടെയും തന്നെ വിളിച്ച് കൊണ്ടുപോയതാണെന്നും ജയറാം പറഞ്ഞു. കൊച്ചിയിലെ ഇഡി ഓഫിസിലേക്ക് വിളിച്ച് വരുത്തിയാണ് നടനെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് നടന് ഇഡി ഇതുസംബന്ധിച്ച നോട്ടിസ് നൽകിയത്. കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി ജയറാമിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തുക, പോറ്റിയുമായി നടന് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നിവയാണ് ഇഡിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനിരിക്കെയാണ് ഇഡി ജയറാമിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ജയറാം നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇഡിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമോയെന്നതാണ് ഈ കേസിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത്.

ചെന്നൈയിലെ മൊഴിയെടുപ്പ്

ഇതേ കേസിൽ ജയറാമിനെ നേരത്തെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ചെന്നൈയിലെ വീട്ടിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തത്. ശബരിമലയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിയെ പരിചയപ്പെട്ടതെന്നും പോറ്റി നിരവധി തവണ പൂജകൾക്കായി വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നുവെന്നും ജയറാം അന്ന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. കട്ടിളപ്പാളി പൂജിച്ചപ്പോഴും പോറ്റി വിളിച്ചപ്പോൾ താൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. വാതിൽപ്പാളികൾ കോട്ടയം ഇളംപ്പള്ളി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിച്ച് ഘോഷയാത്ര നടത്തിയപ്പോഴും പങ്കെടുത്തു. അതേസമയം പോറ്റിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടോ തട്ടിപ്പോ അറിയില്ലെന്നും ജയറാം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതേതുടർന്ന് ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ ജയറാമിനെ കേസിൽ സാക്ഷിയാക്കാനാണ് അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് സൂചന.

മുരാരി ബാബുവിനെയും ചോദ്യം ചെയ്തു

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ മുരാരി ബാബുവിനെയും ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചിരുന്നു. ഒൻപത് മണിക്കൂർ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിലാണ് മുരാരി ബാബുവിനെ വിട്ടയച്ചത്. മൂന്ന് മാസത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷം ജാമ്യം നേടി പുറത്തിറങ്ങിയ മുരാരി ബാബുവിനെ കൊച്ചി ഓഫിസിൽ വിളിച്ചുവരുത്തിയാണ് അന്ന് ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തത്.

കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ ആറാം പ്രതിയും ദ്വാരപാലകപ്പാളി കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയുമാണ് മുരാരി ബാബു. പാളികൾ പോറ്റിക്ക് കൊടുത്തുവിടാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയത് മുരാരി ബാബുവായിരുന്നു. പ്രധാന പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഇഡി പരിശോധിക്കുന്നത്. എസ്ഐടി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ജാമ്യം കിട്ടി പുറത്തുവരുന്ന പ്രതികളെയും പ്രധാന സാക്ഷികളെയുമാണ് ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തുവരുന്നത്.

Also Read:- കേന്ദ്രത്തിന് മൗനം; ശബരിമലയിൽ നിലപാട് പറയേണ്ടത് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം, ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ എംഎ ബേബിയുടെ പ്രതികരണം

