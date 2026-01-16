കാഴ്ചയില്ല, പക്ഷേ ഉള്ളിൽ കലയുടെ വെളിച്ചം; 20 വർഷമായി കലോത്സവ വേദിയിലെ 'മാസ്റ്റർ'
കാഴ്ചയില്ലാത്ത ജയരാജ് മാസ്റ്റർ കലോത്സവ വേദിയിൽ താരമായി. മകൻ ആനന്ദിൻ്റെ പരിശീലകനായാണ് ഇത്തവണ എത്തിയത്. കഥാപ്രസംഗത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടിയ ആനന്ദ് പളിയ നൃത്തത്തിലും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്.
Published : January 16, 2026 at 6:17 PM IST
പർവീസ് കെ
എറണാകുളം: കാഴ്ചശക്തിയില്ലാത്ത മാനന്തവാടി സ്വദേശി ജയരാജ് മാസ്റ്റർ ഇത്തവണയും പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ സകുടുംബം കലോത്സവ വേദിയിലെത്തി. കേവലമൊരു കാഴ്ചക്കാരനായല്ല, മറിച്ച് അകക്കണ്ണിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്ത പരിശീലകനായാണ് അദ്ദേഹം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി കലോത്സവങ്ങളിൽ സാന്നിധ്യമറിയിക്കുന്നത്.
2018 മുതൽ സ്വന്തം മക്കളുടെ പരിശീലകൻ്റെ റോളിലാണ് അദ്ദേഹം കലോത്സവ വേദിയിലെത്തുന്നത്. മൂത്ത മകൻ ആദർശ് രാജ് ഓടക്കുഴൽ, നാദസ്വരം, വൃന്ദവാദ്യം തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിൽ നേരത്തെ സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടി കഴിവ് തെളിയിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണയും ഈ വർഷവും ഇളയ മകൻ ആനന്ദുമായാണ് ജയരാജിൻ്റെ വരവ്. ആനന്ദ് കഥാപ്രസംഗത്തിൽ മത്സരിച്ച് എ ഗ്രേഡ് നേടിക്കഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ നാദസ്വരം, ഓടക്കുഴൽ, പളിയ നൃത്തം എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ മത്സരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയുമാണ്.
ജയരാജിൻ്റെ ഇഷ്ട ഇനങ്ങളായ ഓടക്കുഴൽ, നാദസ്വരം, ഹാർമോണിയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപകരണ സംഗീതങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് മക്കളും കഴിവ് തെളിയിച്ചത്. അച്ഛനും ഏട്ടനും ഓടക്കുഴൽ വായിക്കുന്നത് കണ്ടാണ് താനും അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ ഓടക്കുഴൽ പഠനം തുടങ്ങിയതെന്ന് ആനന്ദ് പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ കഥാപ്രസംഗം, നാദസ്വരം, ഓടക്കുഴൽ എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ മത്സരിച്ച് എ ഗ്രേഡ് നേടിയിരുന്നു. ഇത്തവണ പളിയ നൃത്തത്തിൽ കൂടി മത്സരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആനന്ദ് വ്യക്തമാക്കി.
പളിയ നൃത്തത്തിലെ അരങ്ങേറ്റം
ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ താമസിക്കുന്ന പളിയർ എന്ന ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത നൃത്തമാണിത്. കഴിഞ്ഞ തവണ മുതലാണ് ഈ ഗോത്രകലാരൂപം കലോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായത്. മഴയ്ക്കും രോഗശാന്തിക്കും വേണ്ടിയായിരുന്നു പളിയർ വിഭാഗം ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. മുളഞ്ചെണ്ട, നഗര, ഉടുക്ക് തുടങ്ങിയ വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ഈ നൃത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത്തവണയാണ് ആനന്ദ് പളിയ നൃത്തത്തിൽ ഒരു കൈ നോക്കുന്നത്.
കാഴ്ചയല്ല, ആഗ്രഹമാണ് കരുത്ത്
കാഴ്ചപരിമിതിയുടെ വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും പാട്ടുകാരായ അച്ഛനിൽ നിന്നും അമ്മയിൽ നിന്നും പ്രചോദനമുൾക്കൊണ്ടാണ് ജയരാജ് കലാപഠനത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായത്. ഹൈസ്കൂൾ കാലത്ത് തന്നെ വോക്കൽ പഠിച്ചിരുന്നു. അന്നത്തെ ഒരു സിറിയക് മാസ്റ്ററാണ് തന്നെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് ജയരാജ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അന്ന് കഥാപ്രസംഗത്തിലും ചെണ്ടയിലുമായിരുന്നു മത്സരിച്ചത്. സ്കൂൾ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഓടക്കുഴൽ വായിക്കാൻ പഠിച്ചത്. മക്കൾക്ക് കലോത്സവത്തിലൂടെ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷവാനാണ് ജയരാജ്.
കാഴ്ചയില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ വായിക്കാൻ പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആഗ്രഹമാണ് കാരണമെന്നാണ് ജയരാജിൻ്റെ മറുപടി. ഇച്ഛാശക്തിക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ വഴങ്ങാത്ത സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കലാകാരൻ. ജന്മനാ ജയരാജിന് ഒരു കണ്ണിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് കുറഞ്ഞ് വന്ന് ജയരാജ് ഇപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം കാഴ്ചയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. എങ്കിലും ജയരാജ് പനവല്ലി ജിഎൽപി സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾക്ക് അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം പകർന്നു നൽകുന്നു. ഇതോടൊപ്പമാണ് കലാജീവിതവും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ തുടരുന്നത്. എല്ലാത്തിനും പിന്തുണയുമായി പ്രിയതമ സീമ ടീച്ചറും ഒപ്പമുണ്ട്.
