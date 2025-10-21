ഒരു കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയും പരീക്ഷണം; ജെപിയുടെ 'പുകയും തീയാകും' അടുപ്പിന് എൻഐടി അംഗീകാരം
'സ്വാശ്രയ ഭാരത് 2025' എന്ന പരിപാടിയിലാണ് ജയപ്രകാശിൻ്റെ കണ്ടെത്തലായ 'ഡ്രൈ ഡൈജസ്റ്റർ' സാങ്കേതിക വിദ്യ ശ്രദ്ധ നേടിയത്
Published : October 21, 2025 at 7:09 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രന്
കോഴിക്കോട്: 'പുകയും തീയാകും' പോർട്ടബിൾ അടുപ്പിന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ പേറ്റന്റ് ലഭിച്ച കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശി വി ജയപ്രകാശിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് എൻഐടിയുടെയും അംഗീകാരം. 'സ്വാശ്രയ ഭാരത് 2025' എന്ന പരിപാടിയിലാണ് ജയപ്രകാശിൻ്റെ കണ്ടെത്തലായ 'ഡ്രൈ ഡൈജസ്റ്റർ' സാങ്കേതിക വിദ്യ ശ്രദ്ധ നേടിയത്. സ്വദേശി സയൻസ് മൂവ്മെൻ്റ് കേരള, നാഷണൽ ഇന്നൊവേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ത്യ, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എൻഐടി കാലിക്കറ്റ് എന്നിവ സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ, സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ളതും നൂതനവുമായ 52 കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതിൽ അവസാന ഏഴ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടംപിടിച്ചാണ് ജയപ്രകാശ് തൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ അവതരിപ്പിച്ചത്.
മാലിന്യം 'പുകയും തീയാകും'
പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം ചെയ്യാത്ത ഊർജ ഉപയോഗവും അതിൻ്റെ സംരക്ഷണവും ആയിരുന്നു ജയപ്രകാശ് അവതരിപ്പിച്ചത്. പുകയും കൂടി കത്തുന്ന അടുപ്പിൽ നിന്നും പൊതു ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനമാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്. 'ഡ്രൈ ഡൈജസ്റ്റർ' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം, ഭക്ഷണ മാലിന്യങ്ങൾ, ഡയപ്പർ, നാപ്കിൻ തുടങ്ങിയ വലിച്ചെറിയുന്ന വസ്തുക്കൾ പോലും പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം ചെയ്യാതെ കത്തിച്ച് നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യും.
പൊതു ഇടങ്ങളിൽ മാലിന്യം കത്തിക്കുന്നതും ക്ലോസറ്റിൽ തള്ളുന്നതും പതിവായ സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ജയപ്രകാശ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഡ്രൈ ഡൈജസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ മലിനീകരണത്തിൻ്റെ അളവ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിശ്ചയിച്ചതിലും എത്രയോ താഴെയായിരുന്നു. കാര്യക്ഷമതയിലാകട്ടെ, ബിഐഎസ് മാനദണ്ഡത്തേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലും.
2022-ലാണ് ജയപ്രകാശിൻ്റെ 'പുകയും തീയാകും' പോർട്ടബിൾ അടുപ്പിന് 20 വർഷത്തേക്കുള്ള പേറ്റൻ്റ് (നിർമാണ കുത്തത അവകാശം) ലഭിച്ചത്. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്ക് കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ഇന്നൊവേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ (NIF) ആണ് പേറ്റൻ്റിനുള്ള മുഴുവൻ ചെലവും വഹിച്ചത്. പേറ്റൻ്റ് കാലവധി കഴിയുന്നതോടെ ഈ അടുപ്പ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതു സ്വത്തായി മാറും.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തമായ ടെക്നോളജികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനും അതിൽ കൂടുതൽ അവബോധം പകരാനും ആണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് എൻഐടിയിലെ സീനിയർ പ്രൊഫസറായ ഡോ. ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സമൂഹത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിലും ഇത് കൂടുതൽ സഹായകരമാകും. പഴയ കാലത്തും ബുദ്ധിമാന്മാരായ നിരവധി പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ എന്തോ കാരണത്താൽ അവർ അറിയപ്പെടുന്ന എൻജിനീയർമാർ ആയി മാറിയില്ല. എന്നാലും അവരുടെ ബുദ്ധിയും ടെക്നോളജിയും നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ആ തരത്തിൽ പ്രശംസനീയമായ ഒരു അവതരണമാണ് ജയപ്രകാശ് നടത്തിയതെന്നും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. നാലായിരത്തിലധികം പേർ എക്സിബിഷൻ കാണാൻ എത്തി. സയൻസിനെ ജീവിതരീതിയാക്കാൻ നിരവധിപേർ കൂടുതലായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അച്ചടക്കവും വേഗതയും ഒത്തുചേരുമ്പോൾ ജോലിഭാരം വളരെ കുറയും. എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത ഒന്നിനെ നിസ്സാരമായി എടുക്കുമ്പോഴാണ് ജോലിയോടും ജീവിതത്തോടും ആളുകൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയെന്നും ഡോ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
മണ്ണടുപ്പില് കുഴൽ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണം
ജയപ്രകാശ് അടുപ്പുകളുടെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് വര്ഷം 27 ആയി. അച്ഛന് ജോലി സംബന്ധമായി കോയമ്പത്തൂരിൽ ആയിരുന്നതിനാല് സ്കൂൾ അവധിക്കാലത്ത് അമ്മയ്ക്കൊപ്പം അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്കുള്ള യാത്രകള് പതിവായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരവധിക്കാലത്ത് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നപ്പോള് കോയമ്പത്തൂർ വൺ പ്ലസ് വൺ മണ്ണടുപ്പിനേയും അമ്മ കൂടെക്കൂട്ടി. ഇതിന് പ്രചാരം വന്നതോടെ അമ്മ പത്മിനി അടുപ്പ് വിൽപ്പന ആരംഭിച്ചു. ഈ അടുപ്പിലാണ് കുഴൽ ഉപയോഗിച്ച് പുക പുറത്തേയ്ക്ക് വിടുന്ന പരീക്ഷണം ജയപ്രകാശ് നടത്തിയത്.
പരിഷത്തിൻ്റെ പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പുകളുടെ പരീക്ഷണ കാലം കൂടി ആയിരുന്നു അത്. ഇതിനിടെ അനർട്ടിൻ്റെ പരിശീലന കളരിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പത്മിനിക്ക് ഒരവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് ജയപ്രകാശായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവിൻ്റെ പിൻബലത്തില് ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി അടുപ്പിലേക്ക് സംയോജിപ്പിച്ച് ജയപ്രകാശ് പരീക്ഷണം തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു. പരിഷത്തിൻ്റെ പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പുകളുടെ നിർമാണം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിലായിരുന്നു പത്ത് വർഷത്തോളം പരീക്ഷണം തുടർന്നത്. ഒടുവിൽ 2008 ൽ തൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഊർജ സംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ അവാർഡിന് അയച്ചു. ആ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തമായി ജയപ്രകാശിൻ്റെ അടുപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാന അവാർഡ് ലഭിച്ചതോടെ താൻ തുടരുന്നത് പൊട്ടത്തരമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ 'ജെ.പി'ക്ക് അത് പകർന്ന ആത്മവിശ്വാസം ചെറുതല്ലായിരുന്നു.
അംഗീകാരങ്ങളുടെ വഴി
2012ൽ എൻ.ഐ.എഫിൻ്റെ ദേശീയ പുരസ്കാരം രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന പ്രതിഭാ പാട്ടീലിൽനിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി. പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്ത് പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന ജയപ്രകാശിനെ 2017ലും 2019ലും വീണ്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചു. ഇന്ത്യ -പാക്ക് അതിർത്തിയിൽ സൈനികർക്ക് പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പ് നിർമാണത്തിൽ പരിശീലനം നൽകിയും ഇന്ത്യ-ചൈന ഗ്രാമീണ മേഖലയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വിറകടുപ്പുകൾ ചൈനയിലെ അടുപ്പു നിർമാതാവിനൊപ്പം ഡിസൈൻ ചെയ്തുമെല്ലാം ജയപ്രകാശ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കശ്മീർ സർവകലാശാലയുമായും എൻ.ഐ.ഐ.ടി കശ്മീരുമായും എൻ.ഐ.എഫ് കശ്മീർ വിങ്ങുമായും ചേർന്ന് കശ്മീരിലെ ജനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള റൂം ഹീറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്തതിൻ്റെ തുടർ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊടൈക്കനാലിലും ഡെറാഡൂണിലും നടത്തി.
കൊയിലാണ്ടിയിലും കോയമ്പത്തൂരിലും ജയപ്രകാശിൻ്റെ ജെ പി ടെക്കിന് നിർമാണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആറായിരത്തിൻ്റേയും ഏഴായിരത്തിൻ്റേയും രണ്ട് മോഡലുകളാണ് ജെ പി ടെക്ക് നിർമിക്കുന്നത്. പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഗ്യാരൻ്റിയാണ് ജയപ്രകാശ് തൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് നൽകുന്നത്. ഒപ്പം പുക ഉയരില്ല എന്ന ഉറപ്പും സാധാരണ അടുപ്പിനെ മുൻനിർത്തി ഇദ്ദേഹം തെളിയിച്ചും തരും. തീ കൊളുത്തിയാൽ നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വെള്ളം ചൂടാവും. വിറക് ലാഭം, പുകയില്ലാത്ത കാരണത്താൽ മലിനീകരണമാകട്ടെ വളരെ കുറവും. എത്ര നേരം കത്തിച്ചാലും അടുപ്പിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് വലിയ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നത് കൊണ്ട് സുരക്ഷിതവും. ഇതെല്ലാമാണ് ജയപ്രകാശിൻ്റെ നിര്മാണം അംഗീകരിക്കപ്പെടാനും കാരണം.
പരീക്ഷണത്തിനിടെ നഷ്ടപ്പെട്ട കണ്ണ്
അടുപ്പുകൾക്കായി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവെച്ച ജയപ്രകാശിന്, പരീക്ഷണങ്ങൾക്കിടെ നഷ്ടമായത് തൻ്റെ വലത് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയാണ്. കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു നിർമാണത്തിനിടെ ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ ജയപ്രകാശിൻ്റെ വലത് കണ്ണിന് പരിക്ക് പറ്റി. തലച്ചോറിലേക്കുള്ള അണുബാധയ്ക്ക് ആ മുറിവ് കാരണമാകും എന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിര്ദേശിച്ചതോടെ ആ കണ്ണ് എടുത്തുമാറ്റി. പകരം ഒരു പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത അവയവം മാത്രമാണ് ആ സ്ഥാനത്തുള്ളത്. കൊയിലാണ്ടി കോമത്തുകര സ്വദേശിയാണ് ജെപി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വി ജയപ്രകാശ്. ഭാര്യ: റാണി. മക്കൾ തീർത്ഥ ഡോക്ടറാണ്, കാവ്യ അഭിഭാഷകയായി കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. ജീവിതം അടുപ്പിൽ ഉഴിഞ്ഞിട്ട ജെ പി ആകട്ടെ ഇപ്പോഴും പരീക്ഷണം തുടരുകയാണ്.
