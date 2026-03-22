തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ റിബൽ സ്ഥാനാർഥികള്‍; വിമത ശല്യത്തിൽ വലഞ്ഞ് മുന്നണികള്‍

പല മണ്ഡലങ്ങളിലും വിമത ശല്യം പാര്‍ട്ടികളെ വലയ്ക്കുകയാണ്. യുഡിഎഫിലും വിശേഷിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസിലുമാണ് വിമത സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ ഏറെയുള്ളത്.

THRISSUR CONGRESS REBEL JAYAPRAKASH POOVATHINGAL KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 CONGRESS REBEL CANDIDATE
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 22, 2026 at 5:58 PM IST

തൃശൂര്‍: കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നാമനിര്‍ദേശ പത്രികാ സമര്‍പ്പണത്തിന് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രമാണ്. അവസാന പ്രവൃത്തി ദിനമായ തിങ്കളാഴ്‌ച മൂന്നു മണി വരെയാണ് നാമ നിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നത്. ശനിയാഴ്‌ച വരെ സംസ്ഥാനത്തെ 140 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് മല്‍സരിക്കാന്‍ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ പത്രിക നല്‍കിയത് 608 പേരാണ്.

പല മണ്ഡലങ്ങളിലും വിമത ശല്യം പാര്‍ട്ടികളെ വലയ്ക്കുകയാണ്. യുഡിഎഫിലും വിശേഷിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസിലുമാണ് വിമത സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ ഏറെയുമുള്ളത്. തൃശൂരില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥി മുന്‍ മേയര്‍ രാജന്‍ പല്ലനെതിരെ വിമതനായി ജയപ്രകാശ് പൂവത്തിങ്കല്‍ പത്രിക നല്‍കി. മൂന്ന് തവണ തൃശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൗണ്‍സിലറായ ജയപ്രകാശ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞടുപ്പില്‍ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. പാര്‍ട്ടിയിലെ ചിലര്‍ യഥാര്‍ത്ഥ പ്രവര്‍ത്തകരെ തഴയുകയാണെന്നാരോപിച്ചാണ് ജയപ്രകാശ് മല്‍സരത്തിനിറങ്ങിയത്.

ജയപ്രകാശ് പൂവത്തിങ്കൽ (ETV Bharat)

തളിപ്പറമ്പില്‍ സ്വതന്ത്രനായി മല്‍സരിക്കുന്ന സിപിഐ എം മുന്‍ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റംഗം കെടി ഗോവിന്ദനെ പാര്‍ട്ടി പിന്തുണക്കുന്നതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് മുന്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തംഗം കൊയ്യം ജനാര്‍ദ്ദനന്‍ നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക നല്‍കി. മുന്‍ കെപിസിസി അംഗം കൂടിയാണ് കൊയ്യം ജനാര്‍ദ്ദനന്‍.

അതിനിടെ മലബാറിന് പുറത്ത് ലീഗിന് നല്‍കിയ സീറ്റുകളിലൊന്നായ പുനലൂരില്‍ നാമനിര്‍ദേശ പത്രികാ സമര്‍പ്പണം അവസാനിക്കാനിരിക്കേയും യുഡിഎഫില്‍ തര്‍ക്കം തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണയും ലീഗ് ദയനീയമായി തോറ്റ പുനലൂര്‍ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ ആവശ്യം.ഈ ആവശ്യത്തിന് കെ പിസിസി നേതൃത്വവും വഴങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ വീതം വെപ്പിനൊടുവില്‍ പുനലൂര്‍ മണ്ഡലം ലീഗിന് തന്നെ നല്‍കിയതോടെയാണ് വിമത സ്വരം ഉയര്‍ന്നത്.

വിമതനായി മല്‍സരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഡി സിസി ട്രഷററും യുഡി എഫ് മണ്ഡലം ചെയര്‍മാനും നഗരസഭാംഗവുമായ നെല്‍സണ്‍ സെബാസ്റ്റ്യനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാന്‍ കെസി വേണുഗോപാല്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നേതാക്കള്‍ നേരിട്ടിറങ്ങി. ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് നൗഷാദ് യൂനസിനെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി ലീഗ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതിനു ശേഷമാണ് വിമതനായി മല്‍സരിക്കുമെന്ന് മണ്ഡലത്തിലെ നേതാക്കളുടേയും പ്രവര്‍ത്തകരുടേയും യോഗത്തില്‍ പ്രഖ്യാപനം വന്നത്.

കെസി വേണുഗോപാല്‍ നേരിട്ടിടപെട്ട് നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ മല്‍സരത്തില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറാമെന്ന് നെല്‍സണ്‍ സമ്മതിച്ചു. എന്നാല്‍ മല്‍സരത്തിനിറങ്ങുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി ഡിസിസി സെക്രട്ടറി സഞ്ജയ് ഖാന്‍ രംഗത്തിറങ്ങി. നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ നടന്ന അനുരഞ്ജന ചര്‍ച്ചയില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ സഞ്ജയ് ഖാന്‍ പിന്മാറാന്‍ തയ്യാറല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

മലപ്പുറത്തെ മങ്കട മണ്ഡലത്തില്‍ സിപിഐ എം സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പത്രിക നല്‍കിയ അലവി മത്സര രംഗത്തു നിന്ന് പിന്മാറുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. മുസ്ലീം ലീഗ് വിമതനായി മല്‍സരത്തിനിറങ്ങിയ ലീഗ് മണ്ഡലം പ്രസിഡണ്ട് കൂടിയായ കുന്നത്ത് മുഹമ്മദിനെ പിന്തുണക്കാനാണ് ഇടതു മുന്നണി തീരുമാനം. സമസ്‌ത നേതാവ് ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ ബന്ധു കൂടിയായ കുന്നത്ത് മുഹമ്മദിന് മഞ്ഞളാം കുഴി അലിയെ പിടിച്ചു കെട്ടാനാകുമെന്നാണ് ഇടതു മുന്നണി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

കരുനാഗപ്പള്ളിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും സിറ്റിങ്ങ് എംഎല്‍എയുമായ സി ആര്‍ മഹേഷിനെതിരെയും വിമത സ്ഥാനാര്‍ഥി മല്‍സരിക്കുന്നുണ്ട്. യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ബോബന്‍ ജി നാഥാണ് വിമതനായി പത്രിക നല്‍കിയത്.

വര്‍ക്കലയില്‍ എന്‍ഡിഎയിലും അവസാന നിമിഷംസ്ഥാനാര്‍ഥിയെ മാറ്റി. സിപിഎം വിട്ട് ബിജെപിയിലെത്തിയ ഏരിയാ കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വ.സ്‌മിതാ സുന്ദരേശന് പാര്‍ട്ടി വര്‍ക്കലയില്‍ ടിക്കറ്റ് നല്‍കി. നേരത്തേ മുന്നണി ധാരണ പ്രകാരം ബിഡി ജെ എസിന് നല്‍കിയ സീറ്റാണ് ബിജെപി ഏറ്റെടുത്തത്.

