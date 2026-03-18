പുകയും തീയാകും, മാലിന്യം ഇന്ധനമാകും! ജയപ്രകാശിൻ്റെ 'മാജിക്' അടുപ്പിന് വൻ ഡിമാൻഡ്

പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതോടെ ജയപ്രകാശിൻ്റെ പേറ്റൻ്റ് വിറകടുപ്പുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാരേറുന്നു

Portable Stove
പോർട്ടബിൾ വിറകടുപ്പുമായി ജയപ്രകാശ് (ETV Bharat)
Published : March 18, 2026 at 3:38 PM IST

കെ ശശീന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്: രാജ്യത്ത് പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതോടെ, കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശി ജയപ്രകാശ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത "പുകയും തീയാകും" പോർട്ടബിൾ വിറകടുപ്പുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാരേറുന്നു. കോയമ്പത്തൂരിലെ "ജെ പി ടെക്" നിർമാണശാലയിൽ നിലവിൽ ഓർഡറുകളുടെ പ്രവാഹമാണ്. ഹോട്ടലുടമകളും കാറ്ററിങ് സർവീസുകാരുമടക്കം പ്രതിദിനം മുന്നൂറിലേറെ കോളുകളാണ് അടുപ്പിനായി ജയപ്രകാശിനെ തേടിയെത്തുന്നത്. ഇന്ധനക്ഷാമം മറ്റൊരുതരത്തിൽ അടുപ്പ് ക്ഷാമമായെന്ന് ജയപ്രകാശ് പറയുന്നു.

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിൻ്റെ പേറ്റൻ്റും എൻഐടിയുടെ അംഗീകാരവും നേടിയ ഈ അടുപ്പുകൾക്ക് കേരളം, കർണാടക, തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നുവരെ ഇപ്പോള്‍ വൻ ഡിമാന്‍ഡാണ്. ഹോട്ടലുകാരും കാറ്ററിങ് സർവീസുകാരുമാണ് പ്രധാനമായി അടുപ്പിനുവേണ്ടി വിളിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും പെട്ടെന്നുള്ള ആവശ്യക്കാരാണ്. മുഴുവൻ തുകയും അഡ്വാൻസ് തരാനും തയാറാണ്. നിലവിൽ സ്റ്റോക്കുകൾ തീർന്നതായും പുതിയവ നിർമാണത്തിലാണെന്നും ജയപ്രകാശ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പത്തു ദിവസം വരെ കാത്തിരിക്കാൻ തയാറുള്ളവരിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഓർഡറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അടുപ്പ് കിട്ടാൻ വൈകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആളുകൾ കാത്തിരിക്കാനും തയാറാണ്.

Portable Stove
പോർട്ടബിൾ വിറകടുപ്പ് (ETV Bharat)

സവിശേഷതകളും വിലയും

പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ കുറഞ്ഞ വിറക് ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ ഊർജം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 'എനർജി സേവിങ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ' തത്വത്തിലാണ് ഈ അടുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം. വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ അടുപ്പ് ഷിപ്പിങ് ചാർജ് അടക്കം 5000 രൂപയ്ക്കാണ് എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നത്. 5 കിലോ അരി വേവിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള അടുപ്പാണ് അടുത്തത്. ജിഎസ്ടി അടക്കം 21,000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില, ഷിപ്പിങ് ചാർജും ഈടാക്കും. 10 കിലോ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള അടുപ്പിന് അതിന് 27000 രൂപയാണ് വില. 20 കിലോയും അതിനു മുകളിലേക്കും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അടുപ്പിനാകട്ടെ 37000 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. 10 കിലോ 20 കിലോ അടുപ്പുകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാരുള്ളതെന്നും ജയപ്രകാശ് പറയുന്നു.

ഗുണമേന്‍മയിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല

ആവശ്യക്കാർ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ടെന്നു കരുതി തട്ടിക്കൂട്ട് അടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ജയപ്രകാശ് തയാറല്ല. വിപണിയിലുള്ള സാധാരണ റോക്കറ്റ് അടുപ്പുകളെ പോലെ ഫാൻ ഉപയോഗിച്ച് തീ ആളിക്കത്തിക്കുന്ന രീതിയല്ല ഇതിൻ്റേത്. അമിതമായി തീ കത്തിച്ചാൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക രുചി നഷ്ടപ്പെടുമെന്നതിനാൽ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ മാത്രമേ നിർമാണം നടത്തൂ എന്ന് ജയപ്രകാശ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

"എനർജി സേവിങ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ" ഈ തത്വത്തിൽ നിന്ന് വഴിമാറി ഒരു ലാഭവും വേണ്ട. തൻ്റെ അടുപ്പിൻ്റെ ഗുണമേന്മ അറിയുന്നവർ അതിനുവേണ്ടി എത്ര വേണമെങ്കിലും കാത്തിരിക്കാൻ തയാറാണ്. ആ വിശ്വാസമാണ് തൻ്റെ ആന്മ ധൈര്യമെന്നും ജയപ്രകാശ് പറയുന്നു.

Portable Stove
അടുപ്പിൻ്റെ നിർമാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ (ETV Bharat)
എന്‍ഐടിയുടെ അംഗീകാരം

പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം ചെയ്യാത്ത ഊർജ ഉപയോഗവും അതിൻ്റെ സംരക്ഷണവും അവതരിപ്പിച്ചതിനാണ് ജയപ്രകാശിനെ കോഴിക്കോട് എന്‍ഐടി അംഗീകരിച്ചത്. പുകയും കൂടി കത്തുന്ന അടുപ്പിൽ നിന്നും പൊതു ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനമാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ഡ്രൈ ഡൈജസ്റ്റർ എന്ന് പേര് നൽകിയ സംവിധാനം ഭക്ഷണ മാലിന്യങ്ങളും ഡയപ്പർ, നാപ്കിൻ തുടങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ചെറിയുന്ന വസ്തുക്കളും പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം ചെയ്യാതെ കത്തിക്കും. പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ നിർമാർജനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ജയപ്രകാശ് അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തിട്ടപ്പെടുത്തിയ മാലിന്യത്തെക്കാൾ എത്രയോ താഴെയായിരുന്നു ഡ്രൈ ഡൈജസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കാര്യക്ഷമത ബിഐസിൽ കൂടുതലുമായിരുന്നു.

2022ലാണ് കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശി ജയപ്രകാശ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നിർമിച്ച 'പുകയും തീയാകും' പോർട്ടബിൾ അടുപ്പിന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ പേറ്റൻ്റ് ലഭിച്ചത്. 20 വർഷത്തേക്കാണ് നിർമാണ കുത്തക അവകാശം അനുവദിച്ചത്. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ്‌ ടെക്നോളജിക്ക് കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ഇന്നവേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ(എൻഐഎഫ്)ആണ് പേറ്റൻ്റിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയതും മുഴുവൻ ചെലവും വഹിച്ചതും. പേറ്റൻ്റ് കാലവധി കഴിയുന്നതോടെ ഈ അടുപ്പ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതു സ്വത്തായി മാറും.

Portable Stove
അടുപ്പിൻ്റെ നിർമാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ (ETV Bharat)
27 വര്‍ഷമായി അടുപ്പിന് പിന്നാലെ

ജയപ്രകാശ് അടുപ്പുകളുടെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് വര്‍ഷം 27 ആയി. അച്ഛന്‍ ജോലി സംബന്ധമായി കോയമ്പത്തൂരിൽ ആയിരുന്നതിനാല്‍ സ്കൂൾ അവധിക്കാലത്ത് അമ്മയ്‌ക്കൊപ്പം അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്കുള്ള യാത്രകള്‍ പതിവായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരവധിക്കാലത്ത് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നപ്പോള്‍ കോയമ്പത്തൂർ വൺ പ്ലസ് വൺ മണ്ണടുപ്പിനേയും അമ്മ കൂടെക്കൂട്ടി. ഇതിന് പ്രചാരം വന്നതോടെ അമ്മ പത്മിനി അടുപ്പ് വിൽപ്പന ആരംഭിച്ചു. ഈ അടുപ്പിലാണ് കുഴൽ ഉപയോഗിച്ച് പുക പുറത്തേയ്ക്ക് വിടുന്ന പരീക്ഷണം ജയപ്രകാശ് നടത്തിയത്.

പരിഷത്തിൻ്റെ പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പുകളുടെ പരീക്ഷണ കാലം കൂടി ആയിരുന്നു അത്. ഇതിനിടെ അനർട്ടിൻ്റെ പരിശീലന കളരിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പത്മിനിക്ക് ഒരവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് ജയപ്രകാശായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവിൻ്റെ പിൻബലത്തില്‍ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി അടുപ്പിലേക്ക് സംയോജിപ്പിച്ച് ജയപ്രകാശ് പരീക്ഷണം തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു. പരിഷത്തിൻ്റെ പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പുകളുടെ നിർമാണം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിലായിരുന്നു പത്ത് വർഷത്തോളം പരീക്ഷണം തുടർന്നത്.

Portable Stove
അടുപ്പിൻ്റെ നിർമാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

ഒടുവിൽ 2008 ൽ തൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഊർജ സംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ അവാർഡിന് അയച്ചു. ആ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തമായി ജയപ്രകാശിൻ്റെ അടുപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാന അവാർഡ് ലഭിച്ചതോടെ താൻ തുടരുന്നത് പൊട്ടത്തരമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ 'ജെ.പി'ക്ക് അത് പകർന്ന ആത്മവിശ്വാസം ചെറുതല്ലായിരുന്നു.

അംഗീകാരങ്ങളുടെ വഴി

2012ൽ എൻ.ഐ.എഫിൻ്റെ ദേശീയ പുരസ്കാരം രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന പ്രതിഭാ പാട്ടീലിൽനിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി. പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്ത് പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന ജയപ്രകാശിനെ 2017ലും 2019ലും വീണ്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചു. ഇന്ത്യ -പാക്ക് അതിർത്തിയിൽ സൈനികർക്ക് പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പ്‌ നിർമാണത്തിൽ പരിശീലനം നൽകിയും ഇന്ത്യ-ചൈന ഗ്രാമീണ മേഖലയ്‌ക്ക് അനുയോജ്യമായ വിറകടുപ്പുകൾ ചൈനയിലെ അടുപ്പു നിർമാതാവിനൊപ്പം ഡിസൈൻ ചെയ്തുമെല്ലാം ജയപ്രകാശ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കശ്മീർ സർവകലാശാലയുമായും എൻ.ഐ.ഐ.ടി കശ്മീരുമായും എൻ.ഐ.എഫ് കശ്മീർ വിങ്ങുമായും ചേർന്ന് കശ്മീരിലെ ജനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള റൂം ഹീറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്തതിൻ്റെ തുടർ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊടൈക്കനാലിലും ഡെറാഡൂണിലും നടത്തി.

Portable Stove
അടുപ്പിൻ്റെ നിർമാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ (ETV Bharat)
പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ഗ്യാരൻ്റിക്കൊപ്പം പുക ഇല്ല എന്ന ഉറപ്പും

കൊയിലാണ്ടിയിലും കോയമ്പത്തൂരിലും ജയപ്രകാശിൻ്റെ ജെ പി ടെക്കിന് നിർമാണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആറായിരത്തിൻ്റേയും ഏഴായിരത്തിൻ്റേയും രണ്ട് മോഡലുകളാണ് ജെ പി ടെക്ക് നിർമിക്കുന്നത്. പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഗ്യാരൻ്റിയാണ് ജയപ്രകാശ് തൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് നൽകുന്നത്. ഒപ്പം പുക ഉയരില്ല എന്ന ഉറപ്പും സാധാരണ അടുപ്പിനെ മുൻനിർത്തി ഇദ്ദേഹം തെളിയിച്ചും തരും.

Portable Stove
പോർട്ടബിൾ വിറകടുപ്പ് (ETV Bharat)

തീ കൊളുത്തിയാൽ നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വെള്ളം ചൂടാവും. വിറക് ലാഭം, പുകയില്ലാത്ത കാരണത്താൽ മലിനീകരണമാകട്ടെ വളരെ കുറവും. എത്ര നേരം കത്തിച്ചാലും അടുപ്പിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് വലിയ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നത് കൊണ്ട് സുരക്ഷിതവും. ഇതെല്ലാമാണ് ജയപ്രകാശിൻ്റെ നിര്‍മാണം അംഗീകരിക്കപ്പെടാനും കാരണം.

