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പിഎം ശ്രീ: പിന്മാറുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യം നഷ്‌ടപ്പെടുമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി, കേരളത്തിൽ ചർച്ചകൾ ചൂടുപിടിക്കുന്നു

പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടും സ്‌കൂളുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നൽകാത്തത് പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പിന്മാറാനാവില്ലെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വാദത്തിൽ വ്യക്തതക്കുറവുവുണ്ടാക്കുന്നു.

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രാജ്യ സഭയിൽ പി വി അബ്‌ദുൾ വഹാബ് എംപിക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രി ജയന്ത് ചൗധരി നൽകിയ മറുപടി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 31, 2026 at 1:15 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദങ്ങൾ ഉയരുന്നതിനിടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ജയന്ത് ചൗധരി പാർലമെൻ്റിൽ നടത്തിയ പ്രസ്‌താ വനയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ചർച്ചകൾ ചൂടുപിടിക്കുന്നു. പദ്ധതിയുടെ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെക്കാത്തതോ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതോ ആയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 'പിഎം ശ്രീ' പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെടുമെന്നാണ് പി വി അബ്‌ദുൾ വഹാബ് എംപിക്ക് മന്ത്രി നൽകിയ മറുപടി.

2025 ഒക്ടോബർ 23-ന് കേരളം ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചുവെന്നും ഇതിനുശേഷം സ്‌കൂളുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി സുതാര്യമായ 'ചലഞ്ച് മോഡ്' നടപടിക്രമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ജയന്ത് ചൗധരി മറുപടി നൽകി. പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടും സ്‌കൂളുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നൽകിയില്ലെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും മനസിലാകുന്നത്. ഇതോടെ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പിന്മാറാനാവില്ലെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വാദത്തിൽ വ്യക്തതക്കുറവുണ്ടെന്നാണ് നിലവിലെ വിലയിരുത്തൽ.

ഇന്നലെ ചേർന്ന യുഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടന്നുവെന്ന വാദവും മന്ത്രി പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തള്ളി. പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പിന്മാറാനാകില്ലെന്ന വാദവും അദ്ദേഹം ഇന്ന് ആവർത്തിച്ചു. യുഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും അവിടെ കോൺഗ്രസും ലീഗും രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നതും വസ്‌തുതാ വിരുദ്ധമാണെന്നം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. ഉപസമിതി തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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സംസ്ഥാനത്ത് പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയുമായി യുഡിഎഫ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നായിരുന്നു ഇന്നലെ യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയത്. കേന്ദ്രസർക്കാർ ഫണ്ട് ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരിഗണന നൽകുന്നത്. കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ ഫണ്ടുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഔദാര്യമല്ല. അതു വാങ്ങിയെടുക്കുകയെന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ കടമയാണ്. അതെല്ലാ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അവകാശമാണ്.

യുഡിഎഫ് ഉപസമിതി കൂടി തുടർ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളും. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ഒപ്പിട്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇടതുമുന്നണിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട സിപിഐയാണ് എതിർത്തതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ ഒപ്പുവച്ചതിനാൽ ഇനി പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പിന്മാറാനാകില്ലെന്ന വാദമാണ് മുഖ്യമ്രന്തി വി ഡി സതീശൻ ഒന്നിലധികം തവണ ഉയർത്തിയത്. എന്നാൽ രാജ്യസഭയിലെ മന്ത്രിയുടെ മറുപടി നിലവിൽ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റം സംബന്ധിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പമാണ് സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയോ സംസ്ഥാന സർക്കാരോ നിലവിൽ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടില്ല എന്നതും ആശയക്കുഴപ്പം വ്യക്തതക്കുറവും വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

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TAGGED:

PM SHRI CONTROVERSY
UNION MINISTER JAYANT CHAUDHARY
PM SHRI DISCUSSIONS IN KERALA
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