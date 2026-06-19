ETV Bharat / state

ബജറ്റിൽ സയൻസിന് ഊന്നൽ; വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സെന്‍റർ ഫോർ സയന്‍റിഫിക്ക് ടെമ്പർ

വിദ്യാർഥികളിൽ ശാസ്ത്ര ബോധം വളർത്തുകയെന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സെന്‍റർ ഫോർ സയന്‍റിഫിക്ക് ടെമ്പർ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

SCIENCE IN BUDGET BUDGET 2026 UPDATES VD SATHEESAN BUDGET ബജറ്റ്
CM VD Satheesan. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 19, 2026 at 2:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ അവതരിപ്പിച്ച യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്‍റെ ആദ്യ ബജറ്റിൽ സയൻസിന് പ്രത്യേക ഊന്നൽ. വിദ്യാർഥികളിൽ ശാസ്ത്രബോധം വളർത്തുന്നതിനും കേരളത്തെ ആഗോള വിജ്ഞാന ഹബ്ബായി മാറ്റുന്നതിനും ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സെന്‍റർ ഫോർ സയന്‍റിഫിക്ക് ടെമ്പർ എന്ന പുതിയ പദ്ധതി അടക്കം ഒരുപടി കാര്യങ്ങളാണ് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സെന്‍ററിന് 25 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

റിസർച്ച് പാർക്കുകൾ: രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളേയും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളേയും ഉൾപ്പെടുത്തി ശാസ്ത്രീയ അറിവുകളെ സമൂഹത്തിനും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ കേരളത്തിലെ വിവിധ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ റിസർച്ച് സംവിധാനങ്ങളും നൂതന ആശയങ്ങളും ഐഐടി മദ്രാസ് റിസർച്ച് പാർക്ക് മാതൃകയിൽ വിപുലീകരിക്കുമെന്നുമാണ് ബജറ്റിലുള്ള വാഗ്‌ദാനം. കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസിന് കീഴിലുള്ള തൃശൂർ ഗവൺമെന്‍റ് മെഡിക്കൽ കോളജിനും കേരള ടെക്ക്‌നിക്കൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്‍റ് എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജിനും 'കോൺസ്റ്റിറ്റിയുവന്‍റ് കോളജ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി' പദവി നൽകും. ഇതിലൂടെ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനമുള്ള യുവജനങ്ങളുടെ സേവനം സംസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനും തൊഴിൽ തേടിയുളള കുടിയേറ്റം തടയുവാനും സാധിക്കുമെന്നാണ് ബജറ്റിലെ വിലയിരുത്തൽ. റിസർച്ച് പാർക്കിനായി 60 കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

പുനരുപയോഗ ഊർജത്തിന് 100 കോടി: വരുന്നു ഫ്‌ളോട്ടിങ് സോളാർ പാനൽ സിസ്റ്റം

നിലവിലെ ആഗോള ഊർജ പ്രതിസന്ധിയും പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങളും ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണ ഭീഷണികളും മറികടക്കുന്നതിന് പുനരുപയോഗ സ്രോതസുകളുടെ വലിയ തോതിലുള്ള ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്ന കാര്യമാണ് ആദ്യ യുഡിഎഫ് ബജറ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ നിരവധി റിസർവോയറുകൾ ഫ്‌ളോട്ടിങ് സോളാർ പാനൽ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുവാൻ അനുയോജ്യമാണ്. ഇതടക്കമുള്ള പുനരുപയോഗ സാധ്യതകൾ ബജറ്റിൽ നിന്നും വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നു.

പമ്പ്ഡ് ഹൈഡ്രോ എനർജി സ്റ്റോറേജ് (Pumped Hydro Energy Storage) കേരളത്തിന്‍റെ ഭാവി ഊർജ രംഗത്തിന് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണെന്നും ഇതിൽ പറയുന്നു. പുനരുപയോഗ ഊർജ സ്രോതസുകൾക്കൊപ്പം അവയെ ഗ്രീൻ അമോണിയ, ഗ്രീൻ മെഥനോൾ, ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്നിവയാക്കി മാറ്റുന്നതിലൂടെ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഹബ്ബായി കേരളത്തിന് മാറുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തലുള്ളത്. ഇതിന് പുറമേ വലിയ ഉപഭോഗം നേരിടാൻ വൻകിട ബാറ്ററി സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കും. കമ്മ്യൂണിറ്റി ബാസ് എനർജി സ്‌റ്റോറേജ് (Community bas Energy Storage) സംവിധാനം എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും. പുനരുപയോഗ ശേഷിയുള്ള ഊർജം, ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ, ഇതര സ്രോതസുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി 100 കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാനം ഇത്തവണ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കേരള ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി: ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ, തീരശോഷണം, മുണ്ടക്കൈയിലെ ഹൃദയഭേദകമായ ദുരന്തം, എന്നിങ്ങനെ നിരവധി വിനാശകരമായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കേരളം ശാസ്ത്രീയമായ തയ്യാറെടുപ്പിന്‍റെയും മുൻകരുതലിന്‍റെയും അനിവാര്യതയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ, മോഡലിങ്, ജിയോസ്‌പേഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് അനലിറ്റിക്‌സ്, അടിയന്തര പ്രതികരണ ഏകോപന സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അത്യാധുനിക കേന്ദ്രമായി 'കേരള ഡിസാസ്റ്റർ റെസിലിയൻസ് പ്രോഗ്രാ'മിന്‍റെ (കേരള ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി) ഭാഗമായി 'കേരള ഡിസാസ്റ്റർ റെസിലിയൻസ് സെന്‍റർ' സ്ഥാപിക്കും. ഇതിനായി 15 കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ആക്കിടെക്‌ച്ചർ സ്‌കൂൾ: ആഗോള തലത്തിൽ ഡിസൈൻ/ആർക്കിടെക്ച്ചർ മേഖല ദ്രുതഗതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുമ്പോൾ പഠനം കൂടുതൽ വ്യവസായാധിഷ്‌ഠിതമാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിൽ കേരള സ്‌കൂൾ അർബൻ & ഡിസൈൻ ഓഫ് പ്ലാനിങ്, ആർക്കിടെക്ച്ചർ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും ബജറ്റിൽ വാഗ്ദാനമുണ്ട്. ഇവിടെ ബിരുദവും, പ്ലാനിങ്ങിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പഠനത്തിനൊപ്പം ഗവേഷണത്തിനും സൗകര്യമുണ്ടാകുമെന്നും ബജറ്റിൽ പറയുന്നു.

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും 50 കോടി: ലോകത്തെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ശക്തികളിലൊന്നായ ജെൻ-സിക്ക് (Gen-Z) സാങ്കേതികവിദ്യ ജീവിതത്തിന്‍റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. റോബോട്ടിക്‌സ്, ഡാറ്റാ സയൻസ്, ഇന്‍റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്‌സ് (IoT), വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി (VR) തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ വേഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ മേഖലയുടെ വികസനത്തിനായി 50 കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

മലയാളത്തിൽ എഐ സംരംഭം: മലയാളത്തിൽ ഒരു തുറന്ന ഡേറ്റ സൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുകയും മലയാളം എഐ മാതൃകകളുടെ വികസനത്തിന് പിന്തുണ നൽകിയും കേരളം മലയാളം എഐ സംരംഭം ആരംഭിക്കും. ഇതിന് 10 കോടി രൂപ വകയിരുത്തും.

Also Read: വരുമാനം കുറഞ്ഞു, കടം പെരുകി; പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കിടയിലും 'പുതുയുഗ കേരളം' ലക്ഷ്യം, അറിയാം ബജറ്റ് ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍

TAGGED:

SCIENCE IN BUDGET
BUDGET 2026 UPDATES
VD SATHEESAN BUDGET
ബജറ്റ്
KERALA STATE BUDGET 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.