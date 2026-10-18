കേരളത്തിൽ മുല്ല, കർണാടകയിൽ മല്ലിക; തലയിൽ ചൂടാൻ നട്ട മുല്ലപ്പൂക്കളിൽ മികച്ച വരുമാനം കണ്ടെത്തി സ്നേഹ
മുടിയിൽ ചൂടാൻ മുല്ലപ്പൂവിനു വേണ്ടിയാണ് നാലു വർഷം മുമ്പ് സ്നേഹ നാല് തൈ നട്ടത്. നാല് തൈയിലും നിറയെ മുല്ലപ്പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു. ഇതോടെ കൂടുതൽ തൈകള് നടുകയായിരുന്നു.
Published : October 18, 2026 at 1:32 PM IST
സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണൻ
കാസർകോട്: ആഗ്രഹിച്ചു നട്ട നാല് മുല്ലപ്പൂ തൈകൾ മധൂർ സ്വദേശി സ്നേഹയുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിയെഴുതുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിക്കാണില്ല. പുലർച്ചെ മുറ്റമാകെ സുഗന്ധം പരത്തുന്ന മുല്ലത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോള് സ്നേഹയ്ക്കും ഭർത്താവിനും പറയാൻ ഒരു കഥയുണ്ട്. കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ കഥ.
മുടിയിൽ ചൂടാൻ മുല്ലപ്പൂവിനു വേണ്ടിയാണ് നാലു വർഷം മുമ്പ് സ്നേഹ നാല് തൈ നട്ടത്. നാല് തൈയിലും നിറയെ മുല്ലപ്പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു. ഇതോടെ കൂടുതൽ തൈകള് നട്ടു. ഇന്ന് മുന്നൂറു തൈകൾ നട്ട് മികച്ച വരുമാനം നേടുകയാണ് മധൂർ സ്വദേശി സ്നേഹ. ആദ്യം വീടിൻ്റെ ടെറസിൽ ആണ് മുല്ല ചെടികൾ നട്ടത്. ടെറസ് നിറഞ്ഞതോടെ പറമ്പിൽ നട്ടു. ഇപ്പോൾ ടെറസും പറമ്പും എല്ലാം മുല്ലപ്പൂക്കൾക്കൊണ്ട് മനോഹരമാണ്.
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ഇപ്പോള് പുലർച്ചെ മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ സുഗന്ധത്തിലാണ് ഈ നാട് ഉണരുന്നത്. നാലു മണിക്ക് സ്നേഹ മുല്ലപ്പൂ തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും. മുല്ലപ്പൂക്കൾ പറിച്ചെടുത്ത് കൊട്ടയിലാക്കും. സഹായത്തിനു ഭർത്താവ് ചേതനും ഉണ്ടാകും. പൂക്കളും പാകമായ മൊട്ടുകളും പറിച്ചെടുത്താൽ വാഴ നാരുകൊണ്ട് മെടഞ്ഞെടുക്കും. ഇത് മംഗളുരുവിലെ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കും. സീസണിൽ മികച്ച വരുമാനം നേടിതരുന്ന കൃഷിയാണ് ഇതെന്ന് സ്നേഹ പറയുന്നു. ഒരു വലിയ കെട്ടിന് 600 രൂപ വരെ ലഭിക്കും. ഭർത്താവും കുടുംബവും പൂർണ പിന്തുണ നൽകിയത്തോടെ മുഴുവൻ സമയവും മുല്ലപ്പൂ കൃഷിക്കായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സ്നേഹ.
ആദ്യം തൈകൾ വാങ്ങിയത് മംഗളൂരിൽ നിന്ന്
മംഗളൂരിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം തൈകൾ വാങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായി തൈകൾ നിർമിച്ചു തുടങ്ങി. നിലത്ത് പരീക്ഷണം നടത്തിയെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗിൽ ആണ് തൈകൾ നട്ടിട്ടുള്ളത്. മഴയും നല്ല തണുപ്പും വിളവിനെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്താണ് കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിക്കുന്നത്. സീസൺ അനുസരിച്ച് ആണ് വരുമാനം എന്നും സ്നേഹ പറയുന്നു. നവരാത്രി സീസൺ ആയതിനാൽ ഇപ്പോൾ നല്ല വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കല്യാണ സീസണിലും മികച്ച വരുമാനം ഉണ്ടാകും. വർഷത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും പൂക്കൾ ലഭിക്കും. മെയ്, ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വിളവ് കുറയുന്നത്.
മൂന്നു വർഷം വരെ വിളവ്
ഗ്രോ ബാഗിൽ ഒരു ചെടി നട്ടാൽ ആദ്യത്തെ ആറുമാസം കൃത്യമായ പരിചരണം വേണം. ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ സംരക്ഷിക്കണം. ഇടയ്ക്കിടെ വളം ഇട്ടു നൽകണം. ആറുമാസം കഴിയുമ്പോൾ മൊട്ടിട്ട് തുടങ്ങുമെങ്കിലും അത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ശാഖകൾ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പൂക്കൾ ലഭിക്കും. മൂന്നു വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗ് മാറ്റണം. എന്നാൽ ചെടി മറ്റേണ്ടത്തില്ല. മുല്ലപ്പൂ കൃഷി എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാമെന്നും മികച്ച വരുമാനം നേടാമെന്നും സ്നേഹ പറയുന്നു. കേരളത്തിൽ മുല്ലപ്പൂ ആണെങ്കിലും കർണാടകയിൽ എത്തിയാൽ ഇത് മല്ലികയാകും.
തുളുനാട്ടിലെയും (ദക്ഷിണ കന്നഡ) കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെയും വിവാഹങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ പൂജകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഈ പൂവ് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. വിവാഹ ദിവസങ്ങളിൽ വധുവിൻ്റെ മുടി അലങ്കരിക്കാൻ ഈ പൂവ് ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഉയർന്ന ഡിമാൻഡ് കാരണം വിപണിയിൽ നല്ല വിലയും ലഭിക്കാറുണ്ട്. സാധാരണ മുല്ലപ്പൂക്കളെക്കാൾ വളരെ തീവ്രവും ആകർഷകവുമായ സുഗന്ധമാണ് ഈ മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. ഒരു ചെറിയ പൂവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ സുഗന്ധപൂരിതമാക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും.
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