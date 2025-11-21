'സീറ്റില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോള് മറ്റ് പാര്ട്ടിക്കാര് നിരന്തരം എന്നെ വിളിച്ചു'; വിമതനായി മത്സരിക്കാന് ജഷീര് പള്ളിവയല്
തോമാട്ടുചാലിൽ കോണ്ഗ്രസ് സീറ്റ് ലഭിക്കാതെയായതോടെയാണ് ജഷീർ വിമതനായി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട്.
Published : November 21, 2025 at 8:59 PM IST
വയനാട് : വിമതനായി മത്സരിക്കാൻ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് ജഷീര് പള്ളിവയല്. തോമാട്ടുച്ചാല് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനിൽ നിന്നാണ് വിമതനായി മത്സരിക്കുന്നത്. കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ വയനാട്ടില് ഭിന്ന സ്വരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് ജഷീറിന് തോമാട്ടുചാലിൽ സീറ്റ് ലഭിക്കാതെയായി. ഇതേ തുടർന്നാണ് ജഷീർ വിമതനായി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
രണ്ട് തവണ കോണ്ഗ്രസ് ടിക്കറ്റില് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജഷീര് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര്ക്കൊപ്പം എത്തിയാണ് നാമനിര്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിച്ചത്. പാര്ട്ടി ചിഹ്നത്തിലല്ലാതെ മത്സരിക്കുന്നതിൽ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് ജഷീര് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. " രാത്രി 12 മണിവരെ ഡിസിസി ഒഫിസിന് പുറത്ത് സീറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിനായി കാത്ത് നിന്നു. സീറ്റ് കിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സിപിഎം ഘടകകക്ഷികള് സീറ്റ് തരാനായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന്" ജഷീര് വെളിപ്പെടുത്തി.
ജഷീറിന്റെ വാക്കുകള്
'ഞാന് ജനിച്ച നാട്ടില് എന്റെ ജനങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി കൂടുതല് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാന് എനിക്ക് കഴിയും. ഈ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് പത്രിക സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. തളരില്ല തോമാട്ടുച്ചാല് എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായാണ് തോമാട്ടുചാലിൽ മത്സരിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. പാര്ട്ടിയില് ചെറിയ തിരുത്തലുകള് വരണം. ഞങ്ങളെപ്പോലെ പാര്ട്ടിക്കാരനായി പ്രവര്ത്തിക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തില് മത്സരിപ്പിച്ച് ജയിപ്പിക്കാന് പാര്ട്ടി തയ്യാറാവണം.
പാര്ട്ടിയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നവര് പുറത്തും വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നവര് അകത്തുമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അത് തിരുത്തണം. ഞാന് സീറ്റ് ചോദിച്ചത് ഞാന് ജനിച്ചുവളര്ന്ന എന്റെ നാട്ടിലാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണിവരെ ഡിസിസിക്ക് പുറത്ത് സ്ഥാനാര്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് കാതോര്ത്ത് നിന്നു. പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എന്നെ മാറ്റാനുള്ള കാരണമെന്തെന്ന് ആരും വിശദീകരിച്ചതുമില്ല.
19 വര്ഷം ഞാന് പാര്ട്ടിക്കായി പ്രവര്ത്തിച്ച ആളാണ്. പാര്ട്ടിയാണ് എന്നെ എല്ലാമാക്കിയത്. സിഐടിയുക്കാരനായ എന്റെ ഉപ്പയുടെയും ലീഗ് കുടുംബത്തില് ജനിച്ച എന്റെ ഉമ്മയുടെയും വീടിനകത്ത് നിന്ന് കെഎസ്യുക്കാരനായ ആളാണ് ഞാന്. ഇന്ന് ഞാന് നോമിനേഷന് കൊടുക്കാന് പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള് എന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് മോനെ നീ പാര്ട്ടിക്കൊപ്പം നില്ക്കണമെന്നാണ്.
എന്റെ ഉമ്മ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കില് ഞാന് അഭിമാനത്തോടെ പറയും മരിക്കും വരെ ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസിനോടൊപ്പം നില്ക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ ആള്ക്കൂട്ടം. കൈപ്പത്തി ചിഹ്നം കാണാതെ സ്വതന്ത്ര ചിഹ്നത്തിലേയ്ക്കൊക്കെ പോകുമ്പോള് വലിയ പ്രയാസമുണ്ട്. അവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനാര്ഥി യോഗ്യനാണ് ഞാന് അയോഗ്യനാണ് എന്ന് തിരുത്തപ്പെട്ടാല് മതി. ആ ഒരു പറച്ചില് പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന വലിയ പ്രതിഷേധമുണ്ടെന്നും ജഷീറ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
