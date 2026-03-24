'അറബിക്കടൽ കടന്ന് നായർകുഴിയിലേക്ക്'; വിനോദിന്‍റെ വയലിൽ വിസ്മയമായി ജർജീർ

നാട്ടിൽ വിത്ത് കിട്ടാത്തതിനാൽ ഗൾഫിലെ സുഹ്യത്തിൽ നിന്നാണ് വിനോദ് വിത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചത്. പരീക്ഷണമെന്നോണം തുടങ്ങിവച്ച കൃഷിക്കിന്ന് വൻ ഡിമാൻഡാണ് നാട്ടിൽ. ജർജീറിന് ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്.

JARJEER AGRICULTURE ജർജീർ കൃഷി ARABIAN PLANT JERJEER FARMER VINOD JERJEER FARMING
Representational Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 24, 2026 at 5:30 PM IST

കോഴിക്കോട്: ജർജീർ എന്ന ഈ ചെടിയുടെ പേരു കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതൊരാളും ആദ്യമൊന്ന് അന്തിച്ചു നിൽക്കും. എന്നാൽ സംഗതി അറേബ്യനാ.. ചാത്തമംഗലം നായർകുഴിയിലെ കർഷകനായ വിനോദിൻ്റെ താഴശേരി താഴം വയലിലുള്ള കൃഷിയിടത്തിലാണ് ജർജിർ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്.

നേരത്തെ ലോറി ഡ്രൈവറും പിന്നീട് വെൽഡറും ഒക്കെയായി തൊഴിലെടുത്തിരുന്ന വിനോദ് അഞ്ച് വർഷം മുൻപാണ് പൂർണമായും കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. പിന്നെ ഓരോ തവണയും വ്യത്യസ്‌തമായ കൃഷികൾ ഇറക്കി നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിന് മാതൃക തീർക്കുകയാണ് വിനോദ് എന്ന ഈ കർഷകൻ.

JARJEER AGRICULTURE ജർജീർ കൃഷി ARABIAN PLANT JERJEER FARMER VINOD JERJEER FARMING
ജർജീർ വിളവെടുക്കുന്നു (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞതവണ ബ്ലാത്താങ്കര ചീരയായിരുന്നു വിനോദിൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിലെ താരമെങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് ജർജീറാണെന്ന് മാത്രം. അറേബ്യൻ നാടുകളിലെ ഭക്ഷണങ്ങളിലെ പ്രധാന ഇല വർഗമായ ജർജീറിൻ്റെ വിത്തുകൾ വിദേശത്തെ സുഹൃത്തുക്കൾ വഴിയാണ് നായർകുഴിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.

ആത്മവിശ്വാസവും കഠിനാധ്വാനവും

നാൽപ്പത് ദിവസം മുൻപാണ് വിത്ത് പാകിയത്. പലരും ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്‌താൽ ഏത് കൃഷിയും വിജയിപ്പിക്കാം എന്ന വിനോദിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ജർജീർ താഴശേരി താഴം വയലിൽ തഴച്ചു വളർന്നു.

ജർജീർ കൃഷിയെപ്പറ്റിയുള്ള കാഴ്‌ചകൾ (ETV Bharat)

വേരോടെ പിഴുതെടുത്താണ് ജർജീർ വില്‌പന നടത്തുന്നത്. സാലഡുകൾക്കാണ് പ്രധാനമായും ജർജീർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഉപ്പിട്ട് കഴിക്കുകയാണ് മിക്കവരും ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ മറ്റ് എന്ത് സാലഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതിലും ജർജീർ ഉപയോഗിക്കാം.

"ഇവിടെ വിത്ത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുത്തിച്ചതാണ്. ഇവിടെയിത് വളരുമോ എന്ന് പരീക്ഷണം നടത്തിയതായിരുന്നു. ഈ ചെടി കൊളസ്‌ട്രോൾ കുറയ്‌ക്കും എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചെടി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചത്. പ്രവാസികളാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവുമധികം ആവശ്യക്കാർ. പിന്നെ കേട്ടറിഞ്ഞ് നാട്ടുകാരും എത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ തികയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അത്രയധികം ആളുകൾ ചെടി വാങ്ങാൻ വരുന്നുണ്ട്.

JARJEER AGRICULTURE ജർജീർ കൃഷി ARABIAN PLANT JERJEER FARMER VINOD JERJEER FARMING
തോട്ടത്തിലെ ചീരക്കൃഷി (ETV Bharat)

ഇല കഴുകി പച്ചയ്‌ക്ക് തന്നെ അരിഞ്ഞ് അതിൽ ചെറുനാരങ്ങയും ഉപ്പും ചേർത്ത് കഴിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ തൈര് കൂട്ടിയും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നിലവിൽ പതിനാലോളം ഇനം കൃഷിയിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്‌. ഈ ഇലവർഗം ഇവിടുത്തെ പരിസരങ്ങളിൽ മറ്റാരും കൃഷി ചെയ്‌തതായി അറിവില്ല. എന്തായാലും ഇത്തരമൊരു ഇലവർഗം നമ്മുടെ നാട്ടിലും വിളയിക്കാം എന്ന് തെളിയഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്", എന്ന് കർഷകനായ വിനോദ് പറയുന്നു.

ജർജീറിനെ തേടി പ്രവാസികൾ

പ്രവാസികളാണ് ജർജീറിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാർ. സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി കേട്ടറിഞ്ഞ് നിരവധി പേരാണ് ജർജീർ വാങ്ങുന്നതിനായി വിനോദിൻ്റെ കൃഷിയിടത്തെത്തുന്നത്. കൊളസ്ട്രോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പറ്റിയ ഇല വർഗമാണ് ഇതെന്നമുള്ളത് ജർജീറിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർധിപ്പിക്കുന്നു. ജർജീർ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലാകെ താരമായതോടെ ധാരാളം നാട്ടുകാരും ചെടി വാങ്ങുന്നതിന് കൃഷിയിടത്തിൽ എത്തുന്നു.

JARJEER AGRICULTURE ജർജീർ കൃഷി ARABIAN PLANT JERJEER FARMER VINOD JERJEER FARMING
ജർജീർ കൃഷി (ETV Bharat)

ചീര വർഗങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിലുള്ള പരിചരണം മാത്രം മതി എന്നതാണ് വിനോദിൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതോടൊപ്പം വെള്ളവും ചാണകപ്പൊടിയും ചാരവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വളങ്ങളും മതി ജർജീർ തഴച്ച് വളരാൻ. കുടുംബത്തിൻ്റെ പൂർണ പിന്തുണയിലാണ് കൃഷിയുടെ പരിചരണം.

ജർജീറിനൊപ്പം മിക്ക പച്ചക്കറികളും വിനോദിൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ തഴച്ചു വളരുന്നുണ്ട്. റോഡരികിൽ താത്‌ക്കാലികമായി കെട്ടിയ തട്ടിനു മുകളിൽ വെച്ചാണ് വിൽപ്പന. അങ്ങനെ ഇത്തവണയും വ്യത്യസ്‌ത കാർഷിക വിളയെ പരിചയപ്പെടുത്തി വിജയഗാഥ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് നായർകുഴിയിലെ വിനോദ് എന്ന കർഷകൻ.

