ദുഃഖം അടക്കാനാകാതെ നാട്; ജപ്പാനില് ട്രെയിനിടിച്ച് മരിച്ച ദേവികയുടെ ചിതാഭസ്മം കുടുംബത്തിന് കൈമാറി
ദേവികയുടെ ജന്മനാടായ ഇരിട്ടി പടിയൂരിൽ അഡ്വ. സജീവ് ജോസഫ് എംഎല്എയുടെ നേതൃത്വത്തില് ചിതാഭസ്മം കുടുംബത്തിന് കൈമാറി. ജപ്പാനിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ പുലര്ച്ചെയാണ് തിരുവനന്തപുരം എയര്പോര്ട്ടിൽ ചിതാഭസ്മം എത്തിച്ചത്.
Published : October 16, 2026 at 4:08 PM IST
കണ്ണൂർ: ജപ്പാനില് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന് തട്ടി മരിച്ച ഇരിട്ടി പടിയൂര് സ്വദേശി വി ദേവികയുടെ ചിതാഭസ്മം അഡ്വ. സജീവ് ജോസഫ് എംഎല്എയുടെ നേതൃത്വത്തില് കുടുംബത്തിന് കൈമാറി. ദേവികയുടെ ജന്മനാട്ടിൽ എത്തിച്ച ചിതാഭസ്മം കണ്ണീരോർമകളോടെ പിതാവ് പ്രകാശന് ഏറ്റുവാങ്ങി എംഎൽഎയിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി. തുടര്ന്ന് മാതാപിതാക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും ചിതാഭസ്മത്തില് പുഷ്പാര്ച്ചന നടത്തി.
ജപ്പാനിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ പുലര്ച്ചെ തിരുവനന്തപുരം എയര്പോര്ട്ടിലെത്തിച്ച ചിതാഭസ്മം നോര്ക്ക അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തില് ട്രെയിന് വഴി കണ്ണൂരിലെത്തിച്ച ശേഷമാണ് കുടുംബത്തിന് കൈമാറിയത്. ദേവികയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ അനുവാദത്തോടെ ജപ്പാനിൽ സംസ്കരിച്ചിരുന്നു. ജപ്പാനിലെ ഗിഫു പ്രവിശ്യയിലുള്ള കകമിഗാഹാരയില് സെപ്റ്റംബര് രണ്ടിനാണ് ദേവികയെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന് തട്ടി മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്.
രാത്രി പത്തരയോടെയായിരുന്നു അപകടം. സംഭവ ദിവസം രാത്രി എട്ടരയോടെ ദേവിക നാട്ടിലുള്ള അമ്മയെ വീഡിയോ കോള് ചെയ്തിരുന്നു. പണം പിന്വലിക്കാന് പുറത്തുപോവുകയാണെന്നാണ് അമ്മയോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നീട് വിവരമൊന്നും ഇല്ലാതായതോടെ ആശങ്കയിലായ വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ദേവികയെ കാണാനില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര്ക്ക് പരാതി നല്കി. കുടുംബത്തിൻ്റെ പരാതിയില് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്, കെ സി വേണുഗോപാല്, കെ സുധാകരന് എംപി, സജീവ് ജോസഫ് എംഎല്എ എന്നിവര് ഇടപെട്ടിരുന്നു.
സംസ്കാര ചടങ്ങുകള് ജപ്പാനിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു
പരാതിപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് മകളുടെ വിയോഗവാർത്ത മാതാപിതാക്കൾ അറിയുന്നത്. റെയില്വേ ട്രാക്കിന് സമീപത്തുനിന്ന് ലഭിച്ച തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് മരിച്ചത് ദേവികയാണെന്ന് ജപ്പാന് അധികൃതര് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള് കാരണം കുടുംബത്തിന് ജപ്പാനിലേക്ക് പോകാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. തുടര്ന്ന് നിഹോണ് കൈരളി എന്ന മലയാളി സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ജപ്പാനില് ഹിന്ദു ആചാരപ്രകാരം സംസ്കാര ചടങ്ങുകള് നടത്തി.
സംസ്ക്കാര ചടങ്ങുകളും ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, ഇന്ത്യന് എംബസി, ജപ്പാനിലെ മലയാളി സംഘടനാ പ്രതിനിധികള് എന്നിവരുടെയും സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടിലുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്ക് കാണാനായി ചടങ്ങുകള് തത്സമയം സ്ട്രീമിങ് ചെയ്തിരുന്നു. തുടര്നടപടികളുടെ ഏകോപനത്തിന് നോര്ക്ക റൂട്ട്സാണ് നേതൃത്വം നല്കിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നോര്ക്ക റൂട്ട്സ് ജൂനിയര് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജയകുമാര് എം, നോര്ക്ക റൂട്ട്സ് സ്റ്റാഫ് അംഗം മനോജ് കുമാര് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് ഇരിക്കൂര് എംഎല്എ അഡ്വക്കേറ്റ് സജീവ് ജോസഫിന് ചിതാഭസ്മം കൈമാറിയത്. പടിയൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രീജ, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് പി വി രാജീവ്, മെമ്പര്മാരായ തങ്കമണി കെ, വി ഷഹനാ രാജീവ്, കെ വി മനോഹരന്, ഇരിട്ടി തഹസില്ദാര് എന് സീമ, ഇരിക്കൂര് പൊലീസ് ഇന്സ്പെക്ടര് സത്യനാഥന് കെ വി എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
സ്വപ്ന ജോലിയിൽ തുടരാനാകാതെ വിയോഗം
പ്രകാശൻ്റെയും ബീനയുടെയും മൂത്ത മകളാണ് ദേവിക. പ്ലസ് ടു പഠനത്തിന് ശേഷം ലാബ് ടെക്നീഷ്യന് കോഴ്സ് പൂര്ത്തിയാക്കിയ ദേവിക, കാസര്കോട് നീലേശ്വരത്തെ ഒരു അക്കാദമിയില് നിന്ന് എട്ടുമാസം നീണ്ട ജാപ്പനീസ് ഭാഷാ കോഴ്സ് പഠിച്ച ശേഷമാണ് തൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്ന ജോലി നേടിയെടുത്ത് ജപ്പാനിൽ പോയത്. മൂന്നുവര്ഷത്തെ കരാറില് ജപ്പാനിലെത്തിയ ദേവിക, ഇഗലൊ ചൊവന് സോഷ്യല് വെല്ഫെയര് കോര്പറേഷന് എന്ന സ്ഥാപനത്തില് നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻ്റായി ആറുമാസം മുന്പാണ് ജോലിയില് പ്രവേശിച്ചത്.
Also Read; പാലക്കാട് ആള്ക്കൂട്ട കൊല; അന്വേഷണം തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു വ്യാപിപ്പിച്ച,; കുറ്റക്കാര്ക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി