Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / state

''വോട്ടിനായി സ്‌ത്രീകളെ അന്യപുരുഷന്മാര്‍ക്ക് കാഴ്‌ചവെക്കരുത്''; എല്‍ഡിഎഫിൻ്റെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ വനിതാ ലീഗ്

ജമീല താത്താനെ മാത്രമല്ല പാണക്കാട്ടെ തങ്ങന്മാരെവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കേള്‍ക്കാന്‍ ആണത്തവും ഉളുപ്പും ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രം ഈ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങിയാല്‍ മതി, എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങളാണ് എല്‍ഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥി കെവി മജീദ് പരാമർശിച്ചത്.

WOMENS LEAGUE MALAPPURAM CPM LEADER CONTROVERSY SPEECH LOCALBODY ELECTION 2025 JALSIMIYA KP
Malappuram District President Jalsimiya, CPM leader speech (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 16, 2025 at 3:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മലപ്പുറം: വനിതാ ലീഗിനെ അധിക്ഷേപിച്ച് നടത്തിയ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ വനിതാ ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ജൽസീമിയ കെപി. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ച എല്‍ഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥി കെവി മജീദാണ് വനിതാ ലീഗിനെ അധിക്ഷേപിച്ച് പ്രസംഗം നടത്തിയത്.

വിവാദ പ്രസംഗത്തെ ശക്തമായി എതിർത്തും ചോദ്യം ചെയ്‌തുമാണ് വനിത ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ജൽസീമിയ കെപി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്. വിഷയത്തിൽ സിപിഎം പാർട്ടി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും മജീദ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌ത് സ്ഥാനമേൽക്കാൻ പാടില്ലെന്നും ജൽസീമിയ കെപി പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മലപ്പുറം തെന്നല പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാംവാര്‍ഡില്‍ നിന്നാണ് മജീദ് വിജയിച്ചത്. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കുവേണ്ടി പ്രചാരണം നടത്തിയ വനിതാ ലീഗിനെ അധിക്ഷേപിച്ചായിരുന്നു പ്രസംഗം.

വനിത ലീഗ് മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ജൽസീമിയ കെപി മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)

"വോട്ടിനുവേണ്ടി കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന സ്ത്രീകളെ അന്യപുരുഷന്മാര്‍ക്കുമുന്നില്‍ കാഴ്‌ചവെക്കരുതെന്നാണ് എല്‍ഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥി പറഞ്ഞത്. ആണത്തവും ഉളുപ്പുമുള്ളവന്‍ പെണ്ണുങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഇറക്കിയാല്‍ മതി. അല്ലെങ്കില്‍ പെണ്ണുങ്ങള്‍ വീട്ടിലിരിക്കട്ടെ.

വനിതാ ലീഗിനെ വരെ നിങ്ങള്‍ ഇറക്കി. വനിതാ ലീഗ് എല്ലാം എവിടെ പോയി. വനിതാ ലീഗിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തി ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു. വനിതാ ലീഗിനെ പറയാന്‍ പാടില്ലത്രേ. ജമീല താത്തയും കൂട്ടരും വനിതാ ലീഗിനെ പറയാന്‍ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ജമീല താത്താ.., പറയാനുള്ളത് ജമീല താത്താനെ മാത്രമല്ല പാണക്കാട്ടെ തങ്ങന്മാരെവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

അതൊക്കെ കേള്‍ക്കാന്‍ ആണത്തവും ഉളുപ്പും ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രം ഈ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങിയാല്‍ മതി. അല്ലെങ്കില്‍ വീട്ടമ്മയായിട്ട് വീട്ടില്‍ ഇരിക്കാന്‍ സാധിക്കണം. അതാണ് വേണ്ടത്. സയ്യിദ് മജീദിനെയും പ്രവര്‍ത്തകരെയും തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടിവന്നാല്‍ അതല്ല, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേതും ഞങ്ങള്‍ വിളിച്ചുപറയും. കേസ് അല്ലേ, കേസ് കൊടുത്താല്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കറിയാം കേസ് എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന്'' - എന്നാണ് മജീദ് പ്രസംഗിച്ചത്.

സിപിഎം നേതാവ് നടത്തിയ അധിക്ഷേപ പരാമർശം മ്ലേച്ഛമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വനിതാ ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് വിഷയത്തെ വിമർശിച്ചത്. സിപിഎം വനിത സ്ഥാനാർഥികളും പ്രചരണം നടത്തുന്നവരും പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ വീട് കയറുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം എന്ന് ജൽസീമിയ പറഞ്ഞു.

വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി നേതാക്കളോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ യാതൊരുവിധ വിശദീകരണവും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും പാർട്ടി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ജൽസീമിയ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എല്‍ഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി ജയിച്ചുവന്ന മജീദിൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വം അസാധുനാക്കമണമെന്നും റീഇലക്‌ഷൻ നടത്തണമെന്നുമാണ് ലീഗിൻ്റെ ആവശ്യമെന്ന് ജൽസീമിയ പ്രതികരിച്ചു.

Also Read: ''അരിവാളുകൊണ്ട് ചില പ്രയോഗങ്ങൾ അറിയാം, ലീഗ് കരിദിനം ആചരിക്കേണ്ടിവരും'' - സിപിഎമ്മിൻ്റെ കൊലവിളി പ്രസംഗം വിവാദത്തിൽ

TAGGED:

MUSLIM LEAGUE MALAPPURAM
CPM LEADER CONTROVERSY SPEECH
LOCALBODY ELECTION 2025
JALSIMIYA KP
LEAGUE SLAMS CPM LEADER MAJEED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.