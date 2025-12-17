കൊച്ചി കോർപറേഷൻ: മേയർ സ്ഥാനത്ത് ഗ്രൂപ്പ് പോര്, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനത്തിനായി ലീഗിന്റെ അവകാശവാദം
Published : December 17, 2025 at 2:31 PM IST
എറണാകുളം: കൊച്ചി കോർപറേഷനിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനം നൽകണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാക്കി മുസ്ലിംലീഗ്. കൊച്ചിയുടെ മൂന്നാമത്തെ വനിതാ മേയർ ആരാകണമെന്ന തീരുമാനത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ തർക്കം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറുടെ കാര്യത്തിൽ അവകാശവാദവുമായി ലീഗ് രംഗത്തെത്തിയത്.
കൊച്ചി കോർപറേഷനിൽ മേയർ സ്ഥാനവും ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനവും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണയും കോൺഗ്രസ് തന്നെയായിരുന്നു വഹിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനൊരു മാറ്റം വേണമെന്നും ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനം മുന്നണിയിലെ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയായ ലീഗിന് നൽകണമെന്നുമാണ് അവരുടെ വാദം.
ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ലീഗ് കൗൺസിലറായി വിജയിച്ച ടി.കെ. അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു. ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനത്തിന് ലീഗിന് അർഹതയുണ്ട്. ആറു സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച ലീഗ് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുന്നണിയിലെ പ്രബല കക്ഷിയെന്ന നിലയിൽ ലീഗിന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജില്ലയിലെ ഇതര തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലും യുഡിഎഫ് വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചതും കണക്കിലെടുത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ പദവിക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്നാണ് ലീഗിന്റെ നിലപാട്.
കഴിഞ്ഞ തവണ എൽഡിഎഫ് വിജയിച്ചപ്പോൾ സിപിഐക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ പദവി നൽകിയതും ലീഗ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ 47 ഡിവിഷനുകളിൽ യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചപ്പോൾ മൂന്നു സീറ്റ് മാത്രമുള്ള ലീഗിന്റെ അവകാശവാദം പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് കോൺഗ്രസിലെ അഭിപ്രായം.
2010–15, 2015–20 കാലയളവുകളിൽ യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചപ്പോൾ ഈ കീഴ്വഴക്കമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അംഗബലം കണക്കിലെടുത്താലും ലീഗിന്റെ ആവശ്യത്തിൽ ന്യായമില്ലെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസ് നിലപാട്. പാണക്കാട് തങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഏതുവിധേനയും ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം അണിയറയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ലീഗ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്ന ടി.കെ. അഷ്റഫ് പാണക്കാട് നേരിട്ടെത്തി കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചതായാണ് വിവരം.
കലൂർ നോർത്തിൽനിന്ന് വിജയിച്ച ടി.കെ. അഷ്റഫ്, കൽവത്തിയിൽനിന്ന് ജയിച്ച ഫൗസിയ മുഹമ്മദ്, മട്ടാഞ്ചേരിയിൽനിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഷീജ നവാസ് എന്നിവരാണ് ലീഗ് കൗൺസിലർമാർ. ആറ് ഡിവിഷനുകളിലാണ് ലീഗ് മത്സരിച്ചത്. മേയർ സ്ഥാനത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറെച്ചൊല്ലിയും തർക്കം തുടങ്ങിയത്.
മേയർസ്ഥാനത്തിനായി ദീപ്തി മേരി വർഗീസ്, വി.കെ. മിനിമോൾ, ഷൈനി മാത്യു എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് ആദ്യം മുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ദീപ്തി മേരി വർഗീസിന്റെ പേരിനായിരുന്നു മുൻതൂക്കം ലഭിച്ചിരുന്നത്. കെ.സി. വേണുഗോപാലിന്റെ പിന്തുണയും ദീപ്തിക്കാണ്.
എന്നാൽ വി.ഡി. സതീശനും ഡിസിസിയും ദീപ്തിക്ക് പകരം വി.കെ. മിനിമോളെയാണ് അനുകൂലിക്കുന്നത്. സംഘടനയിലെയും കോർപറേഷനിലെയും പ്രവർത്തനപരിചയവും സഭയുടെ അനുകൂല നിലപാടും സഹായകരമാകുമെന്നാണ് മിനിയുടെ പ്രതീക്ഷ. തർക്കം നീണ്ടാൽ മേയർ സ്ഥാനം പങ്കിട്ടുനൽകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. സഭയുടെ പിന്തുണ തന്നെയാണ് പശ്ചിമ കൊച്ചിയിൽനിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഷൈനിയുടെയും പ്രധാന ഘടകം. ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലയിലെ ചില നേതാക്കളുടെ പിന്തുണയും ഷൈനിക്കാണ്.
