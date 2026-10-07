മുസ്ലിം ലീഗിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി; ജില്ല കമ്മിറ്റികളിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വിഭാഗത്തിന് ആധിപത്യം
എംഎൽഎമാർ, മന്ത്രിമാർ തുടങ്ങിയ പാർലമെൻ്ററി ചുമതലയുള്ളവരെ സംഘടനാ ഭാരവാഹിത്വത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്താനാണ് ലീഗ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തീരുമാനം
Published : October 7, 2026 at 9:02 AM IST
കോഴിക്കോട്: സംഘടനാതലത്തിൽ നിർണായകമായ അഴിച്ചുപണികൾക്കും പുനഃസംഘടനയ്ക്കും തുടക്കമിട്ട് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ്. ജനപ്രതിനിധികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹിത്വത്തിൽ നിന്ന് പൂർണമായി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് 'ഒരാൾക്ക് ഒരു പദവി' എന്ന നയം പാർട്ടി കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് സുപ്രധാന തീരുമാനമുണ്ടായത്.
എംഎൽഎമാർ, മന്ത്രിമാർ തുടങ്ങിയ പാർലമെൻ്ററി ചുമതലയുള്ളവരെ സംഘടനാ ഭാരവാഹിത്വത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്താനാണ് ലീഗ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. സംഘടന വേറെ, പാർലമെൻ്ററി രംഗം വേറെ എന്ന നയം വ്യക്തമാക്കിയ പാണക്കാട് തങ്ങൾ, പാർലമെൻ്ററി രംഗത്തുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാർട്ടി കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എംഎൽഎമാരായ എൻ ഷംസുദ്ദീൻ, കെഎം ഷാജി, പാറക്കൽ അബ്ദുല്ല, ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കളെ ഭാരവാഹിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ഇവർക്ക് പകരം പുതിയ ആളുകൾക്ക് ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് പുറമെ ജില്ല കമ്മിറ്റികളിലും വൻ അഴിച്ചുപണിയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
ജില്ല കമ്മിറ്റികളിലെ മാറ്റങ്ങൾ
ജനപ്രതിനിധികളായവരെ ജില്ല ഭാരവാഹിത്വത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കാസർകോട് എംഎൽഎയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ജില്ല പ്രസിഡൻ്റ് കല്ലട്ര മാഹിൻ ഹാജിയെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി. പകരം പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പക്ഷത്തെ ശക്തനായ എൻഎ നെല്ലിക്കുന്നിനെ പ്രസിഡൻ്റായും മുനീർ ഹാജിയെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും തെരഞ്ഞെടുത്തു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റ് ജില്ലകളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ഭാരവാഹികളെ മാറ്റുമെന്നാണ് സൂചന.
കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വിഭാഗത്തിന് ആധിപത്യം
കാലങ്ങളായി എംകെ മുനീർ, കെഎം ഷാജി കൂട്ടുകെട്ടിന് സ്വാധീനമുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇത്തവണ പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വിഭാഗം പൂർണ ആധിപത്യം നേടി. പ്രസിഡൻ്റായി ടിടി ഇസ്മായിൽ, ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി സൂപ്പി നരിക്കാട്ടേരി, ട്രഷററായി എൻസി അബൂബക്കർ എന്നിവർ ചുമതലയേറ്റു. എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ നടന്ന പുനഃസംഘടനയിലും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വിഭാഗത്തിന് വലിയ ആധിപത്യവും മേൽക്കൈയും ലഭിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുന്നോടിയായി പാർട്ടിയെ താഴെത്തട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ സജ്ജമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ അഴിച്ചുപണികൾ. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ അംഗത്വ വിതരണ കാമ്പയിനുകളും സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംഘടനയെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ലീഗിൽ ഈ നിർണായക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നേതാക്കളുടെ വിശദീകരണം.
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ലീഗിൽ തലമുറമാറ്റവും പുതിയ മുഖങ്ങളെ അണിനിരത്തലുമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ എന്ന നിലയിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വലിയ വിലയുണ്ട്. പത്തുവർഷം പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്ന് വീണ്ടും യുഡിഎഫ് ഭരണത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് തൊട്ടടുത്ത് രണ്ടാമനായി പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തിളങ്ങുകയാണ്.
മന്ത്രിസഭയുടെ ഓരോ നീക്കങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സ്വന്തം പാർട്ടിയിലും ചടുലമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തി സർവാധിപത്യം വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ജില്ലകളിൽ പുനഃസംഘടന പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ പാർട്ടിയിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ സ്വാധീനം കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും.
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