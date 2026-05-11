കോണ്‍ഗ്രസില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച വൈകുന്നു; അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ച് മുസ്ലീം ലീഗ്

നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന അനിശ്ചിതത്വം രാഷ്‌ട്രീയ പ്രത്യാഘതങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരിലും പൊതുജനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ അതൃപ്‌തിക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഐയുഎംഎൽ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി അബ്‌ദുൽ ഹമീദ്

By PTI

Published : May 11, 2026 at 5:33 PM IST

മലപ്പുറം: കോണ്‍ഗ്രസില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലെ കാലതാമസത്തിൽ അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ച് മുസ്ലീം ലീഗ്. നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന അനിശ്ചിതത്വം രാഷ്‌ട്രീയ പ്രത്യാഘതങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരിലും പൊതുജനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ അതൃപ്‌തിക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും ഐയുഎംഎൽ മലപ്പുറം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി അബ്‌ദുൽ ഹമീദ് പറഞ്ഞു.

ഏപ്രിൽ 9 ന് നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്ത് വന്ന് ഒരു ആഴ്‌ച കഴിഞ്ഞിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് മുസ്ലീം ലീഗിൻ്റെ വിമർശനം.

ഇതിനകം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം വൈകി. ഇത് ഇനിയും നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എഐസിസി നേതൃത്വം ഇത് മനസിലാക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അബ്‌ദുൽ ഹമീദ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അതൃപ്‌തി വ്യക്തമാണ്. വിവാഹ ചടങ്ങിലും ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങുകളിലും ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങുകളിലും ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ആളുകൾ ഈ വിഷയം മാത്രമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്‌തമാണ് കേരള രഷ്‌ട്രീയം. സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്‌ട്രീയ അവബോധമുള്ള വോട്ടർമാർ ഇത്രയും നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വം അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും അബ്‌ദുൽ ഹമീദ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഇത്രയും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചിട്ടും പലയിടങ്ങളിലും വിജയാഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല. വർധിച്ചുവരുന്ന അതൃപ്‌തി കാരണം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എംഎൽഎമാരെ പൊതുപാരിടികളിൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെക്കുറിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ലീഗ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സഖ്യകക്ഷിയുടെ അഭിപ്രായം കോൺഗ്രസ് ഗൗരവമായി എടുക്കുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചതായും അബ്‌ദുൽ ഹമീദ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ ഡൽഹിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പ്രഖ്യാപനം ഇന്നോ നാളയോ ഉണ്ടാകും എന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്. ഇതിനുള്ള നടപടികൾ ഹൈക്കമാൻഡ് വേഗത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നതായാണ് വിവരങ്ങൾ. സോണിയാ ഗാന്ധിയുമായി ഇനി ചില ചർച്ചകൾ കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും അനിശ്ചിതത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദം ഉണ്ടാക്കില്ലെന്ന ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനവും ഇതിനോടകം തന്നെ പുറത്ത് വന്നുകഴിഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ വേണോ ഡൽഹിയിൽ വേണോ എന്നതിലും ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.

