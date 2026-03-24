40 വർഷത്തെ അവഗണനയ്ക്ക് മറുപടി; മാഹിയിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച് മുസ്‌ലിം ലീഗ്

യുഡി എഫിലെ സഖ്യകക്ഷികളായ കോണ്‍ഗ്രസും മുസ്ലീം ലീഗും പരസ്‌പരം മല്‍സരിക്കുന്ന കൗതുക കാഴ്ചയാണ് മാഹി മണ്ഡലത്തിലേത്.പുതുച്ചേരി നിയമസഭയിലേക്ക് മല്‍സരിക്കാന്‍ നാല്‍പ്പത് വര്‍ഷത്തിലേറെയായി ഒരൊറ്റ സീറ്റ് പോലും നല്‍കാത്തതിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് മല്‍സരത്തില്‍ കലാശിച്ചത്.

Muhammad Sameel filed his nomination in mahi
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 24, 2026 at 12:02 PM IST

ഇ എം രഞ്ജിത് ബാബു

മാഹി: കടുത്ത അവഗണന പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിമാറിയതോടെ മാഹി നിയമസഭ സീറ്റില്‍ കോൺഗ്രസിന് ശക്തമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി മത്സരത്തിനിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മുസ്‌ലിം ലീഗ്. കഴിഞ്ഞ തവണ കേവലം 300 വോട്ടുകൾക്ക് മാത്രം കോൺഗ്രസ് ജയിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ അവർക്ക് താങ്ങായി നിന്നത് മുസ്‌ലിം ലീഗായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ കോൺഗ്രസിനെ തുണയ്ക്കാൻ ലീഗ് ഇല്ലാത്തത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും.

കേരളത്തിലെ 140 സീറ്റിലും പ്രത്യേകിച്ചും മലബാറിലെ 60 സീറ്റുകളിലും കോണ്‍ഗ്രസിനേക്കാള്‍ ശക്തിയോടെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ വിജയത്തിനായി രംഗത്തിറങ്ങുന്ന മുസ്ലീം ലീഗിന്‍റെ മാഹിയിലെ നയം മാറ്റത്തിന് കളമൊരുക്കിയ സാഹചര്യങ്ങള്‍ വ്യത്യസ്തമാണ്. 30 അംഗ പുതുച്ചേരി നിയമസഭയിലേക്ക് ഇക്കാലമത്രയായിട്ടും ഒരൊറ്റ അംഗത്തെപ്പോലും തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ പോയിട്ട് മല്‍സരിപ്പിക്കാന്‍ പോലും മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന കക്ഷിയുടെ പിടിവാശി കാരണം സാധിച്ചില്ലെന്ന് മുസ്ലീം ലീഗ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

തുടരുന്ന അവഗണന

കേരളത്തിലേതിന് തീർത്തും ഭിന്നമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടെടുത്തത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള നിരന്തരമായ അവഗണന മൂലമാണെന്ന് മാഹിയിലെ മുസ്ലീം ലീഗ് സ്ഥാനാർഥി മുഹമ്മദ് സമീലും പുതുച്ചേരി സംസ്ഥാന മുസ്‌ലിം ലീഗ് ഭാരവാഹികളും വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലും മുസ്‌ലിം ലീഗിന് നിയമസഭാംഗത്വമുണ്ട്. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത പുതുച്ചേരിയിൽ 40 വർഷക്കാലം കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിലകൊണ്ടിട്ടും ഒരംഗീകാരവും ലീഗിന് ലഭിച്ചില്ല. ലീഗിൻ്റെ എംഎൽഎ എന്ന ആഗ്രഹത്തിന് എക്കാലത്തും തടയിടുന്നത് കോൺഗ്രസാണെന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു.

പുതുച്ചേരിയിൽ ഡിഎംകെക്ക് നൽകുന്ന സീറ്റിൽ ഒന്ന് മുസ്‌ലിം ലീഗിന് നൽകാമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും നടന്നില്ല. മുസ്‌ലിം വോട്ടർമാർക്ക് വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനമുള്ള കാരിക്കലിലെ ഒരു സീറ്റെങ്കിലും തരണമെന്ന് ലീഗ് നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഡിഎംകെയും ഈ ആവശ്യം കോൺഗ്രസിന് മുന്നിൽ വച്ചെങ്കിലും നേതൃത്വം അതെല്ലാം തള്ളുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് പാർട്ടി തനിച്ചു മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതേസമയം പുതുച്ചേരിയിലെ മറ്റ് 29 സീറ്റുകളിലും ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തെ പൂർണമായും മുസ്‌ലിം ലീഗ് പിന്തുണയ്ക്കും. ഈ സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ഡിഎംകെയുടെയും സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് വേണ്ടി ലീഗ് പ്രവർത്തകർ സജീവമായി രംഗത്തിറങ്ങും.

വ്യാജ കത്തിനെതിരെ ലീഗ്

മുസ്‌ലിം ലീഗ് ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് ഖാദർ മൊയ്‌തീൻ്റേയും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടേയും പൂർണ അംഗീകാരത്തോടെയാണ് മുഹമ്മദ് സമീൽ മാഹിയിൽ നാമനിർദേശ പത്രിക നൽകിയത്. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം വലിയ പ്രകടനമായെത്തിയാണ് പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ പത്രിക സമർപ്പണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ മാഹി മുൻസിപ്പൽ ലീഗ് എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു സംഘടന ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടേതെന്ന പേരിൽ വ്യാജ കത്തുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഈ കത്തിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ പുതുച്ചേരി മുസ്‌ലിം ലീഗും സ്ഥാനാർഥിയും തുറന്നുകാട്ടി.

ഇവർ പാർട്ടിക്ക് പുറത്തുള്ളവരാണെന്നും ഇത്തരക്കാരെയാണ് കോൺഗ്രസ് പരിഗണിക്കുന്നതെന്നും മുസ്‌ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പിടികെ റാഷിദ് ഇടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. എക്കാലത്തും മുസ്‌ലിം ലീഗിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജില്ല കമ്മിറ്റിയെ അവഗണിച്ച് പാർട്ടിക്ക് പുറത്തുള്ളവരോടൊപ്പം ചേർന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നീക്കം നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ കയ്യൊപ്പോടെയുള്ള കത്തു നൽകിയാണ് നാമനിർദേശ പത്രിക നൽകിയത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലീഗിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥിയാണ് മുഹമ്മദ് സമീലെന്നും പാർട്ടി നൽകിയ അവസരം പൂർണമായും വിനിയോഗിച്ച് മികച്ച മത്സരം കാഴ്‌ചവയ്ക്കുമെന്നും റാഷിദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സമീൽ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ടുതന്നെ മുസ്‌ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതൃനിരയിൽ ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു. അൽപകാലം പ്രവാസ ജീവിതം നയിച്ചപ്പോഴും കെഎംസിസിയിലൂടെ ജനങ്ങൾക്കായി സേവന പ്രവർത്തനം തുടർന്നു. നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിൽ പൂർണമായും മുഴുകിയ ഇദ്ദേഹം നിലവിൽ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. ജനപിന്തുണയുള്ള നേതാവായതിനാൽ മാഹിയിൽ തനിക്ക് പൂർണ വിജയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് സമീൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യാ മുന്നണിയെ ബാധിക്കില്ല

മുസ്‌ലിം ലീഗിൻ്റെ യഥാർഥ ശക്തി എന്താണെന്ന് എതിരാളികളും ബന്ധുക്കളും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് സമീൽ പ്രതികരിച്ചു. മാഹിയിലെ മത്സരം പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ ബാധിക്കില്ല. ഇന്ത്യാ മുന്നണിയിലെ ഘടകക്ഷിയായ സിപിഎം സ്വന്തം സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തി മാഹിയിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. സിപിഐയും ഇവിടെ കോൺഗ്രസിനെതിരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മാഹിയിലെ നയം ഇന്ത്യാ മുന്നണിയുടെ ദേശീയ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലെന്നും ലീഗ് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. കോൺഗ്രസിൻ്റെ നീണ്ടകാലത്തെ അവഗണനയിലുള്ള കടുത്ത ദുഃഖവും പ്രതിഷേധവും ഈ നേതാക്കളുടെ വാക്കുകളിൽ പ്രകടമാണ്.

മുസ്‌ലിം ലീഗ് മാഹി ജില്ല പ്രസിഡൻ്റും സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ പിടികെ റാഷിദ്, സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഇസ്മായിൽ ചങ്ങരേത്ത്, യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എപി അഷ്റഫ്, ജില്ല നേതാക്കളായ അൻവീർ, ഫായിസ് എന്നിവരും സ്ഥാനാർഥിക്കൊപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമാണ്. സംഘടനാ സംവിധാനം പൂര്‍ണ്ണമായും തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമാണെന്നും ലീഗ് നേതൃത്വം അവകാശപ്പെട്ടു. മാഹിയില്‍ മുസ്ലീം ലീഗിന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും പുതുച്ചേരിയില്‍ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും നിലവിലുണ്ട്.

ലീഗ് സ്ഥാനാർഥിക്കൊപ്പം സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള പ്രവർത്തകർ കൂട്ടത്തോടെ രംഗത്തിറങ്ങിയതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിൽ കോൺഗ്രസിന് തലവേദന വർധിക്കുകയാണ്. ഇടതു സ്വതന്ത്രനും ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയും സജീവമായി രംഗത്തുള്ളപ്പോൾ ഉറച്ച ലീഗ് വോട്ടുകൾ കൂടി ചോരുന്നത് വിജയത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനുണ്ട്.

