ETV Bharat / state

നൂറനാട് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിന് വഴിതുറന്നു; പത്തുവർഷത്തെ തടസം നീക്കി മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ

പത്തുവർഷമായി നീണ്ടുപോയ ഭൂമി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതോടെ, ഐടിബിപിയുടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിനാണ് ഇവിടെ വഴിതുറന്നിരിക്കുന്നത്.

Nuranad leprosy sanatorium ITBP Kerala first KV school Minister K Muraleedharan Nuranad Kendriya Vidyalaya
മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 15, 2026 at 6:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: ആലപ്പുഴ നൂറനാട് ഇന്തോ-ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പൊലീസിൻ്റെ (ITBP) ക്യാമ്പിനോട് ചേർന്ന് പുതിയ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പത്തുവർഷത്തെ ഭൂമി പ്രതിസന്ധിക്ക് ഒടുവിൽ പരിഹാരം. വിദ്യാലയ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ 1.73 ഏക്കർ സ്ഥലം കൂടി വിട്ടുനൽകാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഈ ഭൂമി 99 വർഷത്തെ പാട്ടവ്യവസ്ഥയിലാണ് ഐടിബിപിക്ക് കൈമാറുന്നത്.

മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് ഈ നിർണ്ണായക തീരുമാനമുണ്ടായത്. ഇതോടെ ഐടിബിപിയുടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിനാണ് നൂറനാട് തറക്കല്ലിടുന്നത്.

NURANAD LEPROSY SANATORIUM ITBP KERALA FIRST KV SCHOOL MINISTER K MURALEEDHARAN NURANAD KENDRIYA VIDYALAYA
മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ (ETV Bharat)

നാട്ടുകാർക്ക് പകുതി സീറ്റുകൾ; ഭൂമി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശം

സർക്കാരിൻ്റെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത മുൻനിർത്തി പുതിയ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലെ ആകെ സീറ്റുകളുടെ 50 ശതമാനം സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെ സാധാരണക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി മാറ്റിവെക്കണമെന്ന മന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം ഐടിബിപി അധികൃതർ അംഗീകരിച്ചു. ഈ പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥ പാട്ടക്കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിട്ടുനൽകുന്ന ഭൂമി അടിയന്തരമായി അളന്നുതിരിച്ച് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ തഹസിൽദാരെ യോഗം ചുമതലപ്പെടുത്തി.

പത്തുവർഷത്തെ തടസ്സം മാറിയ വഴി

നൂറനാട് ലെപ്രസി സാനിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ആകെയുള്ള 134.84 ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ 50 ഏക്കർ ഭൂമി ഐടിബിപി ക്യാമ്പിനും വിദ്യാലയത്തിനുമായി മുൻപ് 30 വർഷത്തേക്ക് പാട്ടത്തിന് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ 3.27 ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിനായി മാറ്റിവെച്ചത്. എന്നാൽ പത്തുവർഷം മുൻപ്, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമി വേണമെന്ന പുതിയ നിബന്ധന കേന്ദ്രസർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നതോടെയാണ് പദ്ധതി പ്രതിസന്ധിയിലായത്.

NURANAD LEPROSY SANATORIUM ITBP KERALA FIRST KV SCHOOL MINISTER K MURALEEDHARAN NURANAD KENDRIYA VIDYALAYA
മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ബാക്കി ആവശ്യമായി വന്ന 1.73 ഏക്കർ ഭൂമി കണ്ടെത്താനുള്ള ഐടിബിപിയുടെ ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യം കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതേ സാനിറ്റോറിയം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അഞ്ചേക്കർ കൃഷ്‌ണപിള്ള സ്‌മാരകം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പിന് കൈമാറിക്കൊണ്ട് 2023 ജനുവരി 23-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കാനും ഈ ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.

പത്തുവർഷമായി ഭൂമി ലഭ്യതയുടെ പേരിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന പദ്ധതിയാണ് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ്റെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും അടിയന്തര ഇടപെടലിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രദേശത്തെ സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് കൂടി ലഭ്യമാകുന്നതിനായി 50 ശതമാനം സീറ്റുകൾ നീക്കിവെച്ച നടപടി ഈ പദ്ധതിയുടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നൽകാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങിയതോടെ സ്‌കൂളിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

Also Read: ​സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കറൻ്റ് കട്ട്; ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഭാഗിക വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് കെഎസ്ഇബി

TAGGED:

NURANAD LEPROSY SANATORIUM
ITBP KERALA FIRST KV SCHOOL
MINISTER K MURALEEDHARAN
NURANAD KENDRIYA VIDYALAYA
ITBP KENDRIYA VIDYALAYA ALAPPUZHA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.