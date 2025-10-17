ETV Bharat / state

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഐടി ജീവനക്കാരിയെ ഹോസ്റ്റലില്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറി പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമം; അജ്ഞാതനായി അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതം

പുലര്‍ച്ചയോടെയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന യുവതിയുടെ മുറിയിലേക്ക് അതിക്രമം നടന്നത്.

IT EMPLOYEE THIRUVANANTHAPURAM ASSAULT KERALA POLICE
Representational image (PTI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 17, 2025 at 9:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: നഗരത്തെ ഞെട്ടിച്ച് കഴക്കൂട്ടത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റലില്‍ ഐടി ജീവനക്കാരിക്ക് നേരെ അതിക്രമം. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി താമസസ്ഥലത്ത് അതിക്രമിച്ച് കയറിയ അജ്ഞാതനായ ഒരാള്‍ യുവതിയെ പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതായാണ് പരാതി. പുലര്‍ച്ചയോടെയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന യുവതിയുടെ മുറിയിലേക്ക് അതിക്രമം നടന്നത്.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് യുവതി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ കഴക്കൂട്ടം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ പരാതി നല്‍കിയതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. അക്രമിയില്‍ നിന്നും യുവതി ശക്തമായി ചെറുത്തുനിന്നു.

യുവതിയുടെ പ്രതിരോധത്തില്‍ പതറിയ പ്രതി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. രാത്രിയിലുണ്ടായ ഭയം കാരണം ഉടന്‍ തന്നെ പുറത്തുപറയാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന യുവതി, രാവിലെ ഹോസ്റ്റല്‍ അധികൃതരെ വിവരം അറിയിച്ച ശേഷം പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് മുന്‍പരിചയം ഇല്ലെന്നാണ് യുവതി പൊലീസിന് നല്‍കിയ മൊഴി.

യുവതിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കഴക്കൂട്ടം പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. യുവതിയുടെ വൈദ്യപരിശോധനകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനായി കഴക്കൂട്ടം അസിസ്റ്റന്‍റ് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംഭവം നടന്ന ഹോസ്റ്റലിലെയും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്. ദൃശ്യങ്ങളുടെ വിശദമായ പരിശോധനയിലൂടെ പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

നഗരത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തിരച്ചില്‍ ഊര്‍ജ്ജിതമാക്കിയതായും, എത്രയും വേഗം പ്രതിയെ പിടികൂടാന്‍ കഴിയുമെന്നും കഴക്കൂട്ടം പൊലീസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് അറിയിച്ചു. ഐടി മേഖലയിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായ കഴക്കൂട്ടത്ത് ഇത്തരമൊരു സംഭവം നടന്നത്, സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്.

Also Read: ഹിജാബ് വിവാദം; വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ നോട്ടിസിന് അടിയന്തിര സ്‌റ്റേ ഇല്ല, സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടി

TAGGED:

IT EMPLOYEE
THIRUVANANTHAPURAM
ASSAULT
KERALA POLICE
IT EMPLOYEE ATTACKED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.