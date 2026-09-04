'സ്ത്രീകൾ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല'; കാന്തപുരത്തിനെതിരെ ഐഎസ്എം
സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലിരിക്കണമെന്ന് കാന്തപുരത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയോട് യാതൊരു തരത്തിലും യോജിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രസ്താവനകൾ തിരുത്തണമെന്ന് ഐഎസ്എം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷുക്കൂർ സ്വലാഹി.
Published : September 4, 2026 at 4:40 PM IST
കോഴിക്കോട്: കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ച് ഐഎസ്എം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷുക്കൂർ സ്വലാഹി. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് കെഎൻഎം കൾച്ചർ സെൻ്ററിൽ നടത്തിയ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിലാണ് ഐഎസ്എമ്മിൻ്റെ പിന്തുണ അറിയിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ചെറിയ പിശക് ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയായ കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർക്ക് പ്രസ്താവന നടത്തുന്നതിനും ഉപദേശങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും നൽകാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ മതപരമായ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ഷുക്കൂർ സ്വലാഹി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലിരിക്കണമെന്ന് കാന്തപുരത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയോട് യാതൊരു തരത്തിലും യോജിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും അതിനോട് വിയോജിക്കുന്നതായും ഷുക്കൂർ സ്വലാഹി പറഞ്ഞു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാന്തപുരം നിലപാട് തിരുത്തണം. എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകൾ പൊതുരംഗത്ത് ഇറങ്ങരുതെന്ന് മതത്തിന് പറയാനാവുകയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
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സ്ത്രീകൾ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തിയ കാന്തപുരത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ലോ കോളജ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കോടതിയിൽ അല്ലേ വാദിക്കാൻ പോവുക അവിടെ സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണോ ഉണ്ടാവുകയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
എപി വിഭാഗം സമസ്തയുടെ പിന്തിരിപ്പൻ നിലപാടാണ് കാന്തപുരത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിലൂടെ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നത്. ഏറെക്കാലമായി സമസ്തയിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കാനാണ് ബോധപൂർവ്വം ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് സമത്വം നൽകാത്ത മതമാണ്
ഇസ്ലാം എന്ന ഇടത് പ്രൊഫൈലുകളുടെ നിലപാട് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ഷുക്കൂർ സ്വലാഹി പറഞ്ഞു.
ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ജില്ലാ നേതൃത്വങ്ങളിലും സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങളിലും പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോയിലും എത്ര സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെന്ന കാര്യം ഇടതുപക്ഷം ആത്മ പരിശോധന നടത്തണം. കാന്തപുരം പറയുന്നതിനെ എതിർത്തില്ലെങ്കിൽ മതം പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ പൊതുരംഗത്ത് വരരുത് എന്നാണെന്ന് പൊതുസമൂഹം കരുതുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകൾ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ആർക്കും അതിനെതിരെ അഭിപ്രായം പറയാമെന്നും കാന്തപുരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിലപാട് തിരുത്തണമെന്നും ഐഎസ്എം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷുക്കൂർ സ്വലാഹി വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
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