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ലക്ഷദ്വീപിലേക്കുള്ള ചരക്ക് നീക്കത്തിന് കർശന നിയന്ത്രണം; ഒരാഴ്‌ച മുമ്പ് അനുമതി വാങ്ങണം

ബേപ്പൂർ കൊച്ചി, മംഗളുരു എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വകാര്യ കപ്പലുകൾക്കും ഉരുക്കൾക്കുമാണ് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്

ISLAND PORT DEPARTMENT RESTRICTIONS ON GOODS LAKSHADWEEP LAKSHADWEEP ADMINISTRATION STRICT RESTRICTIONS ON GOODS
ലക്ഷദ്വീപിലേക്കുള്ള ചരക്ക് നീക്കത്തിന് കർശന നിയന്ത്രണം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2026 at 1:26 PM IST

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കോഴിക്കോട്: ലക്ഷദ്വീപിലേക്കുള്ള ചരക്ക് നീക്കത്തിന് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ദ്വീപ് തുറമുഖ വകുപ്പ്. ആഭ്യന്തരസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും നിരോധിത വസ്‌തുക്കൾ കടത്തുന്നത് തടയുന്നതിനുമാണ് നിയമം കർശനമാക്കിയത്. ബേപ്പൂർ കൊച്ചി, മംഗളുരു എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വകാര്യ കപ്പലുകൾക്കും ഉരുക്കൾക്കുമാണ് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് ലക്ഷദ്വീപ് തുറമുഖ വകുപ്പ് ഡയറക്‌ടർ ഡോ ആർ ഗിരിശങ്കർ ഐഎഎസ് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ചരക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരാഴ്‌ച മുൻപ് ലക്ഷദ്വീപ് പോർട്ട് ഷിപ്പിങ് ആൻഡ് ഏവിയേഷൻ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേക അനുമതി വാങ്ങണം.

ISLAND PORT DEPARTMENT RESTRICTIONS ON GOODS LAKSHADWEEP LAKSHADWEEP ADMINISTRATION STRICT RESTRICTIONS ON GOODS
ലക്ഷദ്വീപ് തുറമുഖ വകുപ്പ് ഡയറക്‌ടർ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് (ETV Bharat)

ചരക്കുകളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേക ഫോർമാറ്റിലുള്ള പട്ടിക ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉരുക്കൾ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് ഒരാഴ്‌ച മുൻപ് നിർദിഷ്‌ട ഫോമിൽ ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കീഴിലെ പോർട്ട് ഓഫിസുകളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. യാനത്തിൻ്റെ പേര്, റജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ, ഉടമയുടെ പേര്, ജീവനക്കാരുടെ പേരും വിവരങ്ങളും, പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം,തീയതി, സന്ദർശിക്കുന്ന ദ്വീപുകൾ, കൊണ്ടുപോകുന്ന ചരക്കുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, റജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ പകർപ്പ് എന്നിവ സമർപ്പിക്കണം.

ഏഴ് ദിവസത്തിനകം തീരുമാനം

അപേക്ഷ കിട്ടി ഏഴ് ദിവസത്തിനകം അനുമതി നൽകുകയോ തീരുമാനം എടുക്കുകയോ ചെയ്യും. ദ്വീപ് തുറമുഖ വകുപ്പിൻ്റെ അനുമതി കിട്ടിയ ശേഷം അതതു തുറമുഖ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നു ക്ലിയറൻസ് വാങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഉരുക്കൾക്ക് ചരക്കുമായി പുറപ്പെടാനാകൂ. പോർട്ട് ഷിപ്പിങ് ആൻഡ് ഏവിയേഷൻ വകുപ്പിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ സ്വകാര്യ ഉരുക്കൾ ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് സർവീസ് നടത്താൻ പാടി
ല്ലെന്നാണ് ഉത്തരവ്.

ISLAND PORT DEPARTMENT RESTRICTIONS ON GOODS LAKSHADWEEP LAKSHADWEEP ADMINISTRATION STRICT RESTRICTIONS ON GOODS
vലക്ഷദ്വീപ് തുറമുഖ വകുപ്പ് ഡയറക്‌ടർ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് (ETV Bharat)

വ്യാജവും അനധികൃതവുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുയർത്തുന്ന വസ്‌തുക്കളും കടത്തുന്നത് തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടിയെന്ന് ബേപ്പൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അസി. ദ്വീപ് പോർട്ട് ഓഫീസർ അബ്‌ദുൾ നജീബ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ​ലക്ഷദ്വീപിലേക്കുള്ള ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിൽ കൃത്യമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഈ പുതിയ നീക്കം സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

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പ്രത്യേക അനുമതിപത്രം ഇല്ലാതെയായിരുന്നു ഇതുവരെ ലക്ഷദ്വീപിലേക്കുള്ള ഉരുക്കൾ ചരക്കുനീക്കം നടത്തിയിരുന്നത്. ഇതിനാൽ വിവിധദ്വീപുകളിൽ എത്തുന്ന യാനങ്ങളുടെയും ചരക്കുകളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി തുറമുഖ വകുപ്പിന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

കൊണ്ടുപോകുന്ന ചരക്കുകളുടെ വിവരങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനും പ്രയാസമായിരുന്നു. മർക്കന്റൈൽ മറൈൻ വകുപ്പ് ചട്ടപ്രകാരം മേയ് 15 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 15 വരെ ചെറുകിട തുറമുഖങ്ങളിൽ ജല യാനങ്ങൾക്ക് യാത്രാ നിയന്ത്രണമാണ്. ഇതിനാൽ നിലവിൽ ബേപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ഉരുക്കൾ സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല. ഈ മാസം 15ന് ചരക്കുനീക്കം പുനരാരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് ദ്വീപ് തുറമുഖ വകുപ്പ്
പുതിയ നിബന്ധന ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

ISLAND PORT DEPARTMENT RESTRICTIONS ON GOODS LAKSHADWEEP LAKSHADWEEP ADMINISTRATION STRICT RESTRICTIONS ON GOODS
ലക്ഷദ്വീപ് തുറമുഖ വകുപ്പ് ഡയറക്‌ടർ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് (ETV Bharat)

നവംബർ 30 മുൻപ് അപേക്ഷാ രീതി പൂർണമായും ഓൺലൈൻ ആക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്. ആൾത്താമസമുള്ള 12 ചെറുദ്വീപുകളടങ്ങിയ ലക്ഷദ്വീപിലേക്കു ബേപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഉരുക്കൾമുഖേനയാണ് പ്രധാനമായും ചരക്കു നീക്കം നടക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമേ കൊച്ചി, മംഗളൂരു തുറമുഖങ്ങൾ വഴിയും ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് ചരക്ക് നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിലും സമാന രീതിയിൽ അനുമതി വാങ്ങണം. അതേസമയം യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിനു 7 ദിവസം മുൻപ് അനുമതി വാങ്ങണമെന്ന നിബന്ധന നടപ്പാക്കുന്നത് പച്ചക്കറി-പഴവർഗങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഉയർന്നു. ഉരുക്കളിൽ ചരക്കുകയറ്റിയ ശേഷം ഓൺലൈൻ മുഖേന അപേക്ഷിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കണമെന്നാണു വെസൽ ഉടമകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

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TAGGED:

ISLAND PORT DEPARTMENT
RESTRICTIONS ON GOODS LAKSHADWEEP
LAKSHADWEEP ADMINISTRATION
STRICT RESTRICTIONS ON GOODS
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