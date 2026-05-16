ഡൈനോസറുകളോട് അടങ്ങാത്ത ഇഷ്‌ടം; റെക്കോർഡുകള്‍ വാരിക്കൂട്ടി പതിനൊന്നുകാരന്‍, ഇനി പരിശ്രമം ഗിന്നസ്‌ റെക്കോർഡിനായി

ഡൈനോസോറുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്‌സും ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്‌സും, 60 സെക്കൻ്റിനുള്ളിൽ 60 ഡൈനോസർ സ്‌പീഷുസുകൾ തിരിച്ചറിയാന്‍ ശ്രമങ്ങള്‍ തുടങ്ങി ഇഷാൻ മെച്ചേരി

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 16, 2026 at 7:47 PM IST

കോട്ടയം: ജുറാസിക് പാർക്ക് എന്ന ഹോളിവുഡ് ചിത്രമാണ് ഡൈനോസറുകളെ കുറിച്ച് മനസിലാക്കാൻ മലയാളികൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്. പിന്നാലെ ഡൈനോസറുകൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട സ്‌പീഷ്യസായി മാറി. ഡൈനോസറുകളുടെ അനിമേറ്റഡ് വീഡിയോകളും കാര്‍ട്ടൂണുകളും ജനപ്രിയമായി മാറിയതോടെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ആരാധകരായി. എന്നാല്‍ ജിജ്ഞാസയ്ക്കപ്പുറം ഡൈനോസറുകളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയാണ് പതിനൊന്ന് വയസുകാരൻ ഇഷാൻ മെച്ചേരി വ്യത്യസ്‌തനാകുന്നത്.

കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഡൈനോസറുകളോട് അടങ്ങാത്ത ഇഷ്‌ടം തോന്നിയ ഇഷാന്‍ പതിയെ ജന്തുവർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലേക്ക് വഴി മാറി. പിന്നാലെ ഡൈനോസോറുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്‌സും ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്‌സും ഇഷാന് ലഭിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇവിടം കൊണ്ട് നിര്‍ത്താന്‍ ഇഷാന്‍ എന്ന കൊച്ചു മിടുക്കന്‍ തയ്യാറായില്ല. ഡൈനോസോറുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോഡ് കരസ്ഥമാക്കാൻ തയാറെടുക്കുകയാണ് നിലവില്‍ ഇഷാൻ മെച്ചേരി.

ഡൈനോസർ കളിപ്പാട്ടങ്ങളാണ് ഇഷാൻ്റെ സന്തഹസഹചാരി

വൈക്കം ചെമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വികസന സ്‌റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ റെജി മെച്ചേരിയുടെയും എസ്എസ്എ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ധന്യ പി വാസുവിൻ്റെയും മകനാണ് ഇഷാന്‍. തൻ്റെ മകൻ്റെ അസാമാന്യമായ കഴിവ് കണ്ടറിഞ്ഞ മാതാപിതാക്കള്‍ അവന് വമ്പന്‍ പ്രോത്‌സാഹനം നൽകി. ഇതോടെ ഇഷ്‌നും തൻ്റെ ഇഷ്‌ടം റെക്കോർഡുകള്‍ വാരിക്കൂട്ടുന്നതിനായി പരുവപ്പെടുത്തി എടുക്കാന്‍ തുടങ്ങി.

ഏറിയ പങ്ക് മലയാളികളും ജുറാസിക് പാര്‍ക്കിലൂടെ അറിഞ്ഞ ഡൈനോസറുകളെ ഇഷാന്‍ കളിപ്പാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് അടുത്ത് അറിഞ്ഞത്. പിന്നീട് ഡൈനോസറുകളുടെ സിനിമകളും പ്രിയപ്പെട്ടതായി. തുടര്‍ന്ന് അവയുടെ പേരുകളും ശാരിരിക പ്രത്യേകതകളും സ്വഭാവങ്ങളും പഠിച്ചു. ഡൈനോ സോറുകളുടെ വിവിധ സ്‌പീഷുകൾ കണ്ടെത്തി ഈ ജീവി വർഗത്തെ കുറിച്ച് ഭൂമിയിലുണ്ടായ കാലം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇഷാന് കാണാപാഠമാക്കി.

ഡൈനോസറുകളുടെ ഇരുപത് സ്‌പീഷുസുകളെ ഇരുപത് മിനിട്ടിനുള്ളില്‍ എഫോര്‍ പേപ്പറില്‍ വരച്ചിതിനാണ് തനിക്ക് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്‌സുംഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡും ലഭിച്ചതെന്ന് ഇഷാന്‍ പറഞ്ഞു. ഗിന്നസ്‌ റെക്കോർഡിനായുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണെന്നും കൊച്ചുമിടുക്കന്‍ പറഞ്ഞു.

റെക്കോർഡ് ശ്രമം

നാച്ചുറല്‍ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം ഡിനോ ഡിക്‌ഷണറി ഡൈനോസര്‍ എന്‍സൈക്ലോപീഡിയയില്‍ ഉൾപ്പെട്ട മുഴുവൻ ഡൈനോസറുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ക്രമരഹിതമായി നൽകും. അവയെ നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് റെക്കോഡ് ശ്രമം .
60 സെക്കൻ്റിനുള്ളിൽ 60 ഡൈനോസർ സ്‌പീഷുസുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ റൊക്കോഡ് ആകും. 60 സെക്കൻ്റുകൾക്കുള്ളിൽ 45 ചിത്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ മുൻ റെക്കോഡ് ഭേദിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

