നാട്ടുകാരെ പാട്ടിലാക്കാൻ ഇശൽ പെരുമണ്ണ; മുന്നണി ഏതായാലും ജലീലിൻ്റെ പാട്ടുകള്‍ക്ക് വൻ ഡിമാൻഡ്

കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തിലേറെയായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലമെത്തിയാൽ ജലീലിന് തിരക്കോട് തിരക്കാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക ജില്ലകളിലെയും ഇടതും വലതും എൻഡിഎ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുന്നണികൾക്കും മറ്റ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികൾക്കുമെല്ലാം ജലീലിൻ്റെ പാട്ടുകളാണ് വേണ്ടത്.

Ishal Jeleel Perumanna Paradi Songs Gaining Popularity Across All Fronts in Kerala (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 7, 2025 at 7:18 PM IST

കോഴിക്കോട്: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം എന്നാൽ പാരഡി പാട്ട് കാലം എന്നൊരു അർഥം കൂടിയുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ പാരഡി ഗാനങ്ങളുമായി സജീവമായിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ മുന്നണികളും. മുന്നണിയുടെ ഔദ്യോഗിക പാട്ടുകൾക്ക് പുറമേ സ്വന്തം പേര് ചേർത്തും സ്ഥാനാർഥികൾ പാട്ടിറക്കുകയാണ്.

പ്രശസ്‌തമായ ഗാനങ്ങളുടെ ഈരടിവച്ചാണ് പാരഡി പാട്ടുകളിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കുന്നത്. ചിലരുടെ സൃഷ്‌ടിപരമായ കഴിവുകളാണ് ഇത്തരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാരഡി ഗാനങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലമായാൽ പിന്നെ ഇശൽ പെരുമണ്ണ എന്ന എവി ജലീൽ ആണ് താരം. അത് കോഴിക്കോട് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ മിക്ക ജില്ലകളിൽ നിന്നും ജലീലിനെ തേടി ആളുകള്‍ എത്താറുണ്ട്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വൈറല്‍ പാട്ടുകളുമായി ഇശൽ പെരുമണ്ണ (ETV Bharat)

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലമെത്തിയാൽ പിന്നെ ജലീലിന് സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയം മറന്ന് പണിയെടുക്കേണ്ടിവരും. എല്ലാ മുന്നണികള്‍ക്കും ജലീലിനെ മതി എന്നതിനാൽ പിന്നെ രാഷ്‌ട്രീയമെല്ലാം മാറ്റിവച്ച് സ്ഥാനാർഥികള്‍ക്കായി പാട്ടെഴുതാനും ആലപിക്കാനും തുടങ്ങും. സ്ഥാനാർഥികള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രചാരണ പാട്ടുകൾ അവർ പറഞ്ഞ അതേ ഈണത്തിൽ എഴുതി സംഗീതം ചെയ്‌ത് അവർക്ക് നൽകും.

കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തിലേറെയായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലമെത്തിയാൽ ജലീലിന് തിരക്കോട് തിരക്കാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക ജില്ലകളിലെയും ഇടതും വലതും എൻഡിഎ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുന്നണികൾക്കും മറ്റ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികൾക്കുമെല്ലാം ജലീലിൻ്റെ പാട്ടുകളാണ് വേണ്ടത്. ഇതുവരെ ആയിരത്തിലേറെ പാട്ടുകൾ ജലീലിൻ്റെ തൂലികയിൽ പിറന്ന് കഴിഞ്ഞു. ചെറുപ്പത്തിൽ പാട്ട് പാടി തുടങ്ങിയാണ് പിന്നീട് എഴുത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതെന്ന് ജലീൽ പറയുന്നു.

''ഒരാഴ്‌ചകൊണ്ടാണ് പാട്ടുകള്‍ എഴുതി നൽകുന്നത്. മുന്നണികള്‍ എത്തി അവർക്കിഷ്‌ടമുള്ള പാട്ടുകള്‍ പറയും. അതനുസരിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കും. കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ജില്ലകളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ആളുകള്‍ സമീപിക്കാറുണ്ട്. പ്രധാനമായും മലപ്പുറം, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായും പാട്ടുകള്‍ തേടി സമീപിക്കാറുള്ളത്'' - ജലീൽ പറയുന്നു.

എല്ലാത്തരം പാട്ടുകൾ എഴുതുമെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തെ പാരഡി ഗാനങ്ങളാണ് ജലീലിനെ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയത് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. വളാഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ എവി ജലീൽ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷം മുമ്പാണ് പെരുമണ്ണയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയത്. പെയിൻ്റിങ് ജോലിയാണ് പ്രധാന വരുമാനമാർഗം അതിനിടയിലാണ് പാട്ടുകളുടെ ലോകം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ ജില്ലക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള നിരവധി പേർക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ദിവസവും പാട്ടുകൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു.

മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾക്കും സിനിമ പാട്ടുകൾക്കും ഭക്തിഗാനങ്ങളുടെയും നാടൻ പാട്ടുകളുടെയും ഈണത്തിനനുസരിച്ച് വരികൾ ഒപ്പിച്ചാണ് ജലീലിൻ്റെ പാട്ട് എഴുതുന്നത്. പാട്ട് എഴുത്തിന് പുറമെ ഓരോ മുന്നണികൾക്കും ആവശ്യമായ അനൗൺസ്മെൻ്റുകളും ജലീലിൻ്റെ ഭാവനയിലൂടെ എഴുതി നൽകുന്നുണ്ട്.

എംകെ മുനീർ, കെടി ജലീൽ, എംകെ രാഘവൻ, അഡ്വ പിടിഎ റഹീം, തുടങ്ങി നിരവധിയാണ് ജലീലിൻ്റെ പ്രചാരണ പാട്ടുകളിലൂടെ വിജയക്കൊടി പാറിച്ചവർ. ഇത്തവണ പഞ്ചായത്തും ബ്ലോക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് എത്തിയതോടെ ഒരു നിമിഷം പോലും വെറുതെ ഇരിക്കാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ചുമർ ചിത്രകലയിലും ജലീൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

