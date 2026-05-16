കൃഷിയിടത്തില്‍ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമില്ല; വയനാട്ടിലെ ജലസേചന പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തികാതെയായിട്ട് 34 വർഷം, കര്‍ഷകര്‍ ദുരിതത്തില്‍

എടവക പഞ്ചായത്തിലെ ജലസേചന പദ്ധതി പ്രവർത്തന സജ്ജമാകാതെ ആയിട്ട് 34 വർഷം വര്‍ഷം. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും എത്തിയില്ല. കർഷകർ ആശങ്കയില്‍.

IRRIGATION PROJECT IN EDAVAKA EDAVAKA GRAMA PANCHAYAT WAYANAD EDAVAKA IRRIGATION PROJECT ISSUE
Irrigation Project in Edavaka Grama Panchayat Remains Operational After 34 Years (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 16, 2026 at 9:01 PM IST

വയനാട്: 34 വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രവർത്തന സജ്ജമാകാതെ ജലസേചന പദ്ധതി. വയനാട് എടവക പഞ്ചായത്തിലെ പായോട് സൗത്ത്, നോർത്ത് പമ്പ് ഹൗസുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഇന്നും കർഷകർക്ക് പ്രയോജനമാകാതെ തുടരുകയാണ്. കോടികൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും വയലുകളിൽ എത്താത്തതിൽ നാട്ടുകാർ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിലാണ്.

എടവക പഞ്ചായത്തിലെ എടവക, നല്ലൂർനാട് വില്ലേജുകളിലായി മുണ്ടോംവയൽ, മുത്താറിമൂല, മാങ്ങലാടി, പൈങ്ങാട്ടിരി മേഖലകളിലെ 250 ഏക്കർ വയലുകളിൽ നെൽകൃഷിക്കും കരകൃഷിക്കും ജലസേചനം ഉറപ്പാക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്‌തത്. 1990-92 കാലഘട്ടത്തിൽ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവഴിച്ച് രണ്ട് സംഭരണികൾ, പമ്പ് ഹൗസുകൾ, പൈപ്പുകൾ, ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചു. ചാമാടിപ്പൊയിലും അഗ്രഹാരത്തും ആരംഭിച്ച പദ്ധതിക്കായി നിരവധി കർഷകർ സ്വന്തം കൃഷിയിടങ്ങളും വിട്ടുനൽകിയിരുന്നു.

എന്നാൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും എത്താത്തതായാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം. മോട്ടോറുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായി, പൈപ്പുകൾ കാലഹരണപ്പെട്ടു, ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ കാടുമൂടി കിടക്കുകയാണ്.
കരകൃഷിക്കായി നിർമിച്ച കനാലുകളിലൂടെ വെള്ളം എത്താതിരുന്നതോടെ അവ അപകടഭീഷണിയായി മാറി. തുടർന്ന് കർഷകർ തന്നെ പല ചാലുകളും മണ്ണിട്ട് മൂടുകയായിരുന്നു. പുഴയിൽ തടയണ നിർമിച്ചെങ്കിലും ആവശ്യമായ ചീപ്പ് സ്ഥാപിക്കാത്തതിനാൽ അതും പ്രയോജനമില്ലാതായി.

അതേസമയം പൈപ്പുകൾ മാറ്റൽ, ട്രാൻസ്ഫോർമർ വേലി അറ്റകുറ്റപ്പണി, പമ്പ് ഹൗസ് പെയിൻ്റിങ് തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർഷംതോറും നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആരോപണം. 28 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് നടത്തിയ പദ്ധതിയാണ് ഒരു കൃഷിക്കാരനു പ്രയോജനമില്ലാതെ പോയതെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ ശ്രീജിത്ത് പറയുന്നു. ഒരു തവണ പോലും ഈ പമ്പ് സെറ്റിലൂടെ വെള്ളം അടിക്കുകയോ കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് പ്രയോജനമാകുകയോ ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്നും പ്രതികരണം.

" നെല്‍കൃഷിക്കാര്‍ക്കും മറ്റ് കൃഷിക്കാര്‍ക്കും ഒരു പോലെ വെള്ളം എത്തിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്‍കിയാണ് ഈ പദ്ധതി 1900 കാലഘട്ടത്തില്‍ എത്തുന്നത്. ഒരുപാട് ആളുകള്‍ക്ക് നിരവധി കാര്‍ഷിക ഫലം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അന്ന് വലിയ തിരിച്ചടി കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിലും ഭാവിയിലെ വന്‍ പദ്ധതിയോര്‍ത്ത് അവര്‍ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ 34 വര്‍ഷം പിന്നിട്ടിട്ടും കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് പ്രയോജനമില്ല" ശ്രീജിത്ത് വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം ഈ വലിയ പദ്ധതിയ്‌ക്കായി അന്ന് കൊണ്ട് വന്ന എല്ലാ പൈപ്പുകളും തുരുമ്പെടുത്ത് പോയി. എന്നാല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇടയ്‌ക്ക് വന്ന് പൈപ്പുകള്‍ മാറ്റും . രണ്ട് തവണ മോട്ടര്‍ കൊണ്ട് വന്ന് വെച്ചു. നിലവില്‍ ഇവിടെ മോട്ടര്‍ ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജലസേചന പദ്ധതി ഉപയോഗശൂന്യയിക്കിടക്കെ ഇവിടെ സര്‍ക്കാര്‍ ചെക്ക് ഡാം നിര്‍മ്മിച്ചത് എന്തിനെന്ന് അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പദ്ധതി പുനരാരംഭിക്കുമോ അതോ എന്നെന്നേക്കുമായി നിലച്ചുപോകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് കർഷകർ.

