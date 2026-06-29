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പന്തളം നഗരസഭയിലെ പദ്ധതികളിൽ ക്രമക്കേട്: പദ്ധതി കൺവീനർമാർക്ക് 14 വർഷം തടവും 50000 രൂപ പിഴയും

മുൻ ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ്ഓഫീസർ കെ വാസുദേവൻ, ശാലു ഖാൻ, കെ ശിവരാജൻ തുടങ്ങിയവരാണ് പ്രതികൾ.

PANDALAM MUNICIPALITY PROJECT CONVENERS PUNISHED KOLLAM VIGILANCE COURT BDO PROJECTS
കെ വാസുദേവൻ, ശാലു ഖാൻ, കെ ശിവരാജൻ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 8:37 PM IST

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കൊല്ലം:പന്തളം നഗരസഭയിലെ വിവിധ പദ്ധതികളിൽ ക്രമക്കേട് വരുത്തിയ BDO പദ്ധതി കൺവീനർമാർക്ക് 14 വർഷം തടവും 50000 രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ച് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി. മുൻ ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ്ഓഫീസർ കെ വാസുദേവൻ, ശാലു ഖാൻ, കെ ശിവരാജൻ തുടങ്ങിയവരാണ് പ്രതികൾ.

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2000 - 2005 കാലയളവിൽ ചിറ നവീകരണം, കുടിവെള്ളം തുടങ്ങി അഞ്ച് പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാതെ പ്രതികൾ പദ്ധതി വിഹിതമായ രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം കിലോ അരി മാവേലിക്കര - കൊല്ലം FCI ൽ നിന്ന് കൈപ്പറ്റുകയും മറിച്ചു വിൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇതു കാരണം സർക്കാരിന് പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ നഷ്‌ടമുണ്ടായതായി കണ്ടെത്തി.

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തുടർന്ന് പത്തനംതിട്ട വിജിലൻസ് DYSP അന്വേഷണം നടത്തി കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ മൂന്നു പ്രതികളെയും വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ ആണ് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി 14 വർഷത്തേക്ക് ശിക്ഷിച്ചത്. പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി അഡ്വ. സിജു രാജൻ ഹാജരായി.

TAGGED:

PANDALAM MUNICIPALITY
PROJECT CONVENERS PUNISHED
KOLLAM VIGILANCE COURT
BDO PROJECTS
IRREGULARITIES INPROJECTS

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