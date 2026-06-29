പന്തളം നഗരസഭയിലെ പദ്ധതികളിൽ ക്രമക്കേട്: പദ്ധതി കൺവീനർമാർക്ക് 14 വർഷം തടവും 50000 രൂപ പിഴയും
മുൻ ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ്ഓഫീസർ കെ വാസുദേവൻ, ശാലു ഖാൻ, കെ ശിവരാജൻ തുടങ്ങിയവരാണ് പ്രതികൾ.
Published : June 29, 2026 at 8:37 PM IST
കൊല്ലം:പന്തളം നഗരസഭയിലെ വിവിധ പദ്ധതികളിൽ ക്രമക്കേട് വരുത്തിയ BDO പദ്ധതി കൺവീനർമാർക്ക് 14 വർഷം തടവും 50000 രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ച് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി. മുൻ ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ്ഓഫീസർ കെ വാസുദേവൻ, ശാലു ഖാൻ, കെ ശിവരാജൻ തുടങ്ങിയവരാണ് പ്രതികൾ.
Also Read: സൈബര് തട്ടിപ്പിന് ഇരകളാകുന്നവര്ക്ക് 25000 വരെ നഷ്ടപരിഹാരം, പുതുവര്ഷത്തില് പുത്തന് നിയമം നിലവില് വരും, അറിയേണ്ടതെല്ലാം
2000 - 2005 കാലയളവിൽ ചിറ നവീകരണം, കുടിവെള്ളം തുടങ്ങി അഞ്ച് പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാതെ പ്രതികൾ പദ്ധതി വിഹിതമായ രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം കിലോ അരി മാവേലിക്കര - കൊല്ലം FCI ൽ നിന്ന് കൈപ്പറ്റുകയും മറിച്ചു വിൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതു കാരണം സർക്കാരിന് പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായി കണ്ടെത്തി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുടർന്ന് പത്തനംതിട്ട വിജിലൻസ് DYSP അന്വേഷണം നടത്തി കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ മൂന്നു പ്രതികളെയും വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ ആണ് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി 14 വർഷത്തേക്ക് ശിക്ഷിച്ചത്. പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി അഡ്വ. സിജു രാജൻ ഹാജരായി.