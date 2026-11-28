ഉയിരിന് ഉയിരേകിയ സിഐ എസ് അൻഷാദ്: ഇരിട്ടി ശോഭ കൊലക്കേസിൽ പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം നേടിക്കൊടുത്ത സിനിമയെ വെല്ലും അന്വേഷണം
ഇരിട്ടി ശോഭ കൊലക്കേസിൽ പ്രതി മഞ്ജുനാഥിന് ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും. Uyir സിനിമയ്ക്ക് പ്രചോദനമായ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സിഐ എസ് അൻഷാദിനെ കോടതി പ്രശംസിച്ചു.
Published : November 28, 2026 at 9:41 AM IST
ഹേമന്ത് ചന്ദ്രൻ പി
കണ്ണൂർ: പ്രേക്ഷക മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ ഉയിർ എന്ന കുറ്റാന്വേഷണ സിനിമയ്ക്കും റോഷൻ മാത്യു അവതരിപ്പിച്ച അജീബ് എന്ന പൊലീസ് കഥാപാത്രത്തിനും കൈയടിച്ചവരാണ് മലയാളികൾ. കാണികളെ വികാരഭരിതരാക്കുകയും ഒടുവിൽ ആശ്വാസവും വേദനയും ഒരുപോലെ സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്ത ആ ചലച്ചിത്രത്തിന് ആധാരമായ യഥാർഥ നായകനാണ് ഇരിട്ടി ശോഭ കൊലക്കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എസ് അൻഷാദ്.
രണ്ടാം ഭാര്യയെ കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി കിണറ്റിൽ തള്ളിയ കേസിൽ പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് തലശ്ശേരി അഡീഷണൽ ജില്ല കോടതി ഒന്ന് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷന് ഒരു പാളിച്ച പോലും ഉണ്ടായില്ല. അന്വേഷണത്തിൽ മികവ് കാട്ടിയ അന്നത്തെ പ്രൊബേഷൻ എസ്ഐയും നിലവിൽ തൃശൂർ സിറ്റി വെസ്റ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടറുമായ എസ് അൻഷാദിനെ കോടതി മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചു.
മലപ്പുറം പാണ്ടിക്കാട് താമസിക്കുന്ന കർണാടക തുംകൂർ തിമ്മരാജനഹള്ളി സ്വദേശി ടിആർ മഞ്ജുനാഥിനാണ് (44) ജഡ്ജി സിജെ ഡെന്നി ജീവപര്യന്തം തടവും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചത്. കൊലപാതകം, കുട്ടികളെ അനാഥരാക്കൽ, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് തെളിഞ്ഞത്. കർണാടക തുംകൂർ സ്വദേശിനി ശോഭയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കെ അജിത് കുമാർ ഹാജരായി.
സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് എസ് അൻഷാദ്
വെള്ളിയാഴ്ച തൃശൂരിൽ രാഷ്ട്രപതിയെത്തുന്നതിൻ്റെ സുരക്ഷാ തിരക്കിലായിരുന്നെങ്കിലും വിധി വന്നതോടെ എസ് അൻഷാദ് ഏറെ സന്തോഷത്തിലാണ്. 2017 ജനുവരി 21ന് പകൽ 11ന് അന്വേഷണം തുടങ്ങി 58 ദിവസം കൊണ്ട് ചുരുളഴിച്ച രണ്ട് കൊലപാതക കേസുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ നിർണായക വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ട്രെയിനിയായി ചുമതലയേറ്റ രണ്ടാം മാസം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലൂടെ രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങൾ തെളിയിക്കുകയും അതിലൊന്നിൽ പ്രതിക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തതിനപ്പുറം, രണ്ട് കുരുന്നുകൾക്ക് പുതുജീവിതം നൽകാനായതാണ് അൻഷാദിന് കൂടുതൽ അഭിമാനം നൽകുന്നത്.
യുവാവിനെയും ഭാര്യയെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതി മുംബൈയിലേക്കുള്ള തീവണ്ടിയിൽ കയറ്റിവിട്ട ആറും നാലും വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന സഹോദരങ്ങളെ തിരികെയെത്തിച്ച് സംരക്ഷിച്ചത് അൻഷാദാണ്. ഇന്ന് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളായ ആ ചേട്ടനും അനിയത്തിയും അൻഷാദിൻ്റെ സ്വന്തം മക്കളായാണ് വളരുന്നത്. ഈ മനുഷ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഉയിർ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന് പ്രചോദനമായതും.
തുമ്പില്ലാതിരുന്ന കേസിലെ നിർണായക അന്വേഷണം
സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ പാലക്കാട് സ്വദേശിയായ അൻഷാദ്, വനംവകുപ്പിലെയും വിൽപന നികുതി വകുപ്പിലെയും ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാണ് കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ട്രെയിനിയായി എത്തിയത്. 2017 ജനുവരി 21ന് രാവിലെ 11നാണ് ഇരിട്ടി പഴയ പാലത്തിന് സമീപമുള്ള പറമ്പിലെ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതായുള്ള ഫോൺ സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. ഏഴ് ദിവസം പഴക്കമുണ്ടായിരുന്ന ജഡം അഴുകിയ നിലയിലായിരുന്നു. കൈത്തണ്ടയിൽ കന്നടയിൽ ആർ രാജു എന്ന് പച്ചകുത്തിയ ഭാഗത്ത് മാത്രം തൊലിയുരിഞ്ഞിരുന്നില്ല. മരിച്ചത് കന്നട സ്വദേശിനിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും മറ്റു സൂചനകളൊന്നും തുടക്കത്തിൽ ലഭിച്ചില്ല.
അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത പൊലീസ് അന്നത്തെ ഇരിട്ടി സിഐ സുനിൽകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഡോക്ടർ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ 25നും 28നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയെ കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് വ്യക്തമായത് കേസിൽ വഴിത്തിരിവായി. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ചക്കരക്കല്ലിൽ റോഡരികിൽ താമസിക്കുന്ന നാടോടി പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്ന് മരിച്ചയാളുടെ പേര് ശോഭയാണെന്നും ഒരു ഫോൺ നമ്പറും ലഭിച്ചു. ഈ നമ്പർ കർണാടക തുംകൂറിലെ മഞ്ജുനാഥിൻ്റേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പൊലീസ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്.
നാടിനെ നടുക്കിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതകവും ദൃക്സാക്ഷി മൊഴിയും
ശോഭയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവ് രാജുവിനെ ഒന്നരവർഷം മുൻപ് കാണാതായതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് രണ്ടാമത്തെ കൊലപാതകം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത്. ശോഭയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് തടസ്സമാകുമെന്ന് കരുതി 2015 ഡിസംബറിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് രാജുവിനെ കഴുത്തിൽ കയർ മുറുക്കി കൊലപ്പെടുത്തി വനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കത്തിച്ചതായി മഞ്ജുനാഥ് സമ്മതിച്ചു. നാട്ടിൽ വേറെ ഭാര്യയുണ്ടായിരുന്ന മഞ്ജുനാഥ് അവിടേക്ക് പോകുന്നത് ഇരിട്ടിയിൽ ഒപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന ശോഭ തടഞ്ഞതോടെയാണ് ഇവർക്കിടയിൽ തർക്കം തുടങ്ങിയത്. രാജുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ വിവരം പൊലീസിനോട് പറയുമെന്ന് ശോഭ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതും കൊലപാതകത്തിന് കാരണമായി.
ശോഭയുടെ അഞ്ച് വയസ്സുള്ള മകനായിരുന്നു കേസിലെ പ്രധാന ദൃക്സാക്ഷി. കഴുത്തിന് പിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അമ്മ പിടയുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നതായി കുട്ടി കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകി. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ശോഭയുടെയും രാജുവിൻ്റെയും രണ്ട് മക്കളുമായി ബെംഗളൂരുവിലെത്തിയ പ്രതി ഇവരെ മുംബൈയിലേക്കുള്ള തീവണ്ടിയിൽ കയറ്റിവിടുകയായിരുന്നു.
കുരുന്നുകളെ തേടിയുള്ള യാത്രയും രക്ഷാകർത്തൃത്വവും
കുട്ടികളെ കാണാതായതോടെ അവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലായി അൻഷാദ്. മാർച്ച് 11ന് കാലടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ ബിനു വിളിച്ചറിയിച്ച വിവരമാണ് നിർണായകമായത്. മുംബൈയിലെ ചിൽഡ്രൻസ് റൂമിൽ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു വിവരം. ചിത്രങ്ങൾ അയച്ചുകൊടുത്ത് ഇവർ ശോഭയുടെ മക്കളാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് മാർച്ച് 19ന് രാജുവിൻ്റെ സഹോദരി കാവ്യയെയും കൂട്ടി മുംബൈയിലെത്തിയ അൻഷാദ് കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി ഇരിട്ടിയിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചു. ബന്ധുക്കളുടെ സമ്മതത്തോടെ ഇവരെ പാലക്കാട്ടെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുകയും രക്ഷാകർത്താവായി സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
അന്ന് ഇരിട്ടി സിഐ ആയിരുന്ന സുനിൽകുമാറാണ് കേസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഒടുക്കം വരെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ് താൻ ചെയ്തതെന്നും അൻഷാദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കോടതിയുടെ അഭിനന്ദനത്തിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കുട്ടികളെ തേടി പലതവണ മുംബൈയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ നിരാശയായിരുന്നു ഫലമെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പൂർണതയ്ക്കായി എന്തിനും തയാറായിരുന്നുവെന്നും അൻഷാദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കോടതിയുടെ പ്രശംസയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ അഭിനന്ദനവും
വിധിന്യായത്തിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സിഐ അൻഷാദിൻ്റെ ഇടപെടലിനെ തലശ്ശേരി അഡീഷണൽ ജില്ല കോടതി ശ്ലാഘിച്ചു. മറ്റ് പൊലീസ് സേനാംഗങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമാകുന്ന വിധത്തിൽ അൻഷാദിന് സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ സർജൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണനെയും പ്രോസിക്യൂട്ടറെയും കോടതി അഭിനന്ദിച്ചു. നാടോടി സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സംരക്ഷണത്തിനായി സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നും വിധിന്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
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കേസിൽ കുറ്റവാളിക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ച അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച എസ് അൻഷാദിനെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഫോണിൽ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചു. അൻഷാദിനെപ്പോലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൊലീസ് സേനയ്ക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണെന്നും മികച്ച കുറ്റാന്വേഷണ വൈദഗ്ധ്യത്തിനൊപ്പം സഹാനുഭൂതിയും മാനുഷികതയും ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് അനിവാര്യമാണെന്നും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു.
കൊല്ലപ്പെട്ട ശോഭയുടെ രണ്ട് മക്കളെ കണ്ടെത്താനും അവരുടെ തുടർസംരക്ഷണവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉറപ്പാക്കാനും അൻഷാദ് നടത്തിയ ഇടപെടൽ ഏറെ മാതൃകാപരമാണ്. ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിനപ്പുറം കുട്ടികളുടെ ഭാവി കൂടി ഏറ്റെടുത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പൊലീസ് സേനയുടെ മാനുഷിക മുഖത്തിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണെന്നും മനുഷ്യസ്നേഹവും കരുതലും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ സേനയുടെ അഭിമാനമാണെന്നും മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
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