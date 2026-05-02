ഇരിക്കൂര്‍ കോട്ട കാക്കാൻ യുഡിഎഫ്, വിള്ളൽ വീഴ്ത്താൻ എൽഡിഎഫ്; മലയോര മണ്ണിൽ ആര് ചിരിക്കും?

പതിറ്റാണ്ടുകളായി യുഡിഎഫിൻ്റെ ഉറച്ച കോട്ടയായി അറിയപ്പെടുന്ന ഇരിക്കൂർ, ഇത്തവണ രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാണ്. കുടിയേറ്റ കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും, വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളും, മലയോര മേഖലയിലെ വികസന മുരടിപ്പും ചർച്ചാവിഷയങ്ങളായ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആര് വിജയിക്കുമെന്നാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 2, 2026 at 1:30 PM IST

ണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ മലയോരത്തെ ഇരിക്കൂര്‍ മണ്ഡലം കണക്കുകളില്‍ യുഡിഎഫിന്‍റെ കൈയില്‍ ഭദ്രമാണ്. 2021 ല്‍ ശക്തമായ ഇടതു തരംഗത്തിനിടയിലും കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി 50 ശതമാനത്തിനു മേല്‍ വോട്ട് പിടിച്ച മണ്ഡലമായിരുന്നു ഇരിക്കൂര്‍. സിപിഎമ്മിന് 42 ശതമാനത്തിലേറെ വോട്ടുണ്ടെങ്കിലും മലയോര മേഖലയിലെ കുടിയേറ്റ ജനതയുടെ നിര്‍ലോഭമായ സഹകരണവും പിന്തുണയും ഇരിക്കൂറില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് കാര്യങ്ങള്‍ എളുപ്പമാക്കുകയായിരുന്നു.

ഇത്തവണ നാല് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളാണ് ഇരിക്കൂറില്‍ മല്‍സരിച്ചത്. കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി സിറ്റിങ്ങ് എം എല്‍ എ സജീവ് ജോസഫ്, ഇടതു മുന്നണിക്കു വേണ്ടി കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി മാത്യു കുന്നപ്പള്ളി, എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ശ്രീനാഥ് പദ്മനാഭന്‍, പിന്നെ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ജോസഫ് പി വിയും.

2019 ലും 2024 ലും ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ കെ സുധാകരന്‍ ഇരിക്കൂര്‍ മണ്ഡല പരിധിയില്‍ നിന്ന് നേടിയത് യഥാക്രമം 59.3 ശതമാനവും 57.9 ശതമാനവും വോട്ടുകളായിരുന്നു. 2019 ല്‍ യുഡിഎഫിന് ഇരിക്കൂറില്‍ 37320 വോട്ടിന്‍റേയും 2024 ല്‍ 34786 വോട്ടിന്‍റേയും ലീഡുണ്ടായിരുന്നു. കോട്ടയത്തു നിന്ന് വന്ന് മല്‍സരിച്ച കെ സി ജോസഫ് 1982 മുതല്‍ എട്ടു തവണയാണ് ഇരിക്കൂറില്‍ നിന്ന് തുടര്‍ച്ചയായി ജനപ്രതിനിധിയായത്.

എന്നും കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ സീറ്റാണെങ്കിലും മണ്ഡലം സിപിഎം ഏറ്റെടുത്ത് ശക്തനായ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ രംഗത്തിറക്കിയ 2006 ല്‍ കരുത്തനായ കെ സി ജോസഫിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷം വെറും 1831 ലേക്ക് ചുരുങ്ങിയതിനും ഇരിക്കൂര്‍ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരുന്നു. അന്ന് എതിരാളി സി പിഎമ്മിലെ ജെയിംസ് മാത്യു ആയിരുന്നു. ഇടതു മുന്നണിയില്‍ സിപിഎം എന്നും ഘടകകക്ഷികള്‍ക്ക് വിട്ടു നല്‍കാറുള്ള ഇരിക്കൂറില്‍ 2011 ലും 2016 ലും സിപിഐ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളും 2021 ല്‍ കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് മാണി വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നുള്ള സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയുമാണ് മല്‍സരിച്ചത്.

2011ലും 2016 ലും കെ സി ജോസഫ് യഥാക്രമം 11757 ഉം 9647 ഉം വോട്ടുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിനാണ് ജയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ സജീവ് ജോസഫ് 10010 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ഇരിക്കൂറില്‍ ജയിച്ചത്. ഇരിക്കൂര്‍ മണ്ഡല പരിധിയിലുള്ള തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും യു ഡി എഫിനാണ് ആധിപത്യം. 2020 ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇരിക്കൂര്‍ മണ്ഡല പരിധിയില്‍ യുഡി എഫിന് 8608 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡുണ്ടായിരുന്നു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറില്‍ നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇവിടെ 31078 വോട്ടിന്‍റെ വന്‍ ഭൂരിപക്ഷം നേടാന്‍ യുഡിഎഫിന് സാധിച്ചു. രണ്ടാമൂഴം തേടി ഇറങ്ങുന്ന സജീവ് ജോസഫിന് അനായാസ വിജയം നല്‍കുമോ ഇരിക്കൂര്‍ എന്നാണ് അറിയാനുള്ളത്. കെ സുധാകരന് മല്‍സരിക്കാന്‍ സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളും കെ എസ് അനുകൂലികളും ആരാധകരും ഏറെയുള്ള ഇരിക്കൂറില്‍ യു ഡി എഫിനെ തളര്‍ത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇടതു പക്ഷം.

Also Read: ലീഡറുടെ തട്ടകത്തിൽ മകളുടെ അങ്കം; തൃശൂരില്‍ താമര വിരിയുമോ? ചോരുന്ന വോട്ടുകൾ നിര്‍ണായകം

