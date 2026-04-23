ഇറാനിയന് വിദ്യാര്ഥിനിക്ക് നീന്തൽക്കുളം ഉപയോഗിക്കാം; വംശീയ അധിക്ഷേപത്തില് സാറ മൂസവിക്ക് നീതി, ഇടപെട്ട് മനുഷ്യവകാശ കമ്മീഷന്
നീന്തൽക്കുളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ളയാൾ തനിക്ക് നേരെ വംശീയ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇറാനിയന് വിദ്യാര്ഥിനി സാറ മൂസവി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് സമർപ്പിച്ച പരാതിയിലാണ് ഉത്തരവ്.
Published : April 23, 2026 at 6:59 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള സർവകലാശാലാ കാര്യവട്ടം കാമ്പസിലെ വിദ്യാർഥിനിയും നീന്തൽതാരവുമായ ഇറാനിയൻ പൗരയ്ക്ക് കാമ്പസിലെ നീന്തൽക്കുളം ഉപയോഗിക്കാൻ നിയമപരമായ അവകാശമുണ്ടെന്നും ഇതിനാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ കായിക യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് ഒരുക്കണമെന്നും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസ്. ഇന്ത്യൻ പൗരത്വമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ നീന്തൽകുളം ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതിയുള്ളുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നീന്തൽകുളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ളയാൾ തനിക്ക് നേരെ വംശീയ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇറാനിയന് വിദ്യാര്ഥിനി സാറ മൂസവി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് സമർപ്പിച്ച പരാതിയിലാണ് ഉത്തരവ്.
പരാതിക്കാരി നീന്തൽകുളം ഉപയോഗിക്കുന്ന വേളയിൽ ജീവനക്കാരനെ ഇടപെടാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനോ സിറ്റിങ്ങില് ഹാജരാകാനോ തയ്യാറാകാതിരുന്ന കഴക്കൂട്ടം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ, എസ്.എച്ച്.ഒ. എന്നിവരിൽ നിന്നും സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ വിശദീകരണം വാങ്ങിയശേഷം ഇവർക്കെതിരെ നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു.
വിഷയത്തിൽ കായിക വകുപ്പിനോട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ വിശദീകരണം ചോദിച്ചിരുന്നു. നിലവിലെ പൊലീസ് അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി പൊലീസ് ചീഫിന് പരാതി നൽകാൻ ഹർജിക്കാരിക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. പ്രതിയായ വ്യക്തി ഹർജിക്കാരിയുടെ നീന്തൽക്കുളം ഉപയോഗത്തെ തടസപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്ന് അധികൃതർ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ഉത്തരവില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പരാതിക്കാരിക്ക് നീന്തൽകുളം ഉപയോഗിക്കാൻ യാതൊരു തടസവുമില്ലെന്ന് കായികവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചു. നീന്തൽക്കുളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പരാതിക്കാരി കായിക വകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്ക് നിവേദനം നൽകണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസ് നിർദ്ദേശിച്ചു. കേരള സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥിനിയാണെന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും നിവേദനത്തിനൊപ്പം നൽകണമെന്നും കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകി.
വംശീയ അധിക്ഷേപം നടത്തിയെന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് പരാതിക്കാരി കഴക്കൂട്ടം പൊലീസിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ ഫലപ്രദമായ അന്വേഷണം നടന്നിട്ടില്ലെന്ന ആരോപണം ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി പരിശോധിച്ച് നിയമാനുസരണം നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് കഴക്കൂട്ടം പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിന്റെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി ആറ്റിങ്ങൽ കോടതിയിൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതായി പരാതിക്കാരി അറിയിച്ചു.
2024 ഏപ്രിൽ 19-നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ നീന്തൽക്കുളത്തിൽ എത്തിയ ഹർജിക്കാരിയെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും 'വിദേശികൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല' എന്ന് പറഞ്ഞ് അസിസ്റ്റന്റ് ശ്യാം പ്രഭുൽ അധിക്ഷേപിച്ചതായാണ് പരാതി.
Also Read: പാമ്പുകടി പ്രതിരോധം; ആന്റിവെനം ഉത്പാദിപ്പിക്കാന് കേരളത്തിന് അനുമതിയില്ല, ചെന്നൈയില് മാത്രം മതിയെന്ന് കേന്ദ്രം