അഞ്ചാം വയസില് ഫാഷന് ലോകം കീഴടക്കി; സ്വപ്നം വിശ്വസുന്ദരിപ്പട്ടവും ഡോക്ടര് പ്രൊഫഷനും, ജൈത്രയാത്ര തുടര്ന്ന് ഐറ
ചുവടുകൾ വയ്ക്കുന്നത് ഫാഷൻ റാമ്പുകളിൽ, സ്വപ്നം വിശ്വസുന്ദരിപ്പട്ടവും ഡോക്ടർ പ്രൊഫഷനും... അറിയാം കുഞ്ഞുമനസിലെ ഈ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ച്
Published : October 17, 2026 at 4:18 PM IST
പര്വീസ്. കെ
എറണാകുളം: ചുവടുകൾക്ക് ചിറകുമുളയ്ക്കുന്ന പ്രായം, സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ആകാശത്തോളം ഉയരം, ഫാഷൻ റാമ്പിലെ വർണവെളിച്ചങ്ങൾക്കിടയിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ചുവടുവച്ച്, സൗന്ദര്യമത്സരങ്ങളുടെ വേദികളിൽ വിജയക്കിരീടങ്ങൾ ചൂടുകയാണ് കൊച്ചുമിടുക്കി ഐറ രാഹുൽ. വിശ്വസുന്ദരിയാകണമെന്ന സ്വപ്നവും ഡോക്ടറാകണമെന്ന ലക്ഷ്യവും ഒരുപോലെ മനസിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ യുകെജി വിദ്യാർഥിനിയുടെ നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഇതിനോടകം 25 സൂപ്പർ കിഡ് പ്രിൻസസ് കിരീടങ്ങളാണ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഫാഷൻ ലോകത്ത് സ്വന്തമായൊരു ഇടം കണ്ടെത്തിയ ഐറയുടെ വിജയയാത്ര തുടരുകയാണ്.
പിച്ചവച്ച നാളുകൾ മുതൽ ഫാഷൻ ലോകത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിലേക്ക് ചുവടുവച്ച ഈ കൊച്ചുതാരം സംസ്ഥാന, ദേശീയ, അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിലെ സൗന്ദര്യമത്സര വേദികളിൽ ഇതിനോടകം തൻ്റെ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഓരോ വേദിയും പുതിയ അനുഭവങ്ങളുടെയും നേട്ടങ്ങളുടെയും ഓർമകളായി മാറുമ്പോൾ, ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഐറയുടെ യാത്രയ്ക്ക് കരുത്താകുന്നത്.
സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അതിരുകളില്ല
ഭാവിയിൽ വിശ്വസുന്ദരിയാകണമെന്നും നന്നായി പഠിച്ച് ഒരു ഡോക്ടറാകണമെന്നുമാണ് തൻ്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് ഐറ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. മോഡലിങ് മേഖലയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അമ്മയാണെങ്കിലും ഇന്ന് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് വിവിധ ഫാഷൻ ഷോകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്നും ഈ കൊച്ചുസുന്ദരി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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തനിക്ക് ഒരുകാലത്ത് അപ്രാപ്യമായിരുന്ന മോഡലിങ് രംഗത്ത് മകൾ തിളങ്ങുന്നത് കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അമ്മ ഫിദ പറഞ്ഞു. മകൾക്ക് താത്പര്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം എല്ലാ പിന്തുണയുമായി ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും ഫിദ വ്യക്തമാക്കി. ഐറയെ ഭാവിയിൽ മിനിസ്ക്രീനിൽ ഒരു അഭിനേത്രിയായും കാണണമെന്നാണ് അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം.
ഒരർഥത്തിൽ, തനിക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ മകളിലൂടെ യാഥാർഥ്യമാകുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷവും ഫിദ പങ്കുവച്ചു. വേദിയിൽ കയറിയാൽ ഐറയുടെ പ്രകടനം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണെന്നും അമ്മ അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞു.
മൂന്നാം വയസിൽ തുടക്കം; വിജയവേദികളിൽ തിളക്കമേകി ഐറ
സമീപകാലത്ത് ബെംഗളൂരുവിൽ നടന്ന 13 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ 'അൾട്ടിമേറ്റ് ഗ്ലാമർ ഷോ ഓഫ് ദി ഇയർ' സൗന്ദര്യമത്സരത്തിൽ രണ്ട് ടൈറ്റിലുകളാണ് ഐറ സ്വന്തമാക്കിയത്. മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലെ മത്സരാർഥികൾ അണിനിരന്ന പേജൻ്റിലും കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഈ കൊച്ചുതാരം തിളങ്ങി.
മൂന്നാം വയസിൽ വർക്കലയിൽ നടന്ന ഒരു ഡിസൈനർ ഷോയിലൂടെയാണ് ഐറ ആദ്യമായി ഫാഷൻ റാമ്പിൽ ചുവടുവച്ചത്. അന്ന് തുടങ്ങിയ യാത്രയാണ് ഇന്ന് വിവിധ വേദികളിലെ വിജയങ്ങളിലേക്ക് വളർന്നത്. ഒരിക്കൽ കൗതുകത്തോടെ കണ്ടിരുന്ന റാമ്പ് ഇന്ന് ഐറയ്ക്ക് പരിചിതമായ ഇടമാണ്. റാമ്പിലെ ക്യാറ്റ് വാക്ക് സാധാരണ നടത്തംപോലെ സ്വാഭാവികമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ കൊച്ചുമിടുക്കിക്ക്.
ഫാഷൻ രംഗത്ത് മാത്രമല്ല, മറ്റ് മേഖലകളിലും കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ ഐറയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കളരിപ്പയറ്റ്, നൃത്തം, ചിത്രരചന, സ്കേറ്റിങ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പരിശീലനം നേടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കൊച്ചുതാരം. കൊല്ലം ലിറ്റിൽ ഹാൻഡ്സ് മോണ്ടിസോറി സ്കൂളിലെ യുകെജി വിദ്യാർഥിനിയാണ് ഐറ. പ്രവാസിയായ അച്ഛൻ രാഹുലും മകളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പൂർണ പിന്തുണയുമായി ഒപ്പമുണ്ട്.
ചെറിയ ചുവടുകളിൽ തുടങ്ങി വലിയ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് മുന്നേറുന്ന ഈ കൊച്ചു മിടുക്കിയുടെ യാത്ര നേട്ടങ്ങളുടെ മാത്രം കഥയല്ല, ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയുടെയും കഥ കൂടിയാണ്. ഫാഷൻ റാമ്പിലെ തിളക്കത്തിനൊപ്പം പഠനത്തിലും വിവിധ കലാമേഖലകളിലും മികവ് പുലർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചുമിടുക്കിയുടെ മുന്നിലുള്ള വഴികൾ ഇനിയും വിശാലമാണ്. വിശ്വസുന്ദരിപ്പട്ടവും ഡോക്ടർ എന്ന ലക്ഷ്യവും മനസിൽ സൂക്ഷിച്ച് മുന്നേറുന്ന ഐറയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുനൽകുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹവും പിന്തുണയുമാണ്. ഇന്ന് റാമ്പിൽ തിളങ്ങുന്ന ഈ കുഞ്ഞുപ്രതിഭ നാളെ ഏത് ഉയരത്തിലെത്തുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് കുടുംബവും നാട്ടുകാരും.
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