വയനാട്ടില് ഐഫോണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു, യുവാവിൻ്റെ കാലിന് പരിക്ക്, പൊലീസില് പരാതി നല്കി
80 ശതമാനം ബാറ്ററി ചാർജ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതെന്നും വസ്ത്രത്തിന് തീപിടിച്ചതെന്നും അഭിഷേക് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു
Published : September 27, 2026 at 4:24 PM IST
വയനാട്: പാൻ്റിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഐഫോണിന് തീപിടിച്ച് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് യുവാവിൻ്റെ കാലിന് പരിക്ക്. വയനാട് ബത്തേരി സെൻ്റ്മേരീസ് കോളജിന് സമീപത്തെ അഭിഷേക് എന്ന യുവാവിനെ ഐഫോൺ 15 പ്രോ മാക്സ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പരിക്കേറ്റത്. ഇതിനുപിന്നാലെ യുവാവ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു സംഭവം. 2023 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഐഫോൺ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി അഭിഷേക് വാങ്ങിയത്. യൂസ്ഡ് ഫോണുകൾ വിൽക്കുന്ന ബത്തേരിയിലെ കടയിൽ നിന്നായിരുന്നു ഫോൺ വാങ്ങിയത്. 80 ശതമാനം ബാറ്ററി ചാർജ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതെന്നും വസ്ത്രത്തിന് തീപിടിച്ചതെന്നും അഭിഷേക് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വലതു കാലിനാണ് പൊള്ളലേറ്റത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് അഭിഷേക് ബത്തേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
എന്തുകൊണ്ട് ഐഫോണുകൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു? സുരക്ഷയ്ക്കായി അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള, ഇത്രയും സുരക്ഷിതമായ ഒരു പ്രീമിയം ഫോൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത്? ഇതിന് പിന്നിലെ ശാസ്ത്രീയ കാരണങ്ങളും നമ്മൾ വരുത്തുന്ന ചില തെറ്റുകളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററികളുടെ ഘടന
ഐഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആധുനിക സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററികളാണ്. കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ ഊർജം സംഭരിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയും. എന്നാൽ ഈ ബാറ്ററികൾക്കുള്ളിലെ രാസവസ്തുക്കൾ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. ബാറ്ററിക്കുള്ളിലെ പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് അയോണുകളെ വേർതിരിക്കുന്ന 'സെപ്പറേറ്റർ' എന്ന നേർത്ത പാളിക്ക് എന്തെങ്കിലും തകരാർ സംഭവിച്ചാൽ, അത് വൻതോതിൽ ചൂട് പുറത്തുവിടാൻ കാരണമാകും. ഇതാണ് ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെന്ന് മൊബൈല് ഓപ്പറേറ്ററര്മാര് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
തെർമൽ റൺഎവേ
ബാറ്ററി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന വില്ലൻ 'തെർമൽ റൺഎവേ' എന്ന പ്രതിഭാസമാണ്. ബാറ്ററിക്ക് ഉള്ളിലോ പുറത്തോ അമിതമായി ചൂട് കൂടുമ്പോൾ, ഉള്ളിലെ രാസവസ്തുക്കൾ വീണ്ടും ചൂടാകാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇത് നിയന്ത്രണാതീതമായി ഉയരുകയും ബാറ്ററി വീർത്തു വന്ന് ഒടുവിൽ പുകയായോ തീയായോ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിത്തെറിയായോ പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പ്രധാന കാരണങ്ങൾ
വ്യാജ ചാർജറുകളുടെ ഉപയോഗം
ആപ്പിളിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ചാർജറുകൾക്ക് പകരം വിലകുറഞ്ഞ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത ലോക്കൽ ചാർജറുകളും കേബിളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോണിലേക്ക് അമിതമായി വൈദ്യുതി പ്രവാഹമുണ്ടാക്കുകയും ബാറ്ററി നശിക്കാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.
അമിതമായ ചൂട്
കത്തുന്ന വെയിലത്ത് കാറിൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡിലോ മറ്റോ ഫോൺ വെക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്. പുറത്തുനിന്നുള്ള കനത്ത ചൂട് തെർമൽ റൺഎവേയ്ക്ക് കാരണമാകും.
ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അമിത ഉപയോഗം
ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കനത്ത ഗ്രാഫിക്സ് ഉള്ള ഗെയിമുകൾ കളിക്കുന്നതും വലിയ ഫയലുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതും ഫോണിനെ ഇരട്ടി ചൂടാക്കുന്നു.
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