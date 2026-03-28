കടലിലെ കരുത്തായി 'ഐഒഎസ് സാഗർ'; കൊച്ചിയിൽ നാവികസേനയുടെ പരിശീലന ഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയായി
Published : March 28, 2026 at 1:12 PM IST
എറണാകുളം: ഇന്ത്യൻ സമുദ്രമേഖലയിലെ (IOR) രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സുരക്ഷാ സഹകരണവും പ്രവർത്തന ഏകോപനവും ശക്തമാക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ നാവികസേന ആവിഷ്കരിച്ച 'ഐഒഎസ് സാഗർ' (IOS SAGAR) പദ്ധതിയുടെ ഹാർബർ ട്രെയിനിങ് ഘട്ടം കൊച്ചിയിൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി.
ഇന്ത്യൻ സമുദ്രമേഖലയിലെ സമാധാനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഭാരതം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന 'മഹാസാഗർ' എന്ന വിപുലമായ കാഴ്ചപ്പാടിന് കരുത്തുപകരുന്നതാണ് ഈ സംരംഭം. കൊച്ചിയിലെ സതേൺ നേവൽ കമാൻഡിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ പ്രൊഫഷണൽ സ്കൂളുകളിലായി നടന്ന തീവ്ര പരിശീലന പരിപാടിയിൽ 16 സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പങ്കെടുത്തത്.
നിലവിലെ ആഗോള സാഹചര്യത്തിൽ സമുദ്രമേഖല നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള സമഗ്രമായ പരിശീലനമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ചത്. സമുദ്ര സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ, കടൽക്കൊള്ള, നിയമവിരുദ്ധമായ മത്സ്യബന്ധനം, മനുഷ്യക്കടത്ത്, പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ എന്നിവയെ നേരിടാൻ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ നാവികസേനകൾ തമ്മിലുള്ള മികച്ച ഏകോപനം അനിവാര്യമാണ്.
ഈ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത്, പങ്കെടുത്ത രാജ്യങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ മികച്ച പ്രവർത്തനരീതികളും നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളും പരിചയപ്പെടുത്തി.
ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ഉപയോഗം
രണ്ടാഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന പരിശീലന പരിപാടിയിൽ സീമാൻഷിപ്പ്, നാവിഗേഷൻ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ, കടലിലെ ജീവൻരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ മുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ വിഷയങ്ങൾ വരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി നാവികസേനാ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ഈ പരിശീലനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അത്യാധുനിക സിമുലേറ്ററുകളുടെയും ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും ഉപയോഗമായിരുന്നു. (ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംവിധാനം കൃത്രിമമായി പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളോ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളോ ആണ് സിമുലേറ്ററുകൾ).
യഥാർത്ഥ സമുദ്ര സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് സമാനമായ കൃത്രിമ സാഹചര്യങ്ങൾ സിമുലേറ്ററുകളിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച്, സങ്കീർണ്ണമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ വളർത്താൻ ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു. ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ്, ഡാമേജ് കൺട്രോൾ ഡ്രില്ലുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ, കപ്പലുകളിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി പരിശോധന നടത്തുന്ന 'വിസിറ്റ്, ബോർഡ്, സെർച്ച് ആൻഡ് സീഷർ' (VBSS) തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക ഓപ്പറേഷനുകളിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മികച്ച പ്രായോഗിക പരിശീലനം ലഭിച്ചു. ഫ്ലാഗ് ഓഫീസർ സീ ട്രെയിനിംഗിന്റെ (FOST) മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പരിശീലനം നടന്നത്.
"ഒരു സമുദ്രം, ഒരു ദൗത്യം" എന്ന ആപ്തവാക്യം
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ അത് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും പരസ്പര വിശ്വാസം വളർത്താനുമുള്ള വേദിയായി മാറി. "ഒരു സമുദ്രം, ഒരു ദൗത്യം" എന്ന ഐഒഎസ് സാഗറിന്റെ ആപ്തവാക്യം അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രൊഫഷണലിസവും ടീം വർക്കുമാണ് ഈ പരിശീലന കാലയളവിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രകടിപ്പിച്ചത്.
ഹാർബർ ഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയായതോടെ പദ്ധതി ഇനി അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സമുദ്രത്തിൽ വെച്ചുള്ള സംയുക്ത പട്രോളിംഗും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ തുറമുഖ സന്ദർശനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തന വിന്യാസ ഘട്ടം ആരംഭിക്കും.
മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങൾക്കും നാവികസേനകൾക്കും വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു പരിശീലന പങ്കാളിയായി ഇന്ത്യ സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇന്ത്യൻ സമുദ്രമേഖലയുടെ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു.
