16 രാജ്യങ്ങൾ, ഒന്നരമാസം നീണ്ട കടൽ ദൗത്യം! ചരിത്രമെഴുതി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഐ.ഒ.എസ് സാഗർ
16 സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 38 നാവികരുമായി ഒന്നരമാസത്തിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന വിപുലമായ ദൗത്യത്തിന് ശേഷം ഐഎൻഎസ് സുനയന കൊച്ചിയിൽ തിരിച്ചെത്തി. സമുദ്ര മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും വളർച്ചയും ലക്ഷ്യം
Published : May 20, 2026 at 2:24 PM IST
എറണാകുളം: ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര മേഖലയിലെ സമാധാനവും കൂട്ടായ സുരക്ഷയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യൻ നാവികസേന സംഘടിപ്പിച്ച ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ 'ഐ.ഒ.എസ് സാഗർ' ബഹുരാഷ്ട്ര സമുദ്ര പര്യടനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. 16 സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 38 നാവികരുമായി ഒന്നരമാസത്തിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന വിപുലമായ ദൗത്യത്തിന് ശേഷമാണ് കപ്പൽ കൊച്ചിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തത്. ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡ് ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ മുതിർന്ന നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫാസ്റ്റ് ഇൻ്റെർസെപ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റുകളും ചേർന്ന് കപ്പലിനെ ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും വളർച്ചയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപിച്ച 'സാഗർ', 'മഹാസാഗർ' എന്നീ പദ്ധതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സംയുക്ത ദൗത്യം സംഘടിപ്പിച്ചത്. മേഖലയിലെ മുൻനിര സുരക്ഷാ പങ്കാളി എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയും സമുദ്ര സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ രാജ്യത്തിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ ദൗത്യം.
പങ്കാളികളായ രാജ്യങ്ങളും ദൗത്യത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയും
"ഒരു സമുദ്രം, ഒരു ദൗത്യം" എന്ന ആപ്തവാക്യവുമായി നടത്തിയ ഈ ദൗത്യം മേഖലയിൽ ഇന്നുവരെ നടന്നിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സംയുക്ത നാവിക പര്യടനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ 16 രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ ചരിത്ര ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളികളായത്. ബംഗ്ലാദേശ്, ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ, തായ്ലൻഡ്, മ്യാൻമർ, തിമോർ ലെസ്റ്റെ, ശ്രീലങ്ക, മാലിദ്വീപ്, മൗറീഷ്യസ്, സീഷെൽസ്, കെനിയ, ടാൻസാനിയ, മൊസാംബിക്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി.
2026 ഏപ്രിൽ 2-ന് മുംബൈയിൽ വച്ച് പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രി സഞ്ജയ് സേത്താണ് ദൗത്യം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത്. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഐ.എൻ.എസ് സുനയന മാലി (മാലിദ്വീപ്), ഫൂക്കറ്റ് (തായ്ലൻഡ്), ജക്കാർത്ത (ഇന്തോനേഷ്യ), സിംഗപ്പൂർ, യാംഗൂൺ (മ്യാൻമർ), ചട്ടോഗ്രാം (ബംഗ്ലാദേശ്), കൊളംബോ (ശ്രീലങ്ക) എന്നീ തന്ത്രപ്രധാനമായ വിദേശ തുറമുഖങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ നാവികസേനകളുമായി സംയുക്ത സമുദ്ര സുരക്ഷാ ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
പ്രൊഫഷണൽ പരിശീലനവും സംയുക്ത പങ്കാളിത്തവും
തുറമുഖങ്ങളിൽ നടത്തിയ സന്ദർശനങ്ങൾക്ക് പുറമെ സമുദ്ര സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക പരിശീലനങ്ങളും ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്നു. പാസേജ് എക്സസൈസുകൾ, ക്രോസ്-ഡെക്ക് ഇടപെടലുകൾ, സീമാൻഷിപ്പ് പരിണാമങ്ങൾ, വിദഗ്ധർ പങ്കെടുത്ത ആശയവിനിമയങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ സമുദ്ര പര്യടനത്തിന് മുന്നോടിയായി പങ്കാളികളായ വിദേശ നാവികർക്ക് കൊച്ചിയിലെ ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡിൽ വച്ച് വിപുലമായ പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നു.
കപ്പൽ നിയന്ത്രണം, തീപിടിത്തം തടയൽ, നാശനഷ്ടങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കൽ, കപ്പലുകളിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയുള്ള പരിശോധനകൾ, ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയിലാണ് കപ്പൽ ജീവനക്കാർക്ക് വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനം നൽകിയത്. കൂടാതെ കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ഐ.ഒ.എൻ.എസ് മാരിടൈം എക്സസൈസ് ടേബിൾ ടോപ്പ് കോൺഫറൻസിലും ഈ സംഘം പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾക്കെതിരെയുള്ള കൂട്ടായ്മ
കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ച ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡ് ഫ്ലാഗ് ഓഫീസർ കമാൻഡിംഗ്-ഇൻ-ചീഫ് വൈസ് അഡ്മിറൽ സമീർ സക്സേന, ദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ബഹുരാഷ്ട്ര നാവിക സംഘത്തിൻ്റെ മികച്ച പ്രകടനത്തെയും ഒത്തൊരുമയെയും അഭിനന്ദിച്ചു.
മേഖലയിലെ പരമ്പരാഗതമല്ലാത്ത സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളായ കടൽക്കൊള്ള, അനധികൃത മത്സ്യബന്ധനം, ആയുധ-മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, മറ്റ് സമുദ്ര നിയമലംഘനങ്ങൾ എന്നിവയെ കൂട്ടായി പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇത്തരം സംയുക്ത ദൗത്യങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. പരസ്പര വിശ്വാസവും പ്രവർത്തന ഏകോപനവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഐ.ഒ.എസ് സാഗറിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടന്ന് വൈസ് അഡ്മിറൽ സമീർ സക്സേന പറഞ്ഞു.
സമുദ്ര സുരക്ഷയും സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര മേഖലയിൽ സുസ്ഥിരമായ സമാധാനവും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും കൈവരിക്കാൻ ഇന്ത്യയും പങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഈ തന്ത്രപ്രധാന സമുദ്ര സൗഹൃദം കൂടുതൽ കരുത്തുപകരുമെന്ന് നാവികസേന അറിയിച്ചു.
