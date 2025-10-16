ETV Bharat / state

സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുടെ മറവിലെ തട്ടിപ്പ്: 3.31 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് കേസ്; ദമ്പതികൾക്ക് കഠിന തടവ്

കാർഷിക ലോണുകൾ തട്ടിയെടുക്കാൻ നിലവിലില്ലാത്ത സംഘടനകളുടെ പേരിൽ അപേക്ഷകൾ നൽകിയാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്.

CBI court verdict Bank loan scam Self Help Group fraud Joint Liability Group
തിരുവനന്തപുരം കോടതി സമുചയം (ETV Bharat)
തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിൽ (ഐഒബി) നിന്ന് കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ ദമ്പതികൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതി രണ്ട് വർഷം തടവും 14 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു. ബാലരാമപുരം ആറാലംമൂട്ടിലുള്ള ഐഒബി ബാങ്കിന് ഇതിൽ 12 ലക്ഷം രൂപ നൽകാനും കോടതി ഉത്തരവിൽ നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട്. കേസിൽ മൊത്തം നാല് പ്രതികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ഐഒബിയിലെ മുൻ മാനേജരായിരുന്ന ഒന്നാം പ്രതി നളിനി ജയകുമാറിനെ തെളിവുകളിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു. രണ്ടാം പ്രതിയും ബാലരാമപുരം ദുർഗ വനിത സ്വയം സഹായ ചാരിറ്റബൾ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡൻ്റുമായ ഓമന കേസിൻ്റെ വിചാരണക്കിടെ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതി ജഡ്ജി കെഎസ് രാജുവാണ് കേസിൽ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

തട്ടിയത് മൂന്ന് കോടിയിലേറെ രൂപ

ബാലരാമപുരം ദുർഗ വനിത സ്വയം സഹായ ചാരിറ്റബൾ സൊസൈറ്റിയുടെ മറവിൽ 2009 മുതൽ 2012 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നത്. കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് നൽകാനുള്ള ജോയിൻ്റ് ലൈബലിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്, എസ്എച്ച്ജി തുടങ്ങിയ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികൾ പ്രകാരമുള്ള ലോണുകൾ തട്ടിപ്പിനായി ഉപയോഗിച്ചു. നിലവിലില്ലാത്ത സംഘടനകളുടെ പേരിൽ അപേക്ഷകൾ ഐഒബി ബാങ്കിൽ നൽകി പ്രതികൾ മൂന്ന് കോടി 31 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നാണ് സിബിഐ കേസ്.

ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വയം സഹായ സംഘടനകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതികൾക്കായി സൊസൈറ്റിയിൽ ലഭിച്ച അപേക്ഷകൾ വഴിയാണ് പ്രതികൾ ഐഒബി ബാങ്കിനെ സമീപിച്ചത്. ഇത്തരത്തിൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ തുകകൾ ഇവർ കൈക്കലാക്കുകയായിരുന്നു. ലോൺ നൽകിയത് ഐഒബി ബാങ്കാണ് എന്ന വിവരം സ്വയം സഹായ സംഘടനകളെ അറിയിക്കാതെ സൊസൈറ്റിയാണ് തുക നൽകുന്നതെന്നു പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച് പ്രതികൾ മാസം തോറും സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടവ് തുക വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

കേസും അന്വേഷണവും

എന്നാൽ പ്രതികൾ ഈ മാസത്തവണ തുകകൾ ഐഒബി ബാങ്കിൽ അടച്ചില്ല. ലോൺ തുക തിരിച്ചടവ് കാലാവധി എത്തിയാൽ മറ്റൊരു ലോൺ എഴുതിയെടുത്ത് ആദ്യം എടുത്ത ലോൺ അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ രീതി. ഇപ്രകാരം 104 ലോണുകളാണ് പ്രതികൾ തിരിമറി കാട്ടി തട്ടിയെടുത്തത്. ഈ തട്ടിപ്പിന് ബാങ്ക് മാനേജർ കൂട്ടുനിന്നിരുന്നു. പുതിയ മാനേജർ ചുമതലയേറ്റപ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവരുന്നത്.

തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഐഒബി പരാതി നൽകുകയും സിബിഐ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. 2011 ജൂലൈ 26ന് സിബിഐ കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. പ്രോസിക്യൂഷൻ വിചാരണ ഘട്ടത്തിൽ 74 സാക്ഷികളെയും 488 രേഖകളും ഹാജരാക്കി. പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ചെന്തിൽ കുമാർ കെ.യാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരായത്.

