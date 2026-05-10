കേരള കോൺഗ്രസ് (എം)-നെ ക്ഷണിച്ചത് പൂർണമനസ്സോടെ; മുറിപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആ ഉപമ പിൻവലിക്കുന്നു: അപു ജോൺ ജോസഫ്
മാണി വിഭാഗത്തെ തിരിച്ചുവരാൻ ക്ഷണിച്ച തൻ്റെ പ്രസ്താവന ആത്മാർഥമായിരുന്നുവെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) നേതാവ് അപു ജോൺ ജോസഫ്
By PTI
Published : May 10, 2026 at 4:09 PM IST
ഇടുക്കി: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം)-നെ മാതൃസംഘടനയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് ആത്മാർഥതയോടെയാണെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് (ജോസഫ്) നേതാവ് അപു ജോൺ ജോസഫ്. ജോസ് കെ മാണിയെയും പാർട്ടിയെയും അപമാനിക്കാനല്ല താൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും അപു ഇടുക്കിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
നേരത്തെ മാണി വിഭാഗത്തെ തിരികെ വിളിച്ചപ്പോൾ 'മുടിയനായ പുത്രൻ' എന്ന ബൈബിൾ ഉപമ അപു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇത് തങ്ങളെ അപമാനിക്കാനാണെന്ന് ജോസ് കെ മാണി ആരോപിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് വിശദീകരണവുമായി അപു രംഗത്തെത്തിയത്. "ആ ഉപമ അവരെ വേദനിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പിൻവലിക്കുന്നു. മാണി സാർ കെട്ടിപ്പടുത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനം തകർന്നുപോകുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിന് നല്ലതല്ല എന്ന ബോധ്യത്തിലാണ് തിരികെ വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അവർ വന്നാൽ ഇരുകൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിക്കും," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പാർട്ടിയുടെ വാതിലുകൾ എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. അദ്ദേഹം ആ വാതിൽ അടയ്ക്കുന്നത് വരെ ആർക്കും തങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാമെന്ന് അപു പറഞ്ഞു. അവർ തിരിച്ചുവന്നാൽ, ഞങ്ങൾ അവരെ തുറന്ന കൈകളാൽ സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഒരു കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ, കെ എം മാണി സ്ഥാപിച്ച ഒരു പാർട്ടിയുടെ തകർച്ച സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് തനിക്ക് തോന്നുന്നുവെന്നും അപു പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം അംഗീകരിച്ച് മാണി വിഭാഗം തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. കർഷക പാർട്ടികളായി സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടികൾ, സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുപകരം കാർഷിക ഭൂമി സംബന്ധിയായ വിഷയങ്ങളിൽ ശക്തമായി ഇടപെടണമെന്നും അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചു.
എൽഡിഎഫ് ഘടകകക്ഷികൾക്കേറ്റ തിരിച്ചടിക്ക് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ജനാധിപത്യത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ഒരു മുന്നണിയുടെ മാത്രം ആധിപത്യം ഉണ്ടാകുന്നത് രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ സ്ഥിരതയെ ബാധിക്കുമെന്ന് അപു ജോൺ ജോസഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ അടുത്ത അഞ്ചുവർഷം മികച്ച ഭരണമായിരിക്കുമെന്നും ഇടുക്കിയിലെ കർഷക പ്രശ്നങ്ങളിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ശക്തമായി ഇടപെടുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണെന്നും അനുയോജ്യനായ നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവർക്ക് പ്രാപ്തിയുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു അപുവിൻ്റെ മറുപടി.
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിൻ്റെ ഭാഗമായ കേരള കോൺഗ്രസ് (ജോസഫ്) വിഭാഗം ഏഴ് സീറ്റുകളാണ് നേടിയത്. അതേസമയം എൽഡിഎഫിൻ്റെ ഭാഗമായ കേരള കോൺഗ്രസ് (മാണി) ഒരു മണ്ഡലത്തിലും വിജയിച്ചില്ല.
