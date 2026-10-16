പാലക്കാട് ആള്ക്കൂട്ട കൊല; അന്വേഷണം തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു വ്യാപിപ്പിച്ചു; കുറ്റക്കാര്ക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി
കേരളത്തില് കുറ്റകൃത്യങ്ങള് നടത്തിയ ശേഷം അതിവേഗം തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു രക്ഷപ്പെടാന് കഴിയുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി.
Published : October 16, 2026 at 2:57 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് മീനാക്ഷിപുരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയിലെ മൂലത്തറ ഡാമിനു സമീപം വണ്ടിത്താവളത്ത് അജ്ഞാതനെ ആള്ക്കൂട്ടം മര്ദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ അന്വേഷണം തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല നിയമസഭയില് അറിയിച്ചു. മീനാക്ഷിപുരം തമിഴ്നാടുമായി ചേര്ന്നു കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ഒട്ടനവധി ക്രിമിനല് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്.
കേരളത്തില് കുറ്റകൃത്യങ്ങള് നടത്തിയ ശേഷം അതിവേഗം തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു രക്ഷപ്പെടാന് കഴിയും. മാത്രമല്ല, മരിച്ചയാളിനെ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിയാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില് മരിച്ചയാളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പ്രതികളിലാരെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കില് കണ്ടെത്തുന്നതിനും തമിഴ്നാട് ഇൻ്റലിജന്സ് എഡിജിപിയോടു ബന്ധപ്പെടാന് കേരള ഇൻ്റലിജന്സ് എഡിജിപിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. മരിച്ചയാളെ തിരിച്ചരിയാന് സഹായകമായ വിവിരങ്ങള് ലഭിക്കുന്നതിനായി ബസ് സ്റ്റേഷനുകള്, റെയില്വേ സ്റ്റേഷനുകള് എന്നിവിടങ്ങളിലും പത്രമാധ്യമങ്ങള് വഴിയും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള് വഴിയും മരിച്ചയാളിൻ്റെ ചിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില് കാര്ത്തിക്(26), സഞ്ജയ്(27), മണികണ്ഠന്(25), കതിരേശന് (23), നവീന്(24), പ്രശാന്ത്കുമാര്(35), സൂര്യപ്രകാശ് (25) എന്നീ പ്രതികളെ അറസ്റ്റു ചെയ്ത് കോടതിയില് ഹാജരാക്കി ജുഡീഷ്യല് കസ്റ്റഡിയില് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. മൂലത്തറ ഡാമിനു സമീപം ഏകദേശം 35- 40 വയസു പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് മരണപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നതായി ഒക്ടോബര് 11 രാവിലെ കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സാമ്പ്രി മുന് വാര്ഡ് മെമ്പര് ജികെ കമലേഷ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് ഹാജരായി മൊഴി നല്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് പൊലീസ് അസ്വാഭിക മരണത്തിന് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു. മരണമടഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തില് 52 ഓളം മുറിവുകള് ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
മരണമടഞ്ഞ ആളുടെ മൃദേഹം തൃശൂര് മെഡിക്കല് കോളജില് പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം നടത്തി. മരണമടഞ്ഞ ആള്ക്ക് ദേഹോപദ്രവം ഏറ്റിട്ടുള്ളതായി പോസ്റ്റുമാര്ട്ടത്തില് വെളിവായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് സിസിടിവി ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് മരണപ്പെട്ടയാളെ കുറേ പേര് ചേര്ന്ന് കല്ലെറിയുന്നതും മര്ദിക്കുന്നതും കണ്ടെത്തിയത്. സാമ്പ്രി സ്വദേശിയായ ഒരു സ്ത്രീക്കു മുന്നില് കൊല്ലപ്പെട്ടയാള് നഗ്നതാ പ്രദര്ശനം നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിനു പിന്നിലെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില് ബോധ്യമായത്. ചിറ്റൂര് ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് കേരളത്തിന് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാന് കഴിയില്ല.
ഒരാള് തെറ്റു ചെയ്താല് അയാളെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള നിയമം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അതല്ലാതെ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാന് ആരെയും അനുവദിക്കില്ല. തെറ്റു ചെയ്തവരെ ശിക്ഷിക്കാന് കോടതിയും പൊലീസുമുണ്ട്. അല്ലാതെ ആള്ക്കൂട്ടം ചേര്ന്ന് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. മാത്രമല്ല, ഇതിലെ പ്രതികളെല്ലാം ചെറുപ്പക്കാരാണ്. ഈ നടന്ന സംഭവം ചെറുപ്പക്കാര്ക്ക് ഭൂഷമായ ഒന്നല്ല. പെലീസ് ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കും. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് കേരളത്തില് ഇനി ആവര്ത്തിക്കാന് പാടില്ല. അട്ടപ്പാടിയിലെ മധുവിനെ ആള്ക്കൂട്ടം കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം കേരലത്തിലെ അവസാനത്തെ സംഭവമാകട്ടെ എന്ന് അന്ന് ഈ കേസ് പരിഗണിച്ച എസ്എസി, എസ്ടി കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നതാണ്.
എന്നിട്ടും ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് ആവര്ത്തിക്കുന്നത് കേരളത്തിനു ഭൂഷണമല്ല. മീനാക്ഷിപുരത്ത് ധാരളം കുറ്റകൃത്യങ്ങള് നടക്കുന്നു എന്നു കണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് താന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്താണ് അവിടെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് സ്ഥാപിച്ചത്. ആള്ക്കുട്ട കൊലയുടെ കാര്യത്തില് ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകും. പെലീസ് അന്വേഷണം ഊര്ജിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അട്ടപ്പാടിയിലെ മധുവിന്രെ കുടുംബത്തിനുണ്ടായ അനുഭവം ഇവിടെയുണ്ടാകരുതെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ചിറ്റൂര് എംഎല്എ സുമേഷ് അച്യുതന് അവതരിപ്പിച്ച സബ്മിഷനു മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു ആഭ്യന്തരമന്ത്രി.
Also Read:വയോജന സംരക്ഷണ ബില്ലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ; ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുക യഥാർഥ വെല്ലുവിളി