കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണും ജലാശയങ്ങളും കീഴടക്കി അധിനിവേശ ജീവികൾ; ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന പഠനവിവരങ്ങൾ പുറത്ത്
കേരളത്തിലെ തനത് ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെയും നാടൻ മത്സ്യങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിന് അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളും വിദേശ മത്സ്യങ്ങളും കടുത്ത ഭീഷണിയാകുന്നതായി പഠനം.
Published : May 28, 2026 at 8:43 PM IST
കണ്ണൂർ : അധിനിവേശ സസ്യങ്ങൾ മണ്ണിലെ പോഷകങ്ങളെയും ജലത്തെയും വലിയതോതിൽ കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ചെറു സസ്യങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക വളർച്ച തടസ്സപ്പെടുന്നുവെന്ന് പഠനം കണ്ടെത്തുന്നു.
ആവാസവ്യവസ്ഥയെ തകിടം മറിക്കുന്ന ഇവ ഔഷധസസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ വളർച്ച ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്ന് പരിസ്ഥിതി ഗവേഷകനും അദ്ധ്യപകനുമായ ഡോ. ബെന്നി പറയുന്നു. ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ മണിയൂർ പുറമേരി തലശ്ശേരി വടകര നഗരസഭകളിൽ നടത്തിയ ഫീൽഡ് പഠനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായത്.
തിരുവള്ളൂർ കായക്കൊടി വില്യപ്പൂണി പിണറായി പഞ്ചായത്തുകളിലും ജൈവവിദ്യാർ തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള പഠനത്തിലും ഇത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സൂര്യപ്രകാശം പോലും തടയുന്ന ഹരിത അധിനിവേശം
നാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിലെ വയൽ വരമ്പുകൾ ചെറുകാടുകൾ ജലാശയങ്ങൾ പുഴയോരങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എല്ലാം അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളുടെ വ്യാപനം ആണ്. വയറവള്ളി കമ്മൽ പൂവ്,ധൃതരാഷ്ട്ര പച്ച, തേൻപൂവള്ളി,മെക്സിക്കൻ സൂര്യകാന്തി എന്നിവ ചെറുമരങ്ങളെയും കുറ്റിച്ചെടികളെയും പൂർണമായും മൂടി സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാതാക്കി അവയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ജലം,മണ്ണിലെ പോഷകങ്ങൾ എന്നിവ വലിയതോതിൽ കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ തനത് ചെറു സസ്യങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക വളർച്ചയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഔഷധ പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യമുള്ള കീഴാർനെല്ലി മുക്കുറ്റി,കഞ്ഞണ്ണി,തഴുതാമ പല്ലുവേദനച്ചെടി, കല്ലുരുക്കി തുടങ്ങി വിവിധയിനം തനത് പുൽച്ചെടികൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇല്ലാതായി ജലാശയങ്ങളിലും.
കായലുകളിലും പുഴകളിലും വിദേശി കൊള്ള; നാടൻ മത്സ്യങ്ങൾ വംശനാശഭീഷണിയിൽ
സമാന പ്രതിസന്ധിയാണ് വിദേശമത്സരങ്ങളായ തിലോപ്പിയ, ആഫ്രിക്കൻ മുഴു തുടങ്ങിയവ കുളങ്ങൾ പുഴകൾ കായലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപകമായി എത്തിച്ചേർന്നതോടെ നാടൻ മത്സ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ നാടൻ മത്സ്യങ്ങളുടെ മുട്ടകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും വിദേശ മത്സ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വിദേശ പഴങ്ങളോട് പ്രിയം; അവഗണിക്കപ്പെട്ട് നാട്ടുവൃക്ഷങ്ങൾ
കാർഷിക മേഖലയിലും വലിയ മാറ്റമുണ്ട് ഒന്നരവർഷം മുതൽ രണ്ടു വർഷത്തിനകം വിളവ് തരുന്ന വിദേശഫല വർഷങ്ങളിലേക്കാണ് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നാട്ടുപ്ളാവ് , ഞാവൽ, ആമ്പഴം ചാമ്പ തുടങ്ങിയത് വൃക്ഷങ്ങൾ അവഗണനയിലാണ് ഇത് ഭാവിയിൽ വലിയ പരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.
അടിയന്തര ജനകീയ ഇടപെടൽ വേണം
ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തിന് അടിയന്തരമായ ജനകീയ ഇടപെടലുകളും ബോധവൽക്കരണവും നടത്തണം പ്രാദേശിക ജൈവവൈദ്യ രജിസ്റ്ററുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി അധിനിവേശം സസ്യങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം സ്ഥാനത്ത് മത്സ്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ പദ്ധതികൾ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ജൈവവിദ്യാസംരക്ഷണം ശക്തമാക്കുകയും വേണം ബെന്നി പറയുന്നു
