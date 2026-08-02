ETV Bharat / state

പറമ്പിക്കുളത്തിൻ്റെ ടൈഗര്‍മാന്‍ ശ്രീനിവാസന്‍; ഒരായുസിനിടയില്‍ ഇത്രയും തവണ കടുവകളെ നേരില്‍ക്കണ്ട മറ്റാരുമുണ്ടാകില്ല

കാടു കീഴടക്കിയ മൂന്നാം ക്ലാസുകാരനായ താന്‍ കണ്ടറിഞ്ഞ കടുവകളുടെ അറിയപ്പെടാത്ത ജീവിത രീതികളും ശീലങ്ങളും ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു

PARAMBIKULAM TIGER RESERVE TIGER MAN SREENIVASAN UNKNOWN LIFESTYLE OF TIGER FOOD HABITS OF TIGER
Srinivasan, the Tigerman of Parambikulam Tiger Reserve (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 2, 2026 at 9:06 AM IST

12 Min Read
Choose ETV Bharat

ബിജു ഗോപിനാഥ്

തിരുവനന്തപുരം: 1999 ലാണെന്നാണ് ശ്രീനിവാസൻ്റെ ഓര്‍മ്മ. ഒരു 16, 17 വയസുണ്ടാകും. പറമ്പിക്കുളം വന്യ ജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ പറമ്പിക്കുളം-ആളിയാര്‍ പാലത്തിലിരുന്ന് ശ്രീനിവാസന്‍ ചൂണ്ടയിട്ട് മീന്‍ പിടിക്കുന്നു. ചൂണ്ടയില്‍ മീന്‍ കൊത്തുന്നതും കാത്ത് ശ്രീനിവാസന്‍ ഇരിക്കുമ്പോള്‍ പാലത്തിൻ്റെ ഒരിടത്ത് വല്ലാത്തൊരു മുരള്‍ച്ച.

വന്യ മൃഗങ്ങള്‍ക്ക് അണക്കെട്ട് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിന് വനം വകുപ്പ് നിര്‍മ്മിച്ച ഈ പാലത്തിലൂടെ ആനയും കാട്ടുപോത്തും കടന്നു പോകുന്നത് ശ്രീനിവാസനറിയാം. ഈ പാലത്തില്‍ ഉയരത്തില്‍ ഒരു ഷട്ടറുണ്ട്. മുരള്‍ച്ച തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതു മനസിലാക്കി ശ്രീനിവാസന്‍ ഷട്ടറിനു മുകളിലേക്കു കയറി നിന്നു.

തൻ്റെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിയുന്നില്ല. ഒരു കടുവ അതാ പാലത്തിലൂടെ താന്‍ ചൂണ്ടയിട്ട് കാത്തിരുന്നിടത്തു കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. ഷട്ടറിനു മുകളിലിരുന്ന് അന്ന് ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ച് ആദ്യമായി ശ്രീനിവാസന്‍ ഒരു കടുവയെ നേരിട്ടു കണ്ടു. ജീവിതത്തില്‍ രണ്ടായിരത്തിലധികം തവണ കടുവകളെ നേരിട്ടു കാണുക എന്ന അത്യപൂര്‍വ്വ അനുഭവത്തിന് അറിയാതെ അവിടെ തുടക്കം കുറിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. പിന്നെ മീന്‍ പിടിക്കാന്‍ നില്‍ക്കാതെ ശ്രീനിവാസന്‍ അമ്പരപ്പോടെ ഓടിയത് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസിലേക്കായിരുന്നു.' സാര്‍ ഞാന്‍ ഒരു കടുവയെ കണ്ടു'-ശ്രീനിവാസന്‍ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അവര്‍ക്ക് വിശ്വാസം വന്നില്ലെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പാലത്തില്‍ വന്ന് കടുവയുടെ കാല്‍പ്പാടുകള്‍ പരിശോധിച്ചു മടങ്ങി. പിന്നെയും പല ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി കാട്ടില്‍ പോകുമ്പോള്‍ ഒന്നും രണ്ടും കടുവകളെ കാണാന്‍ തുടങ്ങി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇക്കാര്യം വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു പറയുമ്പോള്‍ താന്‍ നുണ പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കളിയാക്കി വിടും. അങ്ങനെ ഇനി കടുവകളെ കാണുമ്പോള്‍ കണ്ടെന്നുള്ളതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവോടു കൂടി വനം ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു പറയണമെന്ന് ശ്രീനിവാസന്‍ മനസിലുറപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിന് ക്യാമറ വേണം, പക്ഷേ എങ്ങനെ? ഇക്കാര്യം അമ്മാവനോടു പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം എവിടെ നിന്നോ ഒരു ചെറിയ കാമറ സംഘടിപ്പിച്ചു തന്നു. പിന്നെ കടുവകളെ കാണുമ്പോള്‍ ഫോട്ടോയെടുക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ചില ദിവസങ്ങളില്‍ ഒന്നലധികം കടുവകളെ കണ്ടു. എല്ലാ ദിവസവും പടമെടുത്ത് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസില്‍ കാണിക്കും. സംഗതി ഗൗരവമാണെന്ന് വനം ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും ബോധ്യമായി.

ശ്രീനിവാസന്‍ നല്‍കിയ ഈ തെളിവുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരത്തി വനം വകുപ്പ് നിരന്തരം നടത്തിയ ഇടപെടലില്‍ 2010ല്‍ പറമ്പിക്കുളം വന്യ ജീവി സങ്കേതം പറമ്പിക്കുളം കടുവാ സങ്കേതമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിനകം ശ്രീനിവാസനെ വനം വകുപ്പ് താത്കാലിക വാച്ചറായി പറമ്പിക്കുളത്ത് നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 26 വര്‍ഷമായി പറമ്പിക്കുളം കടുവാ സങ്കേതത്തിലെ താത്കാലിക വാച്ചറായി ശ്രീനിവാസന്‍ കാടുമായി ഇഴചേര്‍ന്നു ജീവിക്കുന്നു.

കടുവകളെ കാണാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല, പക്ഷേ പറമ്പിക്കുളത്തെ ടൈഗര്‍മാനായി

മലസ്യര്‍, മലമലസ്യര്‍, മുതുവാന്‍, കാടര്‍ എന്നിങ്ങനെ നാലു ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളാണ് പറമ്പിക്കുളം വന മേഖലയിലെ പരമ്പരാഗത വിഭാഗങ്ങള്‍. ശ്രീനിവാസന്‍ മലസ്യര്‍ വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട ആളാണ്. തീരെ ചെറുപ്പത്തിലേ അച്‌ഛനും അമ്മയുമൊക്കെ മനുഷ്യനെ കൊന്നു തിന്നുന്ന ക്രൂരനായ കാട്ടു മൃഗമായാണ് കടുവയെ ഞങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കു മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അതിനാല്‍ പരമാവധി കടുവകളെ കാണാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കില്‍ കടുവകളില്‍ നിന്ന് അകന്നു നില്‍ക്കുക എന്നതായിരുന്നു ശീലം. മുത്തച്‌ഛനും അച്‌ഛനുമൊക്കെ ആനപ്പാപ്പാന്‍മാരായിരുന്നു.

ആനകളെ വാരിക്കുഴികളില്‍ വീഴ്ത്തി അവയെ പരിശീലിപ്പിച്ചു നാട്ടാനകളാക്കുന്ന ആനപ്പന്തികളിലായിരുന്നു അവര്‍ പണിയെടുത്തിരുന്നത്. ഇതാണ് കുലത്തൊഴിലെന്നും ഈ തൊഴിലില്‍ തുടരണമെന്നും ചെറുപ്പത്തിലേ അച്‌ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്തു കൊണ്ടോ എനിക്ക് ഈ തൊഴിലില്‍ താത്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ കൂലിപ്പണിക്കിറങ്ങി. വിറകുവെട്ട്, മീന്‍ പിടുത്തം എന്നിവയൊക്കെയായിരുന്നു തൊഴില്‍. ഇടയ്ക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസില്‍ പണിക്കു പോകും. എല്ലാ തൊഴിലും വളരെ വേഗത്തില്‍ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ട് ഒരു ഡിഎഫ്ഒയും റേഞ്ച് ഓഫിസറും ചേര്‍ന്ന് ഒരിക്കല്‍ കടുവ കണക്കെടുപ്പ് പണിക്ക് കൂടെ കൂട്ടി.

അന്ന് കടുവയുടെ കാല്‍പ്പാദ അടയാളം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ജോലി. കാല്‍പ്പാദം കണ്ടെത്തി അവ അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തിയാണ് കടുവ ആണോ പെണ്ണോ എന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. കടുവകളുടെ കാല്‍പ്പാദ അടയാളത്തിന് പഗ്മാര്‍ക്ക് എന്നാണ് പറയുക. പക്ഷേ പഗ്മാര്‍ക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കണക്കെടുപ്പ് കൃത്യമാകണമെന്നില്ല. മണലിലെ കടുവയുടെ പഗ്മാര്‍ക്ക് വളരെ ചെറുതും അവ്യക്തവുമായിരിക്കും. ഇതേ കടുവയുടെ പഗ്മാര്‍ക്ക് ചതുപ്പിലാണെങ്കില്‍ വളരെ വലുതായി കാണും. അപ്പോള്‍ ഇത് രണ്ടും രണ്ടു കടുവയാണെന്ന് കരുതാനിടയുണ്ട്. അതൊഴിവാക്കാന്‍ പിന്നീട് ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചു.

തറയില്‍ നിന്ന് രണ്ടു രണ്ടര അടി ഉയരത്തിലാണ് കാമറ സ്ഥാപിക്കുക. കടുവകള്‍ കടന്നു പോകുമ്പോള്‍ കാമറ ഫ്‌ളാഷ് മിന്നും. കടുവകള്‍ കാണപ്പെടാനിടയുള്ള സ്ഥലങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയാണ് കാമറ ട്രാപ്പിങ്. 30 ദിവസം ക്യാമറ നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും. എട്ടു ബാറ്ററികളുള്ള കാമറയാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തില്‍ കാമറ സ്ഥാപിക്കുന്നിടങ്ങള്‍ മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പോയി പരിശോധിക്കുകയാണ് പിന്നെ എനിക്കു തന്ന ജോലി. കാരണം ആന കടന്നു പോകുന്ന വഴികളില്‍ കാമറ ഫ്‌ളാഷ് അടിക്കുന്നത് ആനകള്‍ക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെടില്ല. ആനകള്‍ കാമറകള്‍ തട്ടിക്കളയും, അല്ലെങ്കില്‍ തുമ്പിക്കൈകൊണ്ട് തിരിച്ചു വയ്ക്കും. അതല്ലെങ്കില്‍ തുമ്പിക്കൈകൊണ്ടെടുത്ത് വായില്‍ വച്ച് കടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു കളയും.

ക്യാമറകളെല്ലാം പഴയ പോലെ വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായാണ് മൂന്നു ദിവസത്തിലൊരിക്കല്‍ പോയി പരിശോധിക്കുന്നത്. തറയില്‍ നിന്ന് രണ്ട് രണ്ടര അടി ഉയരത്തില്‍ മാത്രമായതിനാല്‍ പുല്ലുകള്‍ വളര്‍ന്ന് ക്യാമറയുടെ ലെന്‍സ് മറയും. അതിനാല്‍ മൂന്നു ദിവസത്തിലൊരിക്കല്‍ പോകുമ്പോള്‍ ഈ പുല്ലുകള്‍ ക്യാമറയ്ക്കു മുന്നില്‍ നിന്നു വെട്ടിമാറ്റും. ഇങ്ങനെ കാമറ പരിശോധിക്കാന്‍ പോകാത്ത ദിവസം വീട്ടിലിരുന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നതിനു പകരം കാട്ടിലേക്ക് കടുവകളെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങും. അങ്ങനെ കടുവയെ തേടിയിറങ്ങുമ്പോള്‍ കടുവകളെ കാണും. ചില ദിവസങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ കടുവകളെ കാണുന്നുണ്ടാകില്ലെങ്കിലും കടുവ എന്നെ കാണുന്നുണ്ടാകും.

കടുവകള്‍ മാത്രമല്ല, പുതിയ ജീവികള്‍, മറ്റു വന്യ മൃഗങ്ങള്‍, ഉരഗങ്ങള്‍, സസ്യങ്ങള്‍ എന്നിവയെല്ലാം ഈ യാത്രയില്‍ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ ഒരു ദിശയില്‍ മാത്രം 25 കിലോമീറ്റര്‍ ഒരു ദിവസം നടക്കും. തിരികെ വീണ്ടും 25 കിലോമീറ്റര്‍. ഒരു ദിവസം കാട്ടിലൂടെ 50 കിലോമീറ്റര്‍ നടത്തം. ഈ നടത്തത്തിനിടയില്‍ ചിലപ്പോള്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ കടുവളെ വരെ കണ്ടെന്നിരിക്കും. കടുവളെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം ഫോട്ടോയെടുക്കും. ഫോട്ടോയെടുക്കാനായി ലോണെടുത്ത് ഒരു ക്യാമറ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മനസിൻ്റെ തൃപ്‌തിക്കാണ് ഫോട്ടോയെടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പടമെല്ലാം ഫോറസ്റ്റുകാരെ ഏല്‍പ്പിക്കും. അങ്ങനെ കടുവകളെ നേരില്‍ക്കണ്ട് കണ്ട് കിട്ടിയ പേരാണ് ടൈഗര്‍മാന്‍ എന്ന്.

ഇതുവരെ രണ്ടായിരത്തിലേറെ കടുവ സൈറ്റിങ്

26 വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ രണ്ടായിരത്തിലേറെ തവണ കടുവകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. 285 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ വിസ്‌തൃതിയുള്ള പറമ്പിക്കുളത്ത് ആകെ 12 കടുവകളെയാണ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതില്‍ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം സ്വാഭാവികമായി മരണപ്പെട്ടു. ചിലത് കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ കുത്തേറ്റു ചത്തു. 20-30 കിലോീറ്റര്‍ വനത്തിനുള്ളിലൂടെ നടക്കുമ്പോള്‍ ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു കടുവയെ കാണുമ്പോള്‍ അതെല്ലാം മറക്കും. കാട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോള്‍ ഒരു മാസത്തില്‍ എട്ടോ പത്തോ കടുവകളെ കാണും.

ഒരു മാസത്തില്‍ 36 തവണ കടുവകളെ കണ്ട സാഹചര്യങ്ങള്‍ പോലുമുണ്ട്. ഒരു ദിവസം മൂന്ന് വ്യത്യസ്‌ത കടുവകളെ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. ഒരു ദിവസം 5 കടുവകളെ കണ്ടു. മനസു നിറച്ചു ഫോട്ടോയെടുത്തു. പറമ്പിക്കുളത്ത് ഇതിനകം കണ്ട 12 കടുവകള്‍ പിന്നീട് 6 എണ്ണമായി. ആറു കടുവകള്‍ അവിടെ നിന്ന് മറ്റെവിടേക്കോ കുടിയേറിയിരിക്കും. അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റു കടുവകള്‍ വന്ന് ഈ കടുവകളെ ഓടിച്ചു വിട്ട് ടെറിട്ടറി കയ്യേറിയിരിക്കും.

ഓരോ കടുവകളെയും ഓരോ തവണ കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. അവയുടെ വരകള്‍ ഓരോ കടുകള്‍ക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിരിക്കും. ഒരു കടുവയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വരകള്‍ മറ്റൊരു കടുവയ്ക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. ഓരോ കടുവയെയും കാണുമ്പോള്‍ ഫോട്ടോ എടുക്കും. അതു വച്ച് ഓരോ കടുവയെയും പരിശോധിച്ച് വ്യത്യസ്‌തമാണോ അല്ലെയോ എന്നു കണ്ടെത്താനാകും. പറമ്പിക്കുളത്ത് 20-23 കടുവകള്‍ നിലവിലുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്.

കടുവകള്‍ക്കും സ്വന്തം ടെറിട്ടറി

കടുവ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതകള്‍, അവര്‍ വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍ അവ ഇണ ചേരുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യര്‍ പരമാവധി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. കടുവകള്‍ ജീവിക്കുന്നത് അവരുടെ സ്വന്തം ടെറിട്ടറികളിലാണ്. അവിടേക്ക് മനുഷ്യന്‍ ഒരിക്കലും കടക്കാതിരിക്കുക. അതു കടക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ കൂടുതലായും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു ആണ്‍ കടുവയ്ക്ക് ഏകദേശം 100 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ സ്വന്തം ടെറിട്ടറി അഥവാ ഭൂപ്രദേശം. ഇതില്‍ 10മുതല്‍ 20 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ അതിന്റെ ഇണയുടെ ഹോം റേഞ്ച് ആണ്. ഹോം റേഞ്ച് ചിലപ്പോള്‍ 50 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ വരെ ആകാം.

ആണ്‍ കടുവകള്‍ പത്തോ ഇരുപതോ ദിവസത്തിനിടയില്‍ മറ്റു കടുവകള്‍ അവരുടെ ടെറിട്ടറി കയ്യടക്കാതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സ്വന്തം ടെറിട്ടറി അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതിനുള്ളിലേക്ക് മനുഷ്യന്‍ കടക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യ-വന്യ ജീവി സംഘര്‍ഷത്തിനിടയാകുന്നത്. കടുവയുടെ ടെറിട്ടറിയില്‍ ചിലപ്പോള്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ പെണ്‍കടുവകള്‍ കൂടി കണ്ടെന്നു വരാം. എല്ലാ വര്‍ഷവും കടുവകള്‍ ഇണ ചേരും. അങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികള്‍ രണ്ടോ മൂന്നോ കാണും. മൂന്നു വര്‍ഷം വരെ കുട്ടികള്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടാകും.

കടുവ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ അവയുടെ ശൈശവവും ബാല്യവും കൗമാരവും കടന്ന് രണ്ടര മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ലക്ഷണമൊത്ത കടുവകളാകും. അപ്പോള്‍ കടുവക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാതാപിതാക്കള്‍ അടിച്ചോടിക്കും. പിന്നെ അതിലുള്ള ആണ്‍ കടുവകള്‍ എവിടെയെങ്കിലും പോയി സ്വന്തമായി ടെറിട്ടറി കണ്ടെത്തണം. മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള ജീവിത്തിനിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേട്ടയാടല്‍, മല്‍പ്പിടുത്തം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിച്ചിരിക്കും. മാത്രമല്ല, ഒരു ആണ്‍ കടുവ, അവയുടെ ഇണകളായ ഒന്നോ രണ്ടോ പെണ്‍ കടുവകള്‍ മുതിര്‍ന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ കടുവാ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ഇത്രയും പേര്‍ക്ക് ഇരയെ കണ്ടെത്തുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്.

ഒരു മ്ലാവിനെയോ മറ്റോ ഒരു ദിവസം പിടികൂടിയാല്‍ ഇത്രയും അംഗങ്ങള്‍ക്ക് അതു മതിയാകില്ല. അതു കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ രണ്ടര മൂന്നു വര്‍ഷമാകുമ്പോള്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ കൂട്ടത്തില്‍ നിന്ന് അടിച്ചോടിക്കുന്നത്. കൂട്ടത്തില്‍ നിന്നു പുറത്താക്കുമ്പോഴേക്കും കടുവ കുട്ടി മുതിര്‍ന്ന് ശക്തനായ ഒരു കടുവയായി മാറിക്കഴിയും. പെണ്‍കുട്ടികളാണെങ്കില്‍ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ടെറിട്ടറിയില്‍ തന്നെ കഴിയും. ആണ്‍ കടുവയെ അച്ഛനും അമ്മയും ചേര്‍ന്ന് അടിച്ചോടിക്കും. അങ്ങനെ അവര്‍ പുതുതായി ടെറിട്ടറി കണ്ടെത്തുകയോ തങ്ങളെക്കാള്‍ ദുര്‍ബ്ബലനായ മറ്റൊരു കടുവയുടെ ടെറിട്ടറിയില്‍ കയറി ആ കടുവയെ കൊന്ന് ആ ടെറിട്ടറി പിടിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യും.

എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് കടുവകളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലായി കണാനാകുക?

ചതുപ്പ്, പുഴയുടെ തീരങ്ങള്‍, കുന്ന്, ചരിവ്, വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടെയെല്ലാം കടുവകളെ കാണാം. വേനല്‍ കാലത്ത് ഇവിടെയൊന്നും വെള്ളമുണ്ടാകില്ല. അതിനാല്‍ നേരത്തെ തന്നെ വെള്ളമുള്ള സ്ഥലങ്ങള്‍ വേനല്‍ക്കാലത്തേക്കു വേണ്ടി കടുവ കണ്ടെത്തി വയ്ക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ വേനല്‍ക്കാലത്തും കടുവകളെ കാണുമെന്നതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സ്ഥലങ്ങള്‍ ഞാന്‍ രഹസ്യമായി കണ്ടെത്തി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം പത്തിരുപതു കിലോമീറ്റര്‍ നടന്നിട്ടും ചിലപ്പോള്‍ കടുവകളെ കാണുന്നില്ലെങ്കില്‍ കടുവയ്ക്ക് ഇര കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഊഹിക്കും. ചിലപ്പോള്‍ കാട്ടു പോത്തിനെയോ മറ്റോ വേട്ടയാടി കടുവ വേറെയെവിടയെങ്കിലുമായിരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ ഏതെങ്കിലും പുഴയോ വെള്ളച്ചാട്ടമോ ലക്ഷ്യമാക്കി ഞാന്‍ സഞ്ചരിക്കും. അപ്പോള്‍ അവിടെ കാട്ടുപോത്തിനെ വേട്ടയാടി ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ച് അവിടെ ചെളിയില്‍ സുഖമായി കടുവ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും.

കടുവയുടെ ഇഷ്‌ട ഇരകള്‍

കാട്ടുപോത്ത്, ആന, മ്ലാവ് തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളെയാണ് കൂടുതലും പിടികൂടുന്നത്. നാലുമുതല്‍ ആറു വയസുവരെ പ്രായമുള്ള ആനക്കുട്ടികളെ കടുവ പിടിച്ച് ഇരയാക്കും. പുള്ളിമാനും കരിങ്കുരങ്ങുമൊക്കെ കടുവയ്ക്ക് ഇഷ്‌ടമാണ്.

ഒരു കാട്ടുപോത്തിനെ വേട്ടയാടി പിടിച്ചാല്‍സാധാരണ ഗതിയില്‍ എത്ര ദിവസമെടുക്കും അതിനെ കഴിച്ചു തീര്‍ക്കാന്‍?

പരമാവധി അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് കഴിച്ചു തീര്‍ക്കും. കാട്ടു പോത്തിനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ മാസം കൂടുതലുള്ള പുറകു വശം ആദ്യം കഴിച്ച് അതിൻ്റെ ചോര കുടിക്കും. പിറ്റേ ദിവസം മുതല്‍ ഇറച്ചി ചീഞ്ഞു തുടങ്ങും. ഇറച്ചി ചീഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോള്‍ അതു കൂടുതല്‍ മൃദുവാകും. അപ്പോഴാണ് കടുവയ്ക്ക് അതു കൂടുതല്‍ രുചികരമാകുന്നത്. അതു കാരണം കടുവ കൂടുതല്‍ കഴിക്കും. ചിലപ്പോള്‍ ഒരു ദിവസം 50 കിലോ ഇറച്ചി വരെ കഴിക്കും. ചീഞ്ഞു കഴിയുമ്പോള്‍ ഇറച്ചിയുടെ അളവു ചുരുങ്ങും. പിന്നെ രുചിയും കൂടും. അപ്പോള്‍ നാലു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ തന്നെ മുഴുവനും കഴിക്കും. കാട്ടു പോത്തിൻ്റെ തോല്‍, കൊമ്പ് ഇതൊന്നും കടുവ കഴിക്കില്ല. എന്നാല്‍ കടുവയുടെ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കില്‍ അവ ഇരയുടെ എല്ലാ ഭാഗവും കഴിച്ചു തീര്‍ക്കും. പത്തോ ഇരുപതോ ശ്രമത്തിനിടയിലാണ് കടുവയ്ക്ക് ഒരു ഇരയെ കിട്ടുന്നത്.

കാട്ടിലെ ഇത്രയും കരുത്തനായ മൃഗമായിട്ടും കടുവയ്ക്ക് ഇരപിടുത്തം അതീവ ദുഷ്‌കരമായ കാര്യമാണ്. പത്തോ ഇരുപതോ തവണ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ് കടുവയ്ക്ക് ഒരു കാട്ടുപോത്തിനെയോ ഒരു പുള്ളിമാനിനെയോ ഒരു മ്ലാവിനെയോ പിടികൂടാന്‍ കഴിയുന്നത്. കടുവ ഒരു മ്ലാവിനെ കണ്ടു പതുങ്ങി കിടക്കുമ്പോള്‍ മുകളില്‍ മരത്തിലിരുന്ന് ഒരു കരിങ്കുരങ്ങ് ഇതു കാണും. ഉടന്‍ തന്നെ കരിങ്കുരങ്ങ് അപായ മുന്നറിയിപ്പ് ശബ്‌ദം പുറപ്പെടുവിക്കും. അപ്പോള്‍ തന്നെ താഴെ നില്‍ക്കുന്ന മ്ലാവ് കടുവയെ കാണും. ഉടന്‍ തന്നെ മ്ലാവ് ഉച്ചത്തില്‍ അപായ ശബ്‌ദം പുറപ്പെടുവിക്കും. ഈ അപായ സൈറണ്‍ അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒന്നു മുതല്‍രണ്ടു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരത്തില്‍ മറ്റു മൃഗങ്ങള്‍ക്കു കേള്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കും. അവിടെയുള്ള മുഴുവന്‍ ഇര മൃഗങ്ങളും ജാഗ്രതയിലാകും. ഇതോടെ കടുവയുടെ ഇരപിടിക്കാനുള്ള ആ ശ്രമം പരാജയപ്പെടും.

പിന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ നടന്നു കഴിഞ്ഞു വേണം കടുവയ്ക്ക് അടുത്ത ഇരപിടിക്കല്‍ ശ്രമത്തിലേക്കു കടക്കാന്‍. ആ ശ്രമവും വിജയിക്കണമെന്നില്ല. കടുവയ്ക്ക് ഒരു ഇരയെ കിട്ടുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പത്ത് ദിവസം വരെ ആഹാരം കിട്ടാതെ കടുവയ്ക്ക് പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരും. ഒരു കാട്ടു പോത്തുമായുള്ള മല്‍പ്പിടുത്തില്‍ കടുവ പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ മരണം ഉറപ്പാണ്. പരാജയപ്പെടുന്ന കടുവയ്ക്ക് മാരകമായി കാട്ടു പോത്തിൻ്റെ കുത്തേല്‍ക്കും. കുത്തേറ്റ ഭാഗം അതിവേഗം പഴുത്ത് പുഴുവരിച്ച് വ്രണമായി പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ കടുവ മരിക്കും.

എത്ര ദിവസത്തിലൊരിക്കലാണ് കടുവകള്‍ ടെറിട്ടറി മാര്‍ക്ക് ചെയ്യുന്നത്?

ഒരാഴ്‌ചയ്‌ക്കൊരിക്കല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പത്തു ദിവസത്തിലൊരിക്കല്‍ കടുവ അവയുടെ ടെറിട്ടറി മാര്‍ക്കു ചെയ്യും. കാട്ടുപോത്തു പോലുള്ള വലിയ ഇരയെ കിട്ടിയാല്‍ ഒരാഴ്‌ച കടുവ എങ്ങോട്ടും പോകില്ല. ഒരിക്കല്‍ ചെയ്‌ത ടെറിട്ടറി മാര്‍ക്കുകള്‍ ഒരു മാസം വരെ മാഞ്ഞു പോകില്ല. മരത്തില്‍ കൈകൊണ്ട് ശക്തിയായി മാന്തിയാണ് ഇത്തരം മാര്‍ക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തിനകത്തേക്ക് മറ്റു കടുവകള്‍ അതിക്രമിച്ചു കടക്കാതിരിക്കാനാണിത്. മറ്റു കടുവകളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ കടുകളും കടക്കില്ല. ഒരു ഇരയെ പിടികൂടി കഴിഞ്ഞാല്‍ അതിനു ചുറ്റിലും കടുവ സുരക്ഷാ മാര്‍ക്ക് നടത്തും.

കൊന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഇരയുടെ ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റളവ് കടുവ മാര്‍ക്ക് ചെയ്യും. ഇവിടേക്ക് ചെന്നായ്ക്കളോ, പുളളിപ്പുലികളോ ഒന്നും വന്ന് ഇര തട്ടിയെടുക്കാതിരിക്കാനാണ്. അങ്ങനെ മാര്‍ക്കു ചെയ്യുന്നിടത്തേക്ക് മറ്റു മൃഗങ്ങളൊന്നും കടന്നുവരാന്‍ തയ്യാറാകില്ല. അത്ര ശക്തനാണ് കടുവ. അതു പോലെ സ്വാഭാവിക രീതിയില്‍ ചാകുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ഇറച്ചിയും കടുവ ഭക്ഷിക്കാറില്ല. വന്ന് നോക്കി മണം പിടിച്ച ശേഷം കടുവ ഇതുപേക്ഷിച്ച് കടന്നു കളയും. ഇത് ഞാന്‍ നോക്കി മനസിലാക്കിയ കാര്യമാണ്. അതേ സമയം മറ്റു മൃഗങ്ങള്‍ വേട്ടയാടിപ്പിടിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ കടുവ കയ്യടക്കി ആഹാരമാക്കും. ഒരു മ്ലാവിനെ ചെന്നായ വേട്ടയാടിപ്പിടിച്ചാല്‍ ചെന്നായയെ ഓടിച്ച് ആ ഇരയെ കടുവ കൈക്കലാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

ആഹാരം കിട്ടാതെ കടുവ പത്ത് ദിവസം വരെ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന അവസരങ്ങളില്‍ വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ച് കാട്ടിലൂടെ നടക്കും. ഈ സമയത്ത് നേരത്തെ വേട്ടയാടിപ്പിടിച്ച മൃഗങ്ങളുടെ അവശിഷ്‌ടം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതായിരിക്കും കടുവ ഭക്ഷിക്കുക. കടുവയുടെ പ്രായം കൂടുമ്പോള്‍ പല്ലു കൊഴിയും. അപ്പോഴാണ് അവര്‍ മനുഷ്യനെ ഇരയാക്കുക. കാട്ടുപോത്തുമായുള്ള മല്‍പ്പിടിത്തതില്‍ ചിലപ്പോള്‍ കടുവയ്ക്കു കുത്തേറ്റോ മറ്റോ അവശനായി മറ്റു ഇര പിടിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കില്‍ അപ്പോഴും മനുഷ്യനെ കടുവ കണ്ടാല്‍ പിടിക്കാം. അതു പോലെ കുടുവകള്‍ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി നടക്കുമ്പോള്‍ മനുഷ്യനെ കണ്ടാല്‍ ഉറപ്പായും ആക്രമിച്ചിരിക്കും.

ഒരിക്കല്‍ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിനിരയായി

ശ്രീനിവാസന്‍ ഒരിക്കല്‍ കാട്ടു പോത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിനു വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു കാലുകളിലും ഒരിക്കല്‍ കാട്ടു പോത്തിൻ്റെ ചവിട്ടേറ്റു. അത് മറ്റൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനൊപ്പം കടുവാ സെന്‍സസിനു കൂടെ പോയപ്പോഴായിരുന്നു. അന്ന് നടക്കാനാകാതെ രണ്ട് കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം കാട്ടിലൂടെ ഇഴഞ്ഞാണ് പുറത്തെത്തിയത്. നാല് മാസം ആശുപത്രിയില്‍ കിടക്കേണ്ടി വന്നു. കടുവകളെ കണ്ട സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ഒരിക്കലും അവ തനിക്കു നേരെ ആക്രമണത്തിനു മുതിര്‍ന്നിട്ടില്ല.

അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. കാരണം എല്ലാ ദിവസവും ഞാന്‍ അതിലേ നടക്കുന്ന ആളാണല്ലോ. എല്ലാ ദിവസവും അവര്‍ എന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നു മാത്രമല്ല, ഞാന്‍ അവര്‍ക്ക് ഒരു ശല്യവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളല്ലെന്ന് അവര്‍ക്കറിയാം. അവര്‍ എവിടെയെങ്കിലും നില്‍ക്കുന്ന കണ്ടാല്‍ നമ്മള്‍ അവര്‍ മാറിയ ശേഷം പോകുക. അല്ലെങ്കില്‍ വഴിമാറി പോകുക. ഒരു മൃഗവും നമ്മെ ഉപദ്രവിക്കില്ല. അതല്ലാതെ അവരെ ഓടിച്ച ശേഷം അതു വഴി പോകുന്നത് ശരിയല്ല.

കടുവകളുടെ ആയുസ് 13, 14 വയസാണ്

കടുവകള്‍ക്ക് പത്തു പന്ത്രണ്ടു വയസാകുമ്പോള്‍ പ്രായമാകും. അപ്പോള്‍ 10-15 ദിവസത്തിലൊരിക്കലേ ഒരു ഇരയെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അത്രയും ദിവസം കടുവ പട്ടിണിയിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇരയെ കയ്യില്‍ കിട്ടിയാല്‍ വിശപ്പിൻ്റെ വെപ്രാളത്തില്‍ കയ്യില്‍ കിട്ടിയ ഇരയെ ഒന്നും നോക്കാതെ ആത്യാഗ്രഹത്തോടെ കടിക്കുമ്പോള്‍ ഇര മൃഗത്തിൻ്റെ എല്ലോ മറ്റോ കൊണ്ട് കടുവയുടെ തേറ്റപ്പല്ല് പൊട്ടും. തേറ്റപ്പല്ലാണ് കടുവയുടെ ഇരപിടിക്കാനുള്ള പ്രധാന ആയുധം. അതു നഷഎ്‌ടപ്പെട്ടാല്‍ പിന്നെ കടുവയ്ക്ക് ഇരപിടിക്കാനകില്ല. ഇത് കടുവയ്ക്ക് പ്രായമായതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. പിന്നെ ഇരപിടിക്കുക എന്നത് കടുവയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഇരപിടിക്കാനാകാതെ പട്ടിണി കിടന്നായിരിക്കും കടുവയുടെ അന്ത്യം. അല്ലെങ്കില്‍ ഈ ടെറിട്ടറി പിടിക്കാനെത്തുന്ന മറ്റു കടുവയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ പ്രായമായ കടുവ കൊല്ലപ്പെടും.

കാടാണ് ജീവന്‍

കാട് എൻ്റെ ജീവനാണ് കാടില്ലെങ്കില്‍ ഞാനില്ല. 20-30 കിലോീറ്റര്‍ വനത്തിനുള്ളിലൂടെ നടക്കുമ്പോള്‍ ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു കടുവയെ കാണുമ്പോള്‍ അതെല്ലാം മറക്കും. ഒരു മാസത്തില്‍ എട്ടോ പത്തോ തവണ കാട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോള്‍ കടുവകളെ കാണും. ഒരു മാസത്തില്‍ 36 തവണ കടുവകളെ കണ്ട സാഹചര്യങ്ങള്‍ പോലുമുണ്ട്. ഒരു ദിവസം മൂന്ന് വ്യത്യസ്‌ത കടുവകളെ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. ഒരു ദിവസം അഞ്ച് കടുവകളെ കണ്ടു. മനസു നിറച്ചു ഫോട്ടോയെടുത്തു.

Also Read:മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം; 100 ദിന കർമ പരിപാടിയുമായി വനം വകുപ്പ്

TAGGED:

PARAMBIKULAM TIGER RESERVE
TIGER MAN SREENIVASAN
UNKNOWN LIFESTYLE OF TIGER
FOOD HABITS OF TIGER
INTERVIEW WITH TIGER MAN SRINIVASAN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.