ചിരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി, പക്ഷേ പാർട്ടിയിൽ ഐക്യമില്ല; സതീശൻ സർക്കാരിന്റെ ആറുമാസം വിലയിരുത്തി കാരശേരി
പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നപ്പോൾ കൊട്ടിഘോഷിച്ചത് പോലെ സാമൂഹ്യനീതി പ്രാവർത്തികമാകുന്നില്ല. റോഡും പാലവും നിർമ്മിക്കൽ മാത്രമാണ് വികസനമെങ്കിൽ ഭരണം ഊരാളുങ്കലിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ പോരെ എന്നും കാരശേരിയുടെ പരിഹാസം.
Published : November 17, 2026 at 7:01 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 7:06 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രന്
കോഴിക്കോട്: കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കാൻ ആളില്ലാത്തത് ഭരണത്തെയും ബാധിച്ചെന്ന് പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരനും ചിന്തകനുമായ ഡോ. എം എൻ കാരശേരി. പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നപ്പോൾ കൊട്ടിഘോഷിച്ചത് പോലെ സാമൂഹ്യനീതി പ്രാവർത്തികമാകുന്നില്ല. റോഡും പാലവും നിർമ്മിക്കൽ മാത്രമാണ് വികസനമെങ്കിൽ ഭരണം ഊരാളുങ്കലിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ പോരെ എന്നും കാരശേരിയുടെ പരിഹാസം. വി ഡി സതീശൻ മന്ത്രിസഭ ആറുമാസം പൂർത്തിയാക്കുന്ന വേളയിൽ ഇ ടിവി ഭാരതുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കാരശേരി പുസ്തകം വായിക്കുന്നതും നല്ല ഗുണങ്ങളാണ്. കുട്ടികളടക്കം യുവതലമുറയെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ലഹരിക്കെതിരെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ' വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇന്നത്തെ സമൂഹം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വിദ്യാർഥികളും യുവാക്കളും ലഹരിമരുന്ന്, മദ്യം, മൊബൈൽ ഫോൺ തുടങ്ങിയ വിവിധതരം അടിമത്തങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നുവെന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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അച്ഛനമ്മമാരെപ്പോലും പരിഗണിക്കാതെ അക്രമം കാണിക്കുന്ന യുവത്വത്തിൻ്റെ ഈ സ്ഥിതി മനസിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പരമപ്രധാനമാണെന്ന് സതീശൻ സർക്കാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് വലിയ കാര്യമാണ്. കേരളത്തിൽ വയോജനങ്ങളുടെ നിസഹായാവസ്ഥയും അവർ നേരിടുന്ന അവഗണനകളും അക്രമങ്ങളും വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനായി ഒരു വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ചത് അവരെ ഈ സർക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നതിൻ്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലാണ്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ പാർട്ടിയിലും ഭരണത്തിലും ഐക്യവും കൂട്ടുത്തരവാദിത്തവും നേതൃപാടവും വേണമെന്ന് എം എൻ കാരശേരി പറഞ്ഞു.
സംഘടന സംവിധാനം അനുസരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മേലെയാണ് കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡൻ്റ് വരേണ്ടതെങ്കിലും, കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡൻ്റായ വ്യക്തി തന്നെ മന്ത്രിയാകുന്ന സാഹചര്യം വലിയൊരു തമാശയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. അദ്ദേഹം ആസ്ഥാനത്ത് ഇരുന്ന് മത്സരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് വന്നതോടെ സർക്കാരിനെ തിരുത്താൻ ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥയായി. പിണറായി മുഖ്യമന്ത്രി ആയപ്പോൾ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എംവി ഗോവിന്ദൻ്റെ അവസ്ഥ കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിമർശനം
വി ഡി സതീശൻ പാർട്ടിക്ക് അകത്തും പുറത്തും വലിയ പ്രതിച്ഛായ ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ്. ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലേബൽ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രി ആകാമെന്ന് തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ്. എന്നാൽ യു.ഡി.എഫ് കൺവീനർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗൗരവത്തോടെ കാണണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വി ഡി സതീശനെ കുറിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ജനം വലിയതോതിൽ മാറ്റി ചിന്തിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്യമല്ലെന്നും അതൊരു മാർഗമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അദ്ദേഹം, പാർട്ടി, ജാതി, മതം, പ്രദേശം, ലിംഗം എന്നിവയ്ക്കപ്പുറം പൗരന്മാർ തുല്യരാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എല്ലാ പാർട്ടികളും വികസനം എന്ന വാക്ക് ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമായി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ, സാധാരണക്കാരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളും അവകാശങ്ങളും അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഹിറ്റ്ലറുടെയും മുസോളിനിയുടേയും സ്റ്റാലിൻ്റെയും അതുപോലെ അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്തും വികസനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ വികസനം എന്നത് എല്ലാ പാർട്ടികളും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തിനായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സമത്വവും സാഹോദര്യവും നീതിയും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയം. എന്നാൽ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആശയപരമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ എല്ലാവരും വിജയിക്കണമെന്ന സർക്കാർ നയത്തെയും പരീക്ഷാ രീതികളെയും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. ഗുരുനാഥൻ, അച്ഛൻ, അമ്മ, സത്യം, ദയ, സ്നേഹം തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായും, പാഠ്യപദ്ധതികളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഗവൺമെൻ്റ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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