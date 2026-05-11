അവയവക്കച്ചവട തലവൻ മുഹമ്മദ് നജീബ് പിടിയിൽ; നടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്, കൊടും കുറ്റവാളിയെന്ന് പൊലീസ്
അന്തർസംസ്ഥാന അവയവക്കച്ചവട റാക്കറ്റിലെ മുഖ്യസൂത്രധാരൻ മുഹമ്മദ് നജീബ് അറസ്റ്റിൽ. നജീബിൻ്റെ ഭാര്യ റഷീദ ഉൾപ്പെടെ ഒൻപതോളം പേർ സമാന കേസിൽ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. പ്രതികള് വ്യാജമായി നിര്മ്മിച്ചിരുന്ന ലെറ്റര്പാഡുകളും മറ്റ് രേഖകളും റെയ്ഡില് പിടിച്ചെടുത്തു.
Published : May 11, 2026 at 7:32 PM IST
കാസർകോട്: അന്തർസംസ്ഥാന അവയവക്കച്ചവട റാക്കറ്റിലെ മുഖ്യസൂത്രധാരൻ മുഹമ്മദ് നജീബ് പിടിയിലായതോടെ പുറത്തുവരുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദിൽ വച്ചാണ് നജീബ് പിടിയിലായത്. അവയവക്കച്ചവടത്തിൻ്റെ മുഖ്യസൂത്രധാരൻ മുഹമ്മദ് നജീബ് സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയെന്നും 1997ൽ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ആണ് ആദ്യ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായി നിരവധി തട്ടിപ്പ് കേസികളിലും പ്രതിയാണ് നജീബ്.
കർണാടകയിൽ ആയുധം കൈവശം വച്ചതിനും നജീബിനെതിരെ കേസുണ്ട്. കാസർകോട് ജില്ലയിൽ മാത്രം പത്ത് കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് നജീബ്. 2007ൽ കർണാടക ഉള്ളാളിൽ നടന്ന കൊലപാതക കേസ്, 2012ൽ നീലേശ്വരത്ത് മോഷണ കേസ്, 2020 മേല്പ്പറമ്പ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് എന്നീ കേസുകളും പ്രതിക്കെതിരെയുണ്ട്. നജീബിൻ്റെ കർണാടക ബന്ധത്തിലും പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. നജീബിൻ്റെ ഭാര്യ റഷീദ ഉൾപ്പെടെ ഒൻപതോളം പേർ അവയവ കച്ചവട കേസിൽ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്.
പാവപ്പെട്ടവരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് 5–10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അവയവങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയും സ്വീകര്ത്താക്കളിൽനിന്ന് 20 മുതൽ 50 ലക്ഷം വരെ ഈടാക്കി അവയവങ്ങൾ വിൽക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രവർത്തനരീതിയെന്നു സംശയിക്കുന്നു.
തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന അവയവദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട രേഖകളിൽ സംശയം തോന്നിയതാണ് ഈ വൻ മാഫിയയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ സൂചന പൊലീസിനു ലഭിച്ചത്. അവയവദാനത്തിന് അനുമതി നൽകുന്ന ഓതറൈസേഷൻ സമിതിക്കു മുന്നിലെത്തിയ രേഖകളിലെ സീലുകളിലും ഒപ്പുകളിലും ചില പൊരുത്തക്കേടുകൾ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.
തുടർന്ന് നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ വില്ലേജ് ഓഫിസറുടെയും തഹസിൽദാറുടെയും പേരിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ വ്യാജമാണെന്നു തെളിഞ്ഞു. കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലെ അന്വേഷണം എറണാകുളത്തെ ഏജൻ്റുമാരിലേക്കു നീണ്ടു. അത് നജീബിലും എത്തി.
എംപിമാരുടെയും എംഎല്എമാരുടെയും മുതല് ജഡ്ജിമാരുടെ വരെ പേരില് കൃത്രിമ രേഖകള് നജീബും സംഘവും ചമച്ചതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കുന്നത്തുനാട്ടിലെയും പള്ളിക്കരയിലെയും കംപ്യൂട്ടര് സെന്ററുകള് വഴിയാണ് വ്യാജരേഖകള് ഇവർ നിര്മിച്ചത്.
മൂന്നുവര്ഷത്തോളമായി തട്ടിപ്പ്
വ്യാജ രേഖകളും അനുമതി പത്രങ്ങളും നിര്മ്മിച്ച് മൂന്നുവര്ഷത്തോളമായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം അവയവ വില്പ്പന നടത്തിവരികയായിരുന്നു പ്രതികള്. അവയവങ്ങള് നല്കാന് തയ്യാറുളളവരെ കണ്ടെത്തല്, അവയവ ദാനത്തിന് ആവശ്യമായ സമ്മതപത്രങ്ങള്, സത്യവാങ്മൂലം, സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് എന്നിവയുള്പ്പെടെ വ്യാജ രേഖകള് നിര്മ്മിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇവരുടെ ചുമതല. പൊലീസ്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, ഡോക്ടര്മാര്, എംഎല്എമാര്, എംപിമാര് എന്നിവരുടെ ലെറ്റര്പാഡുകളും മറ്റ് രേഖകളും, മെഡിക്കല് ലാബുകളുടെ വ്യാജരേഖകള് തുടങ്ങിയവ പ്രതികള് വ്യാജമായി നിര്മ്മിച്ചിരുന്നു. ഇവയെല്ലാം റെയ്ഡില് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തു.
