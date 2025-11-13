ദേശീയപാതയോരത്ത് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള വഴിയോര വിശ്രമ കേന്ദ്രം; ആദ്യത്തേത് കാസർകോട് ഹൊസങ്കടിയിൽ
35 കോടി രൂപയിലേറെ ചെലവ് വരുന്ന ഈ ബൃഹദ്പദ്ധതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കരുതലോടെ കിഫ്ബി സഹായത്തോടെയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്.
Published : November 13, 2025 at 3:05 PM IST
കാസർകോട്: ദേശീയപാതകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന 30 അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള 'വഴിയോര വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ' (Rest Stop) ആദ്യത്തേതിൻ്റെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ഹൊസങ്കടിയിൽ ആരംഭിച്ചു. 35 കോടി രൂപയിലേറെ ചെലവ് വരുന്ന ഈ ബൃഹദ്പദ്ധതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കരുതലോടെ കിഫ്ബി സഹായത്തോടെയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. ദേശീയപാതയിലൂടെ യാത്രചെയ്യുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങളെല്ലാം ഈ വഴിയോര വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാകും.
കേരള-കർണാടക അതിർത്തി പ്രദേശമായ ഹൊസങ്കടിയിൽ, വാമഞ്ചൂർ ചെക്പോസ്റ്റിനും സമീപത്തുള്ള ദേശീയപാതയോടുചേർന്നാണ് ആദ്യത്തെ കേന്ദ്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. അഞ്ചേക്കർ വിസ്തൃതിയിലാണ് ദേശീയപാതയോരത്ത് 30 റസ്റ്റ്സ്റ്റോപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. കാസർകോടിന് പുറമെ വയനാട്, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലും സമാനമായ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആലോചനയിലുണ്ട്.
പ്രധാന സേവനങ്ങൾ
റസ്റ്ററൻ്റുകൾ, ഫുഡ് കോർട്ട്, കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോർ, ക്ലിനിക്ക്, ഇന്ധന സ്റ്റേഷൻ, വാഹന അറ്റകുറ്റപ്പണി സൗകര്യങ്ങൾ, കാരവൻ പാർക്കിങ്, ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ, ഹോട്ടൽ മുറികൾ, ട്രാവലേഴ്സ് ലോഞ്ച്, കോൺഫറൻസ്, മീറ്റിങ് റൂമുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയാണ് വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കുക.
ഒകെഐഎച്ച്എല്ലും സംസ്ഥാന സർക്കാരും സംയുക്ത സംരംഭമായിട്ടാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ഹൊസങ്കടിക്ക് സമീപം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വാണിജ്യനികുതി ചെക്പോസ്റ്റുകൾ ജിഎസ്ടി നടപ്പാക്കിയതോടെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. 35 കോടി രൂപയിലേറെ ചെലവ് വരുന്ന പദ്ധതി കിഫ്ബി സഹായത്തോടെയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്.
ലുലു ഗ്രൂപ്പിൻ്റേതുൾപ്പെടെ സ്റ്റാളുകൾ ഇവിടെയുണ്ടാകുമെന്ന് ലോക കേരളസഭയിൽ ചെയർമാൻ എം എ യൂസഫലി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം നേതൃത്വത്തിലുള്ള പദ്ധതിയുടെ പ്രവൃത്തി രണ്ടുവർഷത്തിനകം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കേരളത്തിൻ്റെ യാത്രാ മേഖലയ്ക്ക് ഇത് ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ദേശീയ പാത ആദ്യ റീച്ച് പൂര്ത്തിയായി
കർണാടകയിൽനിന്ന് കേരളത്തിലേക്കു ദേശീയപാത 66 പ്രവേശിക്കുന്ന കാസർകോട് ജില്ലയിലെ തലപ്പാടി മുതൽ ചെർക്കള വരെ 39 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒന്നാം റീച്ച് നിർമാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ പണി പൂർത്തിയാകുന്ന ആദ്യ റീച്ചാണിത്. കാസർകോട് തലപ്പാടി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം മുക്കോല വരെ 644 കിലോമീറ്ററിൽ ആകെ 22 റീച്ചുകളാണുള്ളത്.
തലപ്പാടി – ചെർക്കള റീച്ചിൽ രണ്ട് മേൽപ്പാലങ്ങൾ, 4 മേജർ പാലങ്ങൾ, 4 മൈനർ പാലങ്ങൾ, 21 അടിപ്പാതകൾ, 10 ഫൂട്ട് ഓവർബ്രിജുകൾ, രണ്ട് ഓവർപാസുകൾ എന്നിവയാണു പണിതിരിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിൽ പണി പൂർത്തിയാകുന്ന ആദ്യ റീച്ചാണിത്. കാസർകോട് നഗരത്തിലൂടെയുള്ള 1.12 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപാലമാണ് ഈ റീച്ചിലെ പ്രധാന ആകർഷണം.
Also Read: വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണം: സ്റ്റേ ആവശ്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടില്ല; സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാൻ നിർദേശം