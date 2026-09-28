ക്യൂബൻ വിപ്ലവ നായകൻ; ഫിഡൽ കാസ്ട്രോയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി അന്താരാഷ്ട്ര പോസ്റ്റർ പ്രദർശനം
സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആദ്യമായാണ് കാസ്ട്രോയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത്തരമൊരു അന്താരാഷ്ട്ര പോസ്റ്റർ എക്സിബിഷൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.
Published : September 28, 2026 at 8:56 PM IST
വയനാട്: ക്യൂബൻ വിപ്ലവ നായകൻ ഫിഡൽ കാസ്ട്രോയുടെ ജന്മശതാബ്ദിയോടനുബന്ധിച്ച് വയനാട് മാനന്തവാടിയിൽ വിപുലമായ അന്താരാഷ്ട്ര പോസ്റ്റർ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു. മാനന്തവാടി ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രദർശനം വിപ്ലവ ഓർമ്മകൾക്ക് നിറം പകരുന്ന കാഴ്ചയായി മാറി. സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആദ്യമായാണ് കാസ്ട്രോയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത്തരമൊരു അന്താരാഷ്ട്ര പോസ്റ്റർ എക്സിബിഷൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.
ലോക വിപ്ലവ ചരിത്രത്തിലെ ഇതിഹാസ താരം ഫിഡൽ കാസ്ട്രോയ്ക്ക് കലയുടെ ഭാഷയിൽ വേറിട്ട ആദരവ് ഒരുക്കുകയാണ് മാനന്തവാടി. പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം, കർണാടക ഐടി യൂണിയൻ, യങ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് യൂണിയൻ എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെ മാനന്തവാടി ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിലാണ് പ്രദർശനം നടക്കുന്നത്.
സിപിഐഎം വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ റഫീഖ് പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 90-ഓളം ക്യൂബൻ വിപ്ലവകാരികൾ മെക്സിക്കോയിൽ നിന്ന് അതിസാഹസികമായി ക്യൂബൻ തീരത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന 'ഗ്രാൻമ' എന്ന ബോട്ടിൻ്റെ പേരാണ് പ്രദർശനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയ പോസ്റ്ററുകളിൽ കാസ്ട്രോയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളും പോരാട്ട വഴികളും കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത ആഗോള ഭാഷകളിലുള്ള തലക്കെട്ടുകളും പോസ്റ്ററുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.
"ഫിണ്ടൽ കാസ്ട്രോയുടെ സെൻ്റിനൽ വർഷമാണ് 2026. 1926ലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അത് പ്രമാണിച്ച് ലോകം മുഴുവനുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത പോസ്റ്ററുകളുടെ പ്രദർശനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഈ പ്രദർശനം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങളാൽ വളരെ അധികം ആകർഷകമാണ്. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായാണ് കാസ്ട്രോ സ്മാരകമായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റർ പ്രദർശനം നടക്കുന്നത്", എന്ന് പരിപാടിയുടെ സംഘാടകനായ ജെസഫ് എം വർഗീസ് പറഞ്ഞു .
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"ഓരോ പോസ്റ്ററിനും അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. പഴയ കാരിക്കേച്ചർ ശൈലിയിലുള്ള കാരിക്കേച്ചർ ചിത്രങ്ങളും ഈ പോസ്റ്ററിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഇമേജ് അല്ല മറിച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ തന്നെ വരച്ചതും രേഖാചിത്രങ്ങളുമെല്ലാം അടങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകളാണ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്", ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
ഒരു വിപ്ലവകാരിയുടെ ജന്മശതാബ്ദിയെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനൊപ്പം, കലയിലൂടെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നുള്ള ആദരവുകൾ ഒരിടത്ത് കോർത്തിണക്കാനും ഈ വേദിക്ക് സാധിച്ചു. വയനാട്ടിലെ സാംസ്കാരിക പ്രേമികൾക്കും ആർട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേറിട്ട അനുഭവമാണ് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര പോസ്റ്റർ പ്രദർശനം നൽകുന്നത്.
Also Read: ''കാലിന് പരിക്ക് പറ്റിയതിൽ സങ്കടമുണ്ട്... എങ്കിലും ദൈവ കൈവിട്ടില്ല; വെള്ളി മെഡൽ സന്തോഷത്തിൽ ശ്രീശങ്കറിൻ്റെ കുടുംബം