ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ; അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി മാഫിയയെ സാഹസികമായി പിടികൂടി കേരളാ പൊലീസ്
തൃശൂർ, വയനാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായാണ് പ്രതികളെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.
Published : November 15, 2026 at 7:28 PM IST
തൃശൂർയ/വയനാട്: ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി മാഫിയയിലെ അംഗങ്ങളായ രണ്ട് നൈജീരിയൻ സ്വദേശികളെയും നാഗാലാൻഡ് സ്വദേശിനിയെയും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും സാഹസികമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തൃശൂർ റേഞ്ച് ഡി.ഐ.ജി നാരായണൻ ഐ.പി.എസ്. നൽകിയ നിർദേശപ്രകാരം തൃശൂർ റൂറൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി മുഹമ്മദ് നദീം ഐ.പി.എസ്.യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡാൻസാഫ് സംഘവും തൃശൂർ റൂറൽ പൊലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ അറസ്റ്റിലായത്.
വസ്ത്ര കയറ്റുമതി കമ്പനിയുടെ മറവിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വൻതോതിൽ രാസലഹരിയായ എംഡിഎംഎ കടത്തിയ സംഘത്തെയാണ് അതി സാഹസികമായി പിടികൂടിയത്. നൈജീരിയൻ സ്വദേശികളായ കിംഗ്സ്ലി വി. ഉഗോചുക്വു( KINGSLY V GOCHUKWU) (43), അമോസ് ഇകെചുകാൻ AMOS IKECHUKAN (43), നാഗാലാൻഡ് സ്വദേശിനിയായ സെൻസാലി കിക്കോൺ TSENSALI KIKON (49) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. പ്രതികളെ കയ്പമംഗലം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ചു. നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
തൃശൂർ റൂറൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 2026 നവംബർ 12 ന് കൈപ്പമംഗലം പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ചളിങ്ങാട് നിന്നും 39.390 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി അന്തർസംസ്ഥാന ലഹരിമാഫിയ സംഘത്തിലെ കണ്ണികളായ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയും സ്റ്റേഷൻ റൗഡിയുമായ പെരിഞ്ഞനം വഴിയമ്പലം വെസ്റ്റ് സ്വദേശി കുളങ്ങരവീട്ടിൽ മിൻഷാദ് (33), കൂട്ടാളിയായ പെരിഞ്ഞനം ചക്കരപ്പാടം സ്വദേശി പനപറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ഷജിൽ (33) എന്നിവരെ തൃശൂർ റൂറൽ പൊലീസും ഡാൻസാഫ് സംഘവും ചേർന്ന് പിടികൂടിയിരുന്നു.
ഇവർക്ക് ലഹരിമരുന്ന് എത്തിച്ചു നൽകുന്ന മുഖ്യ കണ്ണികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി തൃശൂർ റേഞ്ച് ഡി.ഐ.ജി നാരായണൻ ടി. ഐ.പി.എസിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം തൃശൂർ റൂറൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി മുഹമ്മദ് നദീം ഐ.പി.എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഡിവൈ.എസ്.പി ആർ. രതീഷ്, നാർക്കോട്ടിക് സെൽ ഡി.വൈ.എസ്.പി പ്രദീപ് എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചിരുന്നു.
ഈ അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിലാണ് തമിഴ്നാട് തിരുപ്പൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര രാസലഹരി നിർമ്മാണ-വിതരണ സംഘമാണ് കൈപ്പമംഗലത്ത് അറസ്റ്റിലായ മിൻഷാദിനും ഷിജിലിനും എംഡിഎംഎ നൽകിയിരുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. വസ്ത്രവ്യാപാരത്തിൻ്റെ മറവിലാണ് ഇവർ രാസലഹരി നിർമാണവും വിതരണവും നടത്തിയിരുന്നത്. പിടിയിലായ നൈജീരിയൻ സ്വദേശി കിംഗ്സ്ലി, വിദേശത്തേക്കും തിരിച്ചും വസ്ത്രങ്ങൾ കയറ്റുമതിയും ഇറക്കുമതിയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി തിരുപ്പൂർ ആസ്ഥാനമായി നടത്തിവരികയായിരുന്നു.
കൈപ്പമംഗലത്ത് അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾ വസ്ത്രവ്യാപാരത്തിനെന്ന വ്യാജേന പലതവണകളായി ഇവരിൽ നിന്നും വൻതോതിൽ എംഡിഎംഎ വാങ്ങിയിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വസ്ത്രവ്യാപാരത്തിൻ്റെ മറവിൽ നൈജീരിയൻ സ്വദേശി കിംഗ്സ്ലി കേരളത്തിലേക്കും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വൻതോതിൽ രാസലഹരി കടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ്.
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തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുപ്പൂരിലുള്ള ഇടുവായ് പാളയം എന്ന ഉൾപ്രദേശത്ത് പ്രതികൾ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണസംഘം അവിടെയെത്തിയത്. നൈജീരിയൻ സ്വദേശികൾ വലിയ സംഘങ്ങളായി താമസിക്കുന്ന, മുന്തിയ ഇനം നായ്ക്കൾ റോന്ത് ചുറ്റുന്ന, പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്ക് പ്രവേശനം അതീവ ദുഷ്കരമായ മേഖലയിലായിരുന്നു പ്രതികളുടെ ഒളിത്താവളം. പൊലീസ് എത്തിയതറിഞ്ഞ് മുറിക്കുള്ളിൽ കയറി വാതിലടച്ച പ്രതികൾ, കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന രാസലഹരിയും അത് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും ബാത്ത്റൂമിലെ ക്ലോസറ്റിലിട്ട് ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് നശിപ്പിച്ചു.
തുടർന്ന് മുറിയുടെ ജനൽ തകർത്താണ് പൊലീസ് സംഘം അകത്തുകടന്നത്. അക്രമാസക്തരായ പ്രതികളെ കീഴ്പ്പടുത്തുന്നതിനിടെ, ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സുഹൃത്തുക്കളായ നൈജീരിയൻ സ്വദേശികൾ പൊലീസ് സംഘത്തെ വളഞ്ഞു. ഇവരെ തോക്കിൻമുനയിൽ നിർത്തിയാണ് അന്വേഷണ സംഘം പ്രതികളുമായി അവിടെനിന്ന് മടങ്ങിയത്.
കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഡി.വൈ.എസ്.പി ആർ രതീഷ് കുമാർ, നാർക്കോട്ടിക് സെൽ ഡി.വൈ.എസ്.പി എസ് പ്രദീപ് എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ 10 അംഗ സംഘമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. കൈപ്പമംഗലം സി.ഐ വി വി വിമൽ, ഡാൻസാഫ് എസ്.ഐമാരായ സിആർ പ്രദീപ്, പിപി.ജയകൃഷ്ണൻ, എം സതീശൻ, ടി ആർ ഷൈൻ , എ.എസ്.ഐമാരായ വി യു സിൽജോ. എ യു റെജി, ജി.എസ്.സി.പി.ഒമാരായ സി കെ ബിജു, പി എക്സ് സോണി, കെ ജെഷിൻ്റോ, സി.പി.ഒമാരായ എ ബി നിഷാന്ത്, സുർജിത് സാഗർ, കെ എസ് ചിത്തിര എന്നിവരാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി ലഹരിമരുന്ന് കടത്തുകാരെയും വിതരണക്കാരെയും കണ്ടെത്തുന്നതിനും ലഹരിവ്യാപാര ശൃംഖല തകർക്കുന്നതിനുമായി തൃശൂർ റൂറൽ പൊലീസിൻ്റെ ശക്തമായ നടപടികൾ തുടരുകയാണ്.
ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ എഫക്ട് വയാനാട്ടിലും
അമ്പലവയൽ എടയ്ക്കൽ ഗുഹയ്ക്കടുത്ത് എടയ്ക്കൽ ഹോളിഡെ ഹോംസ് ലോഡ്ജ് നടത്തിപ്പുകാരനും യുവതിയുമടക്കം 5 പേരാണ് 104.22 ഗ്രാം മാരകരാസ ലഹരി എംഡിഎംഎയുമായി അറസ്റ്റിലായത്. സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഹോളിഡെ ഹോംസ് എന്ന ലോഡ്ജിൽ നിന്നും പാലക്കാട് വടക്കൻചേരി സ്വദേശി അക്ബർ (50) കമ്പളക്കാട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് റിഷാദ് (33) പടിഞ്ഞാറത്തറ സ്വദേശിനി മുംതാസ് (20) ലോഡ്ജ് നടത്തിപ്പുകാരനും കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയുമായ മുഹമ്മദ് ഷെഫിക് (34) സുഹൃത്തും ലോഡ്ജ് നടത്തിപ്പിനായി പണം മുടക്കിയ വിവേക് ശിവദാസൻ (34) എന്നിവരെ അമ്പലവയൽ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ജില്ലാ നർക്കോട്ടിംഗ് സെല്ലും ജില്ലാ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും അമ്പലവയൽ പൊലീസും ചേർന്ന് നടത്തിയ സംയുക്ത പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത്. ലോഡ്ജ് മുറിയിലെ ഡ്രസിംഗ് ടേബിളിൻ്റെ ഡ്രോയിൽ ഒളിച്ച നിലയിൽ രണ്ട് പാക്കറ്റുകളിലായി കാണപ്പെട്ട 104.22 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും എംഡിഎംഎ ചെറിയ അളവുകളിലായി വിൽപ്പന നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന 74 സിപ് ലോക്ക് കവറുകളും പ്രതികളുടെ മൊബേൽ ഫോണുകളും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെടുത്തു. പ്രതി കൾക്കെതിരെ എൻ.ഡി.പി.എസ് നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തു
അമ്പലവയൽ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ബിജു ആൻ്റണി അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രതികളെ റിമാൻ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. പ്രതികളെ കോടതി 14 ദിവസത്തെയ്ക്ക് റിമാൻ്റ് ചെയ്തു. യുവതിയെ മാനന്തവാടി ജില്ലാ ജയിലിലും മറ്റു 4 പ്രതികളെ വൈത്തിരി സബ് ജയിലിലും പാർപ്പിച്ചു വരികയാണ്. മറ്റു പ്രതികൾക്കായുള്ള അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയതായി അമ്പലവയൽ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ബിജു ആൻ്റണി പറഞ്ഞു.
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