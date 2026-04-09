കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതികൾ ലോകമാതൃക; സംതൃപ്‌തി രേഖപ്പെടുത്തി അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിനിധി സംഘം

കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതികളെ വിലയിരുത്തി അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിനിധി സംഘം. ഫോർട്ട് കൊച്ചി അമരാവതിയിലെ പോളിങ് ബൂത്ത് സന്ദർശിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമീകരണങ്ങളിൽ സംതൃപ്‌തി.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 9, 2026 at 7:39 PM IST

എറണാകുളം: കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ സവിശേഷതകളും സുതാര്യതയും നേരിട്ട് കണ്ട് മനസിലാക്കുന്നതിനായി അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിനിധി സംഘം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ സന്ദർശനം നടത്തി. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇലക്ഷൻ വിസിറ്റേഴ്‌സ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉന്നതതല സംഘം കേരളത്തിലെത്തിയത്. എസ്‌റ്റോണിയ, ജോർജിയ, ഫിജി, കെനിയ, നമീബിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളാണ് ഈ സംഘത്തിലുള്ളത്.

ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗവും പോളിങ് നിലവാരവും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരമൊരു സന്ദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച സംഘം, ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലെ ജനപങ്കാളിത്തവും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഏകോപനവും നേരിട്ട് വിലയിരുത്തി. ഫോർട്ട് കൊച്ചി അമരാവതിയിലെ പോളിങ് ബൂത്ത് സന്ദർശിച്ച പ്രതിനിധികൾ, വോട്ടർമാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളിലും വോട്ടിങ് നടപടിക്രമങ്ങളിലെ കൃത്യതയിലും സംതൃപ്‌തി രേഖപ്പെടുത്തി.

സസൂക്ഷ്‌മം സന്ദർശിച്ച് പ്രതിനിധികൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷണത്തിനായി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ കാണുന്നതിനായി സംഘം ഇന്നലെ കാക്കനാട് സിവിൽ സ്‌റ്റേഷനിലെത്തിയിരുന്നു. അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വെബ് കാസ്‌റ്റിങ് കൺട്രോൾ റൂം, മീഡിയ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് സെൽ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം അവർ സസൂക്ഷ്‌മം നിരീക്ഷിച്ചു. ഓരോ ബൂത്തിലെയും ദൃശ്യങ്ങൾ തത്സമയം കൺട്രോൾ റൂമിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ജില്ലാ കലക്‌ടറും ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസറുമായ ജി പ്രിയങ്ക പ്രതിനിധികൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു നൽകി.

വ്യാജവാർത്തകൾ തടയുന്നതിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരസ്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള എംസിഎംസി സെല്ലിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും വിദേശ പ്രതിനിധികൾക്ക് പുത്തൻ അനുഭവമായി. കൂടാതെ, എറണാകുളം എസ്‌ആർവി ഗവൺമെൻ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിൽ ഒരുക്കിയിരുന്ന പോളിങ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണ കേന്ദ്രവും സംഘം സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളുടെ വിതരണവും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകുന്ന പരിശീലനവും അവർ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു.

കേരളത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് പ്രശംസ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറികൾ തടയാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയെയും സംഘം പ്രശംസിച്ചു. കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതികൾ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണെന്ന വിലയിരുത്തലോടെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘം തങ്ങളുടെ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ പ്രതിനിധി സംഘത്തിന് ഊഷ്‌മളമായ സ്വീകരണമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലാ ഭരണകൂടം നൽകിയത്.

അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിനിധി സംഘം കേരളത്തിൽ (ETV Bharat)

അസിസ്‌റ്റ് കലക്‌ടർ പാർവതി ഗോപകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇവരെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ കൂടുതൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ സഹായകമാവുന്നതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം.

