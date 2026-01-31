ETV Bharat / state

"കൊച്ചിയെ ആഗോള എയർ കാർഗോ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റും", രാജ്യാന്തര കാർഗോ ബിസിനസ് സമ്മിറ്റിന് തുടക്കം

ജനുവരി 31, ഫെബ്രുവരി 1 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി സിയാൽ കൺവൻഷൻ സെന്‍ററിൽ സമ്മിറ്റ് നടക്കുന്നത്

KOCHI HOSTS CARGO BUSINESS SUMMIT CARGO BUSINESS SUMMIT 2026 CIAL KOCHI AIRPORT
Kochi Hosts International Cargo Business Summit (ETV Bharat)
Published : January 31, 2026 at 9:54 AM IST

എറണാകുളം: കൊച്ചിൻ ഇന്‍റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് (സിയാൽ) ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേംബേഴ്‌സ് ഓഫ് കോമേഴ്‌സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്‌ട്രിറിയുടെ (ഫിക്കി) സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര കാർഗോ ബിസിനസ് സമ്മിറ്റിന് തുടക്കം. ജനുവരി 31, ഫെബ്രുവരി 1 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി സിയാൽ കൺവൻഷൻ സെന്‍ററിൽ സമ്മിറ്റ് നടക്കുന്നത്. കൊച്ചിയെ ഒരു ആഗോള എയർ കാർഗോ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുകയെന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സിയാൽ കാർഗോ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ 25-ാം വാർഷികവും ആഘോഷിക്കുന്നു.

സമ്മിറ്റിൽ വാണിജ്യ കൂടിക്കാഴ്‌ചകൾ, എക്‌സിബിഷൻ, പാനൽ ചർച്ചകൾ എന്നിവ നടക്കും. കാർഗോ, ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 55 എക്‌സിബിഷൻ സ്റ്റാളുകൾ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കും. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എക്‌സിബിഷനിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സൗജന്യമായിരിക്കും.

ജനുവരി 31-ന് രാവിലെ 9.30 ന് നടക്കുന്ന വിഷയാവതരണത്തോടെ സമ്മിറ്റിന് തുടക്കമായി. പത്ത് മണി മുതൽ ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ്, താരിഫ്, എയർ കാർഗോ, മൾട്ടി മോഡൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ്, റെഗുലേറ്ററി കംപ്ലയൻസ്, ഇ കൊമേഴ്‌സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ പാനൽ ചർച്ചകൾ നടക്കും. കാർഗോ, ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് മേഖലകളിലെ വിദഗ്‌ധര്‍ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കും. ഫെബ്രുവരി 1-ന് രാവിലെ 11.30 ന് നടക്കുന്ന പ്ലീനറി സെഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും സിയാൽ ചെയർമാനുമായ പിണറായി വിജയൻ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യും.

കാർഗോ രംഗത്തെ മികച്ച കമ്പനികളെ ചടങ്ങിൽ പുരസ്‌കാരം നൽകി ആദരിക്കും. ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ, ഇ-കൊമേഴ്‌സ് ചരക്കുനീക്കം എന്നിവയിലെ പുരോഗതിയും ലക്ഷ്യം വയ്‌ക്കുന്നു. വിമാനം, കപ്പൽ, റോഡ് മാർഗങ്ങൾ എന്നിവ ഏകോപിപ്പിച്ചുള്ള ചരക്കുനീക്കം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളുമായും ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് വിദഗ്‌ധരുമായും പുതിയ ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും സമ്മിറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ്.

സിയാൽ ഇൻക്യൂബേഷൻ സെൻ്റര്‍ഇൻ്റര്‍നാഷണൽ കാർഗോ ബിസിനസ് സമ്മിറ്റ് 2026- ൻ്റെ ഭാഗമായി, കയറ്റുമതി മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും തുടക്കക്കാർക്കും പിന്തുണ നൽകുന്നതിനായി സിയാൽ ഇൻക്യൂബേഷൻ സെൻ്റർ പ്രവർത്തിക്കും. ആദ്യമായി ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായവും മാർഗനിർദ്ദേശവും നൽകുകയാണ് സിയാൽ എയർ കാർഗോയുടെ സംരംഭമായ ഇൻക്യൂബേഷൻ സെൻ്റർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

കയറ്റുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയദൂരീകരണം, നടപടിക്രമങ്ങൾ, നിയമപരമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവയെ ആസ്പദമാക്കിയ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ഇൻക്യൂബേഷൻ സെൻ്ററിലൂടെ ലഭ്യമാകും. കൂടാതെ ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഏജൻസികളുമായും കാർഗോ–ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദഗ്‌ധരുമായും നേരിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള അവസരവും ഇതിലൂടെ ഒരുങ്ങും. അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തിലേക്ക് ആദ്യ ചുവടുവയ്ക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ നെറ്റ്‌വർക്കിങ് സാധ്യതകളും സിയാൽ ഇൻക്യൂബേഷൻ സെൻ്റർ വഴി ലഭ്യമാകും.

