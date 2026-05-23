കുഞ്ഞൻ പ്രാണികളുടെ വലിയ ലോകം; ജൈവ വൈവിധ്യ ദിവനത്തില്‍ ആറ് പ്രത്യേക പോസ്റ്റൽ കവറുകൾ പുറത്തിറക്കി കേരളം

പോസ്റ്റൽ കവറുകളിൽ ഇനി 'ഷഡ്‌പദ വിസ്‌മയം', കേരള തപാൽ സർക്കിളിൻ്റെ വേറിട്ട ജൈവവൈവിധ്യ വാരം, പുറത്തിറക്കിയ കവറുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഷഡ്‌പദങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം...

COVER RELEASE KERALA POSTAL CIRCLE Postal Circle releases 6 insects six insects special covers
കേരള തപാൽ സർക്കിൾ 'മൈന്യൂട്ട് ലൈഫ്' എന്ന പ്രമേയത്തെ ആസ്‌പദമാക്കി ആറ് പ്രത്യേക കവറുകൾ പുറത്തിറക്കി (ETV Bharat)
Published : May 23, 2026 at 1:30 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: അന്താരാഷ്ട്ര ജൈവ വൈവിധ്യ ദിനമായ ഇന്നലെ കേരള തപാൽ സർക്കിൾ 'മൈന്യൂട്ട് ലൈഫ്' എന്ന പ്രമേയത്തെ ആസ്‌പദമാക്കി ആറ് പ്രത്യേക കവറുകൾ പുറത്തിറക്കി. ഇന്നലെ രാവിലെ 11 മണിക്ക് എറണാകുളം ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലും ദേവികുളം, പൊന്മുടി, കൽപ്പറ്റ, അഗളി, വെള്ളായണി, പാലക്കാട് തപാൽ ഓഫീസുകളിലും ഒരേസമയമാണ് പ്രത്യേക കവറുകൾ പ്രകാശനം ചെയ്‌തത്.

ദേവികുളത്ത് റെഡ്-ഡിസ്‌ക് ബുഷ്ബ്രൗൺ, പൊന്മുടിയിൽ ഇന്ത്യൻ ജമ്പിംഗ് ആൻ്റ്, കൽപ്പറ്റയിൽ ലെസർ ഡ്രാക്കുള ആന്റ്, അഗളിയിൽ കോമൺ പിക്ചർ വിങ്, വെള്ളായണിയിൽ ഡെൻ്റിസ്റ്റ് സിക്കാഡ, പാലക്കാട് മലബാർ ചീവീട് എന്നിവയെകുറിച്ചുള്ള കവറുകളാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. സ്‌പെഷ്യൽ കവറുകളുടെ മുഴുവൻ സെറ്റും എറണാകുളം ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ജനറൽ ടി. നിർമ്മലദേവിയാണ് നിർവ്വഹിച്ചത്.

ആദ്യ സെറ്റ് തിരുവിതാംകൂർ നേച്ചർ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റിക്ക്

ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തിനും പരിസ്ഥിതി അവബോധത്തിനും നൽകിയ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകളെ കണക്കിലെടുത്ത്, തിരുവിതാംകൂർ നേച്ചർ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റി (ടിഎൻഎച്ച്എസ്) സ്ഥാപക അംഗവും ഉപദേഷ്‌ടാവുമായ പ്രശസ്‌ത പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ ഡോ. സഞ്ജയനും ടിഎൻഎച്ച്എസിൻ്റെ റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് അശ്വിനുമാണ് ആദ്യ സെറ്റ് കവറുകൾ സമ്മാനിച്ചത്.

ഷഡ്‌പദങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം

ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ ഷഡ്‌പദങ്ങളുടെ പ്രധാന്യം സമൂഹത്തെ ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉദ്യമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കവറുകൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജിൽ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എൻ്റമോളജി പ്രഫസർ കെ ഡി പ്രതാപൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ജൈവവൈവിധ്യത്തിലെ ഷഡ്‌പദങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം പൊതുസമൂഹത്തെ ധരിപ്പിക്കാൻ തപാൽ സർക്കിൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് മികച്ച ഇനങ്ങളെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ ഷഡ്‌പദങ്ങളുടെ കുറവ് ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഷഡ്‌പദങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ തോതൽ കുറവുണ്ടാകുന്നുവെന്നും അത് ലോകത്തിൻ്റെ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയുയർത്തിയേക്കുമെന്നുമാണ് നിലവിലെ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.

പുറത്തിറക്കിയ കവറുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഷഡ്‌പദങ്ങൾ

1. റെഡ്-ഡിസ്‌ക് ബുഷ്ബ്രൗൺ

റെഡ്-ഡിസ്‌ക് ബുഷ്ബ്രൗൺ (ETV Bharat)
തെക്കൻ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ വനഭൂമികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന റെഡ്-ഡിസ്‌ക് ബുഷ് ബ്രൗൺ ശലഭത്തിൻ്റെ ചിറകുകളിലെ വലിയ കണ്ണുപോലുള്ള പാടുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ചുവപ്പും ഓറഞ്ച് നിറവും ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ്. വേട്ടക്കാരുടെ ആക്രമണം ശരീരത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വിടാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. പാലക്കാട് ചുരത്തിൻ്റെ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലെ ഉപോഷ്‌ണമേഖലാ നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലും മലനിരകളിലെ ചോല വനങ്ങളിലും ഈ ശലഭം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു.

കനത്ത ചെടിക്കാടുകളോടും ഉണങ്ങിയ ഇലക്കൂമ്പാരങ്ങളോടും ചേർന്നാണ് ഇവ ജീവിക്കുന്നത്. ചിറകുകളുടെ അടിഭാഗത്തെ ഇരുണ്ട ചുവപ്പു കലർന്ന തവിട്ടുനിറം ഉണങ്ങിയ ഇലകളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. സാധാരണയായി വനത്തിനുള്ളിലെ മങ്ങിയ വെളിച്ചമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും തണുത്ത സമയങ്ങളിലുമാണ് ഇവ സജീവമാകുന്നത്. സ്ഥിരതയുള്ള ഈർപ്പമുള്ള അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുന്ന വനമേഖലകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ ശലഭത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, ഉയരുന്ന താപനില, മഴയുടെ രീതികളിലെ മാറ്റം, ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ച എന്നിവ ഇവയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നു.

2. ഇന്ത്യൻ ജമ്പിംഗ് ആൻ്റ്

ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന വേട്ടക്കാരനായ ഒരു ഉറുമ്പാണ് ഇന്ത്യൻ ജമ്പിംഗ് ആൻ്റ്. വലിയ കണ്ണുകൾ, നീണ്ട താടികൾ, വേട്ടയ്ക്കിടയിലും അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുമായി ചാടാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. മറ്റു ഉറുമ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി ഒറ്റയ്‌ക്കോ ചെറിയ കൂട്ടമായോ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമാണ് ഇവ ഭക്ഷണം തേടി പുറത്തിറങ്ങുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ ജമ്പിംഗ് ആൻ്റ് (ETV Bharat)
പിന്നിലെ കാലുകളും നടുവിലെ കാലുകളും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം 10 സെൻ്റീമീറ്റർ വരെ ചാടാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയും. രാജ്ഞി ഉറുമ്പ് മരിക്കുകയോ കാണാതാകുകയോ ചെയ്‌താൽ മറ്റ് ഉറുമ്പുകൾ തന്നെ പ്രജനന ശേഷിയുള്ള ''ഗാമർഗേറ്റുകൾ'' ആയി മാറി മുട്ടയിടുന്ന പ്രത്യേക സാമൂഹിക സംവിധാനവും ഇവയ്ക്കുണ്ട്. ഈ അപൂർവ വ്യവസ്ഥിതി റാണിമാർക്കും മറ്റുള്ളവയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള പരമ്പരാഗതമായ വേർതിരിവ് ഇല്ലാതാക്കുകയും, സാമൂഹിക വികാസം, വാർധക്യം, നാഡീശാസ്ത്രം എന്നിവയിലെ പഠനങ്ങളിൽ ഈ ഇനം ഉറുമ്പ് പ്രധാന പഠനവിഷയമായി മാറുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. 3. ലെസർ ഡ്രാക്കുള ആൻ്റ്ഭൂഗർഭത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അപൂർവവും വളരെ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള ഉറുമ്പാണ് ലെസർ ഡ്രാക്കുള ആന്റ്. മണ്ണിനടിയിലും ചീഞ്ഞ മരംകഷണങ്ങളിലുമാണ് കൂടുതലായും ഇവയെ കാണുന്നത്. നീണ്ട താടി ഭാഗവും ചെറിയ ജീവികളെ വേട്ടയാടാനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവും ഈ ഇനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. സ്വന്തം ലാർവകളുടെ ശരീരത്തിൽ ചെറിയ മുറിവുണ്ടാക്കി അവയെ കൊല്ലാതെ തന്നെ അവയിൽ നിന്നുള്ള ദ്രാവകം കുടിക്കുന്ന പ്രത്യേക സ്വഭാവം കാരണമാണ് ''ഡ്രാക്കുള ആന്റ്'' എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. വനമേഖലകളിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യവും പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്ഥിരതയും മനസിലാക്കാൻ ഈ ഇനം സഹായകരമാണ്.
ലെസർ ഡ്രാക്കുള ആൻ്റ് (ETV Bharat)
4. കോമൺ പിക്‌ചര്‍ വിംഗ്ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ തുമ്പികളിൽ ഒന്നാണ് കോമൺ പിക്ചർ വിംഗ്. ഇരുണ്ട തവിട്ടും സ്വർണനിറവും കലർന്ന പാടുകളുള്ള വിശാലമായ ചിറകുകളാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. കുളങ്ങൾ, ചതുപ്പുനിലങ്ങൾ, നെൽപ്പാടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കു മുകളിലൂടെ പതുക്കെ പറക്കുന്നതിനാൽ പലപ്പോഴും ശലഭമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. തെക്ക്, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഇനം, ജലസസ്യങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ നിശ്ചലമോ സാവധാനമായി ഒഴുകുന്നതോ ആയ ശുദ്ധജല ആവാസ വ്യവസ്ഥകളിൽ വളരുന്നു. തണ്ണീർത്തടങ്ങളിലെ ചെറിയ പറക്കുന്ന കീടങ്ങളെ ഭക്ഷണമാക്കി ഇവ കീടങ്ങളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. വെള്ളത്തിലെ ലാർവകളും പരിസ്ഥിതി സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ജലമലിനീകരണത്തോടും ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ നാശത്തോടും അതീവമായി പ്രതികരിക്കുന്നതിനാൽ ആരോഗ്യകരമായ ശുദ്ധജല പരിസ്ഥിതിയുടെ സൂചികയായി ഈ തുമ്പിയെ കണക്കാക്കുന്നു.
കോമൺ പിക്‌ചര്‍ വിംഗ് (ETV Bharat)
5. ഡെൻ്റിസ്റ്റ് സിക്കാഡതിളക്കമേറിയ നിറങ്ങളുള്ള ചിറകുകളും വ്യക്തമായ പാടുകളും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ചീവിടാണ് ഡെന്റിസ്റ്റ് സിക്കാഡ. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ സാന്ദ്രമായ നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലാണ് ഇവ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ ഉപകരണത്തിൻ്റെ ശബ്‌ദം പോലെയുള്ള തുളച്ച് കയറുന്ന ശബ്‌ദമാണ് ഈ ജീവിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷത. ഉദരഭാഗത്തിലെ പ്രത്യേക അവയവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ശബ്‌ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ശബ്‌ദങ്ങൾ ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിക്കുകയും ഉഷ്‌ണ മേഖലാ വനങ്ങളുടെ ശബ്‌ദ പരിസ്ഥിതിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. മണ്ണിനടിയിൽ കഴിയുന്ന ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വർഷങ്ങളോളം ചെടികളുടെ വേരുകളിൽ നിന്ന് ദ്രാവകം കുടിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷികൾക്കും പല്ലികൾക്കും ഭക്ഷണമായും വനപരിസ്ഥിതിയിലെ പോഷകചക്രത്തിൽ പങ്കാളികളായും ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ഡെൻ്റിസ്റ്റ് സിക്കാഡ (ETV Bharat)
6. മലബാർ ചീവീട്പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ സാംസ്‌കാരികവും പരിസ്ഥിതിയുമായ അടയാളങ്ങളിലൊന്നായി അറിയപ്പെടുന്ന ജീവിയാണ് മലബാർ ചീവീട്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് മലബാർ തീരപ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് ഇവ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പും മഴക്കാലത്തും കേൾക്കുന്ന ശക്തമായ ശബ്ദങ്ങളുടെ ഉടമയാണ് ഇവ. ഈ ശബ്ദങ്ങൾ മഴയുടെ വരവിൻ്റെ സൂചനയായി പാരമ്പര്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
മലബാർ ചീവീട് (ETV Bharat)
മണ്ണിനടിയിൽ കഴിയുന്ന നിംഫുകൾ ചെടികളുടെ വേരുകളിൽ നിന്ന് ദ്രാവകം കുടിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പിന്നീട് കാലാവസ്ഥാനുസൃതമായി പുറത്ത് വരുന്ന ഇവ പോഷകചക്രത്തിലും പരിസ്ഥിതിയിലെ ഊർജ കൈമാറ്റത്തിലും പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു.

