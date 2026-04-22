'മകൻ്റെ വോട്ട് പോലും ചേർത്തില്ല'; എസ്ഐആറില് ബിജെപി ജില്ലാ അധ്യക്ഷയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം
ബിജെപിയുടെ എ ക്ലാസ് മണ്ഡലമായ മഞ്ചേശ്വരത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന യോഗത്തിനിടെ വൻ പൊട്ടിത്തെറി. വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന് ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി യോഗത്തിൽ രൂക്ഷവിമർശനം
Published : April 22, 2026 at 4:06 PM IST
കാസർകോട്: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ മഞ്ചേശ്വരം ബിജെപിയിൽ ആഭ്യന്തര കലഹം രൂക്ഷമാകുന്നു. മണ്ഡലം അവലോകന യോഗത്തിൽ ജില്ലാ അധ്യക്ഷ എം എൽ അശ്വിനിക്കെതിരെ അസാധാരണമായ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർന്നത്. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ (SIR) ജില്ലാ നേതൃത്വം ജാഗ്രത കാട്ടിയില്ലെന്നും ഇത് മണ്ഡലത്തിലെ വിജയസാധ്യതയെ അട്ടിമറിച്ചെന്നുമാണ് പ്രധാന ആരോപണം.
വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വീഴ്ച
മഞ്ചേശ്വരം പോലൊരു നിർണായക മണ്ഡലത്തിൽ ഓരോ വോട്ടും വിലപ്പെട്ടതാണെന്നിരിക്കെ, വോട്ട് ചേർക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിൽ അശ്വിനി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി.
മണ്ഡലത്തിൽ പുതുതായി ചേർത്ത 21,000 വോട്ടുകളിൽ 13,000-ത്തിലധികം വോട്ടുകൾ യുഡിഎഫ് ആണ് ചേർത്തത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബിജെപിക്ക് ചേർക്കാൻ സാധിച്ചത് ആയിരത്തിൽ താഴെ വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ്. പിന്നീട് കെ സുരേന്ദ്രൻ നേരിട്ട് മണ്ഡലത്തിൽ എത്തിയ ശേഷമാണ് ഏകദേശം 4,000 വോട്ടുകളെങ്കിലും ചേർക്കാൻ സാധിച്ചതെന്ന് ഒരു വിഭാഗം പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സ്വന്തം മകൻ്റെ വോട്ട് പോലും ചേർത്തില്ല
ജില്ലാ അധ്യക്ഷയുടെ മകൻ്റെ പേര് പോലും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ചേർക്കാൻ നേതൃത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ യോഗത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായി. ചുമതലയുണ്ടായിട്ടും മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ട് വിഹിതം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അശ്വിനി വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ നൽകിയില്ലെന്ന് വിമർശകർ ആരോപിച്ചു. മഞ്ചേശ്വരത്ത് യുഡിഎഫ് അതീവ ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ബിജെപി നേതൃത്വം നിഷ്ക്രിയമായത് തിരിച്ചടിയായെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി.
മഞ്ചേശ്വരത്തെ പോളിങ് ചരിത്രം
വെറും 845 വോട്ടുകൾക്ക് കെ സുരേന്ദ്രൻ പരാജയപ്പെട്ട ചരിത്രമുള്ള മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഇത്തവണ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ബിജെപി. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പോളിങ് ശതമാനം പരിശോധിച്ചാൽ മണ്ഡലത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്.
2021 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 77.93, 2024, ലോക് സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 72.79,2025, തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 66.91, 2026 എന്നിങ്ങനെ ആണ് പോളിങ് നില. ഈ വർഷം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 1,86,476 പേരാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിൽ സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം (1,01,218) പുരുഷന്മാരേക്കാൾ (85,258) കൂടുതലാണ്.
നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പടയൊരുക്കം
എ ക്ലാസ് മണ്ഡലമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന മഞ്ചേശ്വരത്തെ ഈ വീഴ്ച വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിലും വലിയ ചർച്ചയാകും. ജില്ലാ അധ്യക്ഷയ്ക്കെതിരെ ഉയർന്ന ഈ പരസ്യ വിമർശനം കാസർകോട് ബിജെപിയിലെ ഗ്രൂപ്പ് പോര് കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് സാധ്യത. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ഈ അലംഭാവം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ.
